Galileu Gold Scalping ist ein hochpräziser Expert Advisor, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA nutzt einen Algorithmus, um institutionelle Angebots- und Nachfrageniveaus zu identifizieren und führt Scalping-Trades mit erstaunlichen Ergebnissen aus.

Wie er funktioniert

Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die dem Preis hinterherhinken, konzentriert sich Galileu Gold auf die Price Action Levels. Es identifiziert wichtige "Zonen von Interesse", in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird.

Level-basierter Einstieg: Der EA wartet darauf, dass der Preis mathematisch berechnete Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erreicht.

Scalping-Logik: Sobald ein Level erreicht ist, steigt der EA in den Markt ein, um schnelle Bewegungen zu erfassen und die Zeit, in der er der Marktvolatilität ausgesetzt ist, zu minimieren.

Dynamischer Schutz: Jeder Handel wird durch einen internen Stop-Loss und einen intelligenten Trailing-Take-Profit geschützt, um die Gewinne bei volatilen Goldschwankungen zu maximieren.

Bewährte Ergebnisse (basierend auf Backtests)

Der EA wurde strengen Belastungstests mit hochwertigen Tick-Daten unterzogen. Wie in unseren Leistungsberichten zu sehen ist:

Beständiges Wachstum: Eine gleichmäßige, aufwärts gerichtete Aktienkurve mit minimalen Stagnationsphasen.

Geringer Drawdown: Entwickelt mit dem Ziel der Kapitalerhaltung, mit einem geringen relativen Drawdown selbst während der Phasen hoher Volatilität im Goldmarkt.

Hoher Erholungsfaktor: Der EA zeigt eine starke Fähigkeit, sich schnell von kleineren Verlusten zu erholen, was eine langfristige Rentabilität gewährleistet.

Wichtigste Merkmale

Optimiert für XAUUSD: Speziell für die einzigartigen Spread- und Bewegungsmuster von Gold entwickelt.

Kein Grid/Martingale: Verwendet feste Losgrößen oder prozentuales Risiko (anpassbar).

Nachrichtenfilter: (Optional) Vermeiden Sie den Handel während wichtiger US-Wirtschaftsdaten.

Einfache Einrichtung: Die Standardeinstellungen sind bereits für die Zeitrahmen M5/M15 optimiert.

Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 oder M15

Konto-Typ: ECN oder Low Spread (Raw) Konten sind für Scalping sehr zu empfehlen.

Mindesteinlage: $200 USD

Treten Sie unserer wachsenden Community bei, um Setfiles, Optimierungstipps und Echtzeit-Support zu erhalten.