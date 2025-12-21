🎯 Una nueva generación de escáneres de mercado para plazos inferiores🎯 Señales multisímbolo Quantum

Un escáner de mercado multisímbolo y multiplataforma para plazos inferiores

🧠 Introducción

Quantum Multi-Symbol Signals es una herramienta profesional de análisis de mercado diseñada para detectar oportunidades de trading a corto plazo a través de múltiples símbolos simultáneamente.

El Asesor Experto escanea continuamente todos los símbolos en Market Watch, incluso cuando sus gráficos no están abiertos, y supervisa el comportamiento del mercado en tiempo real en marcos temporales inferiores.

Cuando las condiciones predefinidas de múltiples marcos temporales se alinean, el sistema notifica al instante al usuario de una posible configuración de comercio.

Este EA está diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y automatización al supervisar docenas de instrumentos a la vez, especialmente en entornos de scalping y operaciones a corto plazo.

⚠️ Este Asesor Experto no coloca operaciones. Es sólo una herramienta de señales y alertas.

⚙️ Características principales

- Escanea automáticamente todos los símbolos de Market Watch

- Funciona sin abrir gráficos individuales

- Múltiples estrategias de señales independientes

- Análisis simultáneo en múltiples marcos temporales

- Filtrado inteligente de señales para reducir duplicados y ruido

- Notificaciones instantáneas vía:

📱 App móvil

🔔 Alertas MetaTrader

📧 Correo electrónico (opcional)

- Filtrado del historial de señales incorporado

- Ligero y apto para VPS (funcionamiento 24/7)

- Se ejecuta en un solo gráfico

- Frecuencia de análisis ajustable (por ejemplo, cada 5 segundos).

Cómo funciona (resumen técnico)

Quantum Multi-Symbol Signals se basa en un avanzado análisis del comportamiento del MACD combinado con una lógica de confirmación multi-timeframe.

El sistema evalúa

Cambios de fase del MACD

Cruces de línea y línea de señal MACD

Confirmación de la dirección del impulso

Alineación entre plazos inferiores y superiores

Sólo se genera una señal cuando las condiciones de varios plazos se confirman entre sí, lo que ayuda a filtrar las señales débiles o aisladas.

Este enfoque está diseñado para resaltar posibles configuraciones de alta probabilidad, no para predecir la dirección del mercado.

¿A quién va dirigido?

Quantum Multi-Symbol Signals es ideal para los traders que quieren una forma rápida y eficiente de monitorizar muchos símbolos sin desorden en los gráficos.

Recomendado para:

- Scalpers y traders a corto plazo

- Traders que utilizan estrategias basadas en reglas o sistemas

- Usuarios que desean un escaneo técnico automatizado

- Traders que confían en las alertas en lugar de la observación manual de los gráficos.

Consejos:

- Los mejores resultados se obtienen cuando las señales están alineadas con la tendencia del marco temporal superior.

- Se recomienda utilizar un gráfico de 1 minuto para la ejecución y confirmación.

Opciones de compra

Licencia de por vida - $199

- Pago único

- Uso ilimitado

- Actualizaciones gratuitas de por vida

💸 Descuento especial de Año Nuevo

159 $ - Por tiempo limitado (1 mes)

Ahorre un 20% durante el periodo promocional.

⏳ Opciones de alquiler

La versión de alquiler incluye todas las funciones de la versión completa.

La única limitación es la duración del alquiler.

📆 Alquiler 1-Mes - $35

Ideal para probar en cuentas demo o reales.

📆 Alquiler de 3 meses - $79

Mejor valor para usuarios a corto plazo.

⚖️ Comparación de licencias

Opción Precio Duración Propiedad Renovación Licencia vitalicia $199 Ilimitada ✅ Sí ❌ No Licencia con descuento $159 Ilimitado ✅ Sí ❌ No Alquiler de 1 mes $35 1 Mes ❌ No ✅ Sí Alquiler de 3 meses $79 3 Meses ❌ No ✅ Sí

🛠️ Guía de instalación

Adjuntar el EA a cualquier gráfico (cualquier símbolo) Activar Permitir Algo Trading Establecer Scan All Market Watch = true Asegúrese de que Algo Trading está habilitado en MetaTrader

📱 Configuración de las notificaciones móviles

MetaTrader → Configuración → Notificaciones Habilitar las notificaciones push Introduzca su ID de MetaQuotes Haga clic en OK

Encontrar su ID de MetaQuotes:

MetaTrader Móvil → Ajustes → Mensajes





⚠️ Descargo de responsabilidad:

Este software (EA) es sólo una herramienta de análisis de mercado y no garantiza la rentabilidad, la exactitud de la señal, o los resultados comerciales específicos. Todas las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario. El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera directa o indirecta, decisiones incorrectas o resultados derivados del uso de este Asesor Experto.

Operar en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y podría resultar en una pérdida de capital.

Se recomienda encarecidamente probar este EA a fondo en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real y para entender completamente cómo funciona. Siga siempre los principios adecuados de gestión de riesgos y gestión monetaria.

Al utilizar esta herramienta, usted reconoce y acepta los términos anteriores y los riesgos asociados.