NY Liquiditätsjagd - XAUUSD Session Sweep EA (MT4)

Professioneller New York Session Liquiditätshandel für Gold

NY Liquidity Hunt ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Der EA handelt New York Session Liquidity Sweeps nach einer strikten Range → Sweep → Bestätigung → Reversal-Logik.

Kein Martingal.

Kein Raster.

Kein Overtrading.

🔹 So funktioniert die Strategie

Der EA definiert eine Range Session (Londoner Stunden) Während der New Yorker Sitzung spült der Preis oft Liquidität nach oben: Oberhalb des Range-Hochs

oder unter das Tief der Handelsspanne Der EA wartet auf eine bestätigte Ablehnungskerze Ein einzelner Marktauftrag wird auf der gegenüberliegenden Seite der Spanne platziert Es ist nur ein Handel pro Tag erlaubt (Kapitalschutz)

Dieser Ansatz konzentriert sich auf das institutionelle Preisverhalten, nicht auf Indikatoren.

🔹 Hauptmerkmale

✔ Handelt nur XAUUSD

✔ Session-basierter Handel (Broker-Zeit)

✔ Liquiditäts-Sweep + Kerzenbestätigung

✔ Ein Trade pro Tag (optional)

✔ Spread-Filter für Gold-Volatilität

✔ Manueller News-Filter (datumsspezifisch & Tagesfenster)

✔ Feste Losgröße

✔ Optionales Breakeven-Management

✔ Optionaler Trailing-Stop

✔ Broker-Stop-Level-Schutz

✔ Vollständig automatisiert - keine Indikatoren erforderlich

🔹 Risikomanagement

Feste Losgröße (keine versteckten Multiplikatoren)

Stop-Loss jenseits der Sweep-Extreme platziert

Take Profit basierend auf der Sitzungsspanne

Optionaler Breakeven und Trailing Stop

Entwickelt für kontrolliertes Risiko, nicht für aggressives Engagement

🔹 Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung Symbol XAUUSD Zeitrahmen Beliebig Broker Zeit UTC+2 Maximaler Spread ≤ 60 Punkte Mindestguthaben 500 $ (0,10 Lot) Handelsstil Intraday / Sitzungsbasiert

🔹 Wichtige Hinweise

⚠ Funktioniert am besten mit Brokern mit geringer Streuung

⚠ Vermeiden Sie auffällige Nachrichten (verwenden Sie den eingebauten Nachrichtenfilter)

⚠ Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Dieser EA ist für erfahrene Trader gedacht, die das Sitzungsverhalten und das Risikomanagement verstehen.

🔹 Warum NY Liquidity Hunt wählen?

✔ Klare Logik

✔ Transparentes Verhalten

✔ Kein riskantes Geldmanagement

✔ Entwickelt für reale Marktbedingungen

Handeln Sie weniger. Trade smarter.



NB.



Wenn Sie installieren, kontaktieren Sie uns einfach, um Set-Dateien zu erhalten.