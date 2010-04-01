Caza de Liquidez en NY - EA de Barrido de Sesión XAUUSD (MT4)

Negociación profesional de la liquidez de la sesión de Nueva York para el oro

NY Liquidity Hunt es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).

El EA negocia barridos de liquidez de la sesión de Nueva York utilizando una estricta lógica de rango → barrido → confirmación → reversión.

Sin martingala.

Sin cuadrícula.

No hay overtrading.

Cómo funciona la estrategia

El EA define una sesión de rango (horas de Londres). Durante la sesión de Nueva York, el precio suele barrer liquidez: Por encima del máximo del rango

O por debajo del mínimo del rango El EA espera una vela de rechazo confirmada Se coloca una única orden de mercado hacia el lado opuesto del rango Sólo se permite una operación al día (protección del capital)

Este enfoque se centra en el comportamiento del precio institucional, no en los indicadores.

Características principales

✔ Negocia sólo XAUUSD

✔ Negociación basada en la sesión (hora del broker)

✔ Barrido de liquidez + confirmación de velas

✔ Una operación al día (opcional)

✔ Filtro de spread para volatilidad del Oro

✔ Filtro manual de noticias (fecha específica y ventanas diarias)

✔ Tamaño de lote fijo

✔ Gestión del punto de equilibrio opcional

✔ Trailing stop opcional

✔ Protección de nivel de stop del broker

✔ Totalmente automatizado - no requiere indicadores.

Gestión del riesgo

Tamaño de lote fijo (sin multiplicadores ocultos)

Stop Loss colocado más allá de los extremos de barrido

Take Profit basado en el rango de la sesión

Breakeven y trailing stop opcionales

Diseñado para un riesgo controlado, no para una exposición agresiva

Ajustes recomendados

Parámetro Recomendación Símbolo XAUUSD Marco temporal Cualquiera Hora Broker UTC+2 Spread máximo ≤ 60 puntos Saldo Mínimo 500 $ (0,10 lote) Estilo de negociación Intradía / Basado en sesión

🔹 Notas importantes

⚠ Funciona mejor con brokers de bajo spread

⚠ Evita las noticias de alto impacto (utiliza el filtro de noticias incorporado)

⚠ El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Este EA está dirigido a traders experimentados que entienden el comportamiento de la sesión y la gestión del riesgo.

🔹 ¿Por qué elegir NY Liquidity Hunt?

✔ Lógica clara

✔ Comportamiento transparente

✔ Sin gestión arriesgada del dinero

✔ Diseñado para condiciones reales de mercado.

Opere menos. Comercio más inteligente.



NB.



Cuando se instala sólo en contacto con nosotros para obtener archivos Set.