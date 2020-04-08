Canal icare
- Indicadores
- Vincent Albert Feugier
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
🦅 CANAL d'ICARE (Canal de Ícaro)
Domina el arte del vuelo y la prudencia. El CANAL DE ÍCARO es la herramienta definitiva para identificar zonas de compra "Discount" y zonas de venta "Premium" en el mercado.
Inspirado por el deseo de alcanzar nuevas cotas, este indicador único disecciona la acción del precio en niveles estratégicos en torno a su media. Le capacita para operar con disciplina profesional, mostrando claramente cuándo el mercado está demasiado caro (Premium) o demasiado barato (Discount).
Principales características y ventajas
-
SMA Base (Línea Blanca Gruesa): Representa el Valor Justo o de Equilibrio del activo.
-
Canal Premium (Línea Naranja): Zona donde el precio se extiende significativamente al alza.
-
Canal de Descuento (Línea Azul): La zona donde el precio se extiende significativamente a la baja.
-
Claridad visual instantánea: Un diseño limpio con líneas definidas para una evaluación inmediata del mercado.
🎯 La estrategia ICARUS CHANNEL
El indicador utiliza una desviación de ±10% (personalizable) para trazar los límites extremos del precio, proporcionando un marco sencillo para la toma de decisiones:
|Precio Zona
|Color
|Interpretación
|Acción del operador (Estrategia institucional)
|Zona Premium
|Naranja
|El precio es CARO en relación con la media.
|IDEAL PARA VENDER (EN CORTO): El precio ha volado demasiado alto. Apunte a una vuelta a la línea Blanca.
|Zona de descuento
|Azul
|El precio es una GANANCIA con respecto a la media.
|IDEAL PARA COMPRAR (LARGO): El precio está en venta. Apunte a una vuelta a la línea Blanca.
📉 Los Niveles de Acumulación (Zona de Descuento)
La Zona de Descuento es donde debe buscar acumular posiciones largas. Para determinar su entrada, el CANAL ICARUS proporciona tres niveles de acumulación precisos entre la SMA Base (Blanca) y el límite inferior Azul:
-
25% (Aqua): Primer nivel de interés comprador.
-
50% (DeepSkyBlue): El punto de control medio si el precio sigue bajando.
-
75% (DodgerAzul): El nivel de acumulación profunda - su entrada principal de "Descuento " antes del límite Azul.
Estos niveles actúan como límites de soporte dinámicos para ayudarle a afinar sus órdenes limitadas o confirmar el debilitamiento de la tendencia bajista.
Especificaciones técnicas
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) y/o MetaTrader 5 (MT5).
-
Indicador básico: Media móvil simple (SMA).
-
Personalización: Periodo MA, Desplazamiento y Desviación porcentual son entradas totalmente ajustables.
-
Versatilidad: Funciona en todos los instrumentos (Forex, Índices, Materias Primas, Crypto) y todos los plazos.
No queme sus alas comprando demasiado alto (Premium) o vendiendo demasiado bajo (Discount). Deje que ICARUS CHANNEL le guíe hacia el verdadero Valor Justo del mercado.