Vortex oscillator mt5

🔥 VORTEX OSCILLATOR: Domina el flujo de volumen

VORTEXOSCILLATOR es una herramienta de trading de alto rendimiento que reimagina el clásico indicador Vortex como un oscilador de precisión ultra sensible. Diseñado para los operadores que exigen una claridad absoluta, fusiona la acción del precio con el Tick Volume para revelar el verdadero impulso detrás de cada movimiento del mercado.

Por qué el oscilador VORTEX cambia las reglas del juego

La mayoría de los indicadores sólo siguen el precio, a menudo reaccionando demasiado tarde. El OSCILADOR VORTEX utiliza un sofisticado algoritmo de Flujo Ponderado por Volumen. No sólo te muestra hacia dónde va el precio, sino que te dice si el mercado tiene el "combustible" (volumen) para mantener la tendencia.

📊 Estructura y visuales profesionales

Escala normalizada (de -100 a +100) : Una lectura estandarizada en todos los activos. Se acabaron las adivinanzas: la escala se mantiene constante tanto si opera con Oro, Divisas o Índices.

Línea Pivote Cero : La línea de demarcación definitiva entre alcistas y bajistas. Simple, limpia y eficaz.

Zonas de Impulso (+50 / -50) : Identifique al instante "Supertendencias" y rupturas de impulso.

Curvas Dinámicas Dobles : 🟢 Línea Verde (VI+) : Mide la Presión de Compra alcista. 🔴 Línea Roja (VI-) : Mide Presión Vendedora Bajista.



🎯 Cómo operar con el OSCILADOR VORTEX

Diseñado para ser instintivo tanto para Scalpers como para Swing Traders:

El Cruce de Confirmación: Entre en una operación de compra cuando la línea verde cruce por encima de la línea roja. El Filtro de Línea Cero: Para una máxima seguridad, espere a que la línea dominante cruce el nivel 0. Esto confirma que la tendencia está respaldada por un flujo de volumen real. Estrategia de salida: Cierre su posición cuando las líneas converjan de nuevo hacia el nivel cero, señalando una pérdida de impulso.

