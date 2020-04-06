Galileu Gold Scalping es un Asesor Experto de alta precisión diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). Este EA utiliza algoritmos para identificar los niveles institucionales de oferta y demanda, ejecutando operaciones de scalping con resultados sorprendentes.

Cómo funciona

A diferencia de los indicadores estándar que van por detrás del precio, Galileu Gold se centra en los niveles de acción del precio. Identifica "zonas de interés" clave donde es probable que el precio reaccione.

Entrada basada en niveles: El EA espera a que el precio alcance los niveles de soporte y resistencia calculados matemáticamente.

Lógica de scalping: Una vez que se alcanza un nivel, el AE entra en el mercado para capturar movimientos rápidos, minimizando el tiempo de exposición a la volatilidad del mercado.

Protección dinámica: Cada operación está protegida por un stop loss interno y un take-profit trailing inteligente para maximizar las ganancias en las oscilaciones volátiles del oro.

Resultados probados (basados en pruebas retrospectivas)

El EA ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés con datos de tick de alta calidad. Como se puede ver en nuestros informes de rendimiento:

Crecimiento consistente: Una curva de renta variable suave y ascendente con periodos de estancamiento mínimos.

Reducción baja: Diseñado con la preservación del capital en mente, manteniendo un drawdown relativo bajo incluso durante las sesiones de alta volatilidad del oro.

Alto factor de recuperación: El EA demuestra una gran capacidad para recuperarse de pérdidas menores rápidamente, asegurando la rentabilidad a largo plazo.

Características principales

Optimizado para XAUUSD: Construido específicamente para el spread único y los patrones de movimiento del Oro.

Sin Grid/Martingale: Utiliza tamaños de lote fijos o riesgo basado en porcentajes (personalizable).

Filtro de Noticias: (Opcional) Evita operar durante los datos económicos de alto impacto en EEUU.

Fácil configuración: La configuración por defecto ya está optimizada para los marcos temporales M5/M15.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5 o M15

Tipo de cuenta: Las cuentas ECN o Low Spread (Raw) son muy recomendables para scalping.

Depósito mínimo: $200 USD

Únase a nuestra creciente comunidad para recibir setfiles, consejos de optimización y soporte en tiempo real.