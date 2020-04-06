AI Trend Scalper

El mercado del oro, o XAU/USD, es conocido por su naturaleza dinámica y sus importantes fluctuaciones de precios, lo que lo convierte en un activo tan gratificante como desafiante para los operadores. Para navegar con éxito esta volatilidad, los operadores necesitan una solución que haga hincapié en la precisión, la gestión de riesgos y la adaptabilidad. Este EA está diseñado específicamente para satisfacer estas demandas mediante el aprovechamiento de sofisticados algoritmos de IA para proporcionar a los operadores una herramienta avanzada para el comercio de oro y también otros pares de divisas (por ejemplo, USDJPY) y los índices (por ejemplo, US500) con importantes fluctuaciones de precios. El EA combina la inteligencia artificial, algoritmos de negociación dinámica, y las estrategias de gestión de riesgos ajustados para garantizar la precisión en la ejecución de operaciones.

Marco temporal : M5