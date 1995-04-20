Cosmic Flow

🜄F lujo Cósmico
Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777, el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y el vacío del equilibrio.

Cómo utilizarlo:
Cargue el Flujo Cósmico en una ventana separada debajo de su gráfico.

  • MedioPrimaveraLas barras verdes señalan el Flujo Cósmico Ascendente, una ascensión de energía que sugiere una posible expansión hacia arriba.

  • Lasbarras violetas señalan el Flujo Cósmico Descendente, el descenso hacia la contracción y la liberación.

  • Lasbarras plateadas indican Equilibrio, el punto muerto entre ciclos.

Utilícelo para cronometrar la alineación con otros indicadores de Mecánica Astral - cuando convergen múltiples flujos, una resonancia de fase a menudo precede a un movimiento astral significativo en el precio.


