MultiTimeframe Candle Close time

Candle Close Timer - Indicador Forex esencial para operar con precisión

El temporizador de cierre de velas es un indicador de MetaTrader potente y fácil de usar diseñado para los operadores de Forex que desean realizar un seguimiento de los tiempos de cierre de las velas en múltiples marcos temporales. Esta herramienta le ayuda a tomar decisiones de trading precisas, mejorar los tiempos de entrada y salida, y optimizar su estrategia de trading.

Características principales:

  • Cuenta atrás en tiempo real hasta el cierre de la vela para los principales marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4 y D1.

  • Alertas visuales: el color del temporizador de la vela cambia durante los últimos 5 segundos para una acción precisa.

  • Tamaño de letra y colores personalizables para una mejor visibilidad en sus gráficos.

  • Actualizaciones automáticas cada segundo para garantizar la precisión en tiempo real.

  • Diseño limpio y fácil de usar que no desordena su gráfico.

Ventajas para los operadores de Forex:

  • Mejora las estrategias de scalping y trading a corto plazo.

  • Mejora el análisis técnico de los patrones de velas.

  • Reducir los errores causados por cierres inesperados de velas.

  • Gestionar el riesgo de manera más eficaz con la sincronización precisa de las velas.

  • Ideal tanto para principiantes como para operadores profesionales que desean un control total sobre el tiempo de cierre de las velas.

El temporizador de cierre de velas es una herramienta imprescindible para operar en Forex que ayuda a los operadores a maximizar los beneficios sincronizando las entradas y salidas con precisión. Su sencilla instalación y funcionalidad en tiempo real lo convierten en el compañero perfecto para las plataformas MT4 y MT5.

Optimice hoy mismo su estrategia de trading en Forex con Candle Close Timer: ¡no vuelva a perderse un cierre de vela!


Productos recomendados
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
Este es el FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicador . Le proporciona 3 potenciales Take Profits y 1 Stop Loss. Estos objetivos potenciales se calculan sobre la base de varios métodos . El indicador se puede utilizar en cada marco de tiempo, pero se aconseja utilizarlo en H1, H4 y D1. Especialmente si usted es un trader novato. Los operadores profesionales también pueden utilizarlo para scalping en marcos de tiempo más pequeños (M1, M5 y M15). Este indicador no es un sistema de trading com
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
Sinus wave strong buy sell
Guner Koca
Indicadores
sinus wave strong buy sell indicator is nonrepaint top bottom point indicator.it work all pairs and all timeframe.suitable for beginners and experienced traders. it depend to sinus wave and vertex base .gives signal sinus wave over zero or below zero on approppirate vertex positions. cnt numero se ha fijado en 500 bares para el modo de demostracion. puede ser incrementado hasta 2000 dependiendo del numero de barras que tengan los graficos. El valor mínimo es 500. puntos blancos en los picos de v
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador Basic Support and Resistance es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ versión mt5 características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimización de
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicadores
El indicador Pro Trend Tracking está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funciones
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indicadores
Tendencia Bilio - un indicador de flecha sin redibujo muestra los puntos potenciales de entrada en el mercado en forma de flechas del color correspondiente: flechas rojas hacia arriba sugieren la apertura de una compra, flechas verdes hacia abajo - venta. La entrada se supone que es en la siguiente barra después de que el puntero. El indicador de flecha Trend Bilio "descarga" visualmente el gráfico de precios y ahorra tiempo de análisis: sin señal - no hay operación, si aparece una señal contr
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
Sweeper PRO – Detector Avanzado de Barridos de Velas (3 en 1) Descripción General Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas — patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por traders profesionales de acción del precio. Identifica automáticamente posibles falsas rupturas, capturas de liquidez y señales de continuación , ayudándote a anticipar los giros del mercado y confirmar movimiento
Fast Position Copier Sender Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
Copiador rápido de posiciones - Reciver Tool Este es el rápido y simple copiador de posiciones de MT4-----> MT4. Copiar posiciones requiere dos bots : Master/Slave. Maestro ( Emisor de Posiciones ) Esclavo ( Recibidor de Posiciones) Esta es una versión Master (Emisor) y necesitas descargar una versión Slave desde AQUÍ . Esta herramienta sirve para copiar posiciones y gestionarlas desde un MetaTrader en uno o varios MetaTraders ubicados en un servidor u ordenador. Los MetaTraders deben estar ins
FREE
Fast Position Copier Reciver Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
Copiador rápido de posiciones - Reciver Tool Este es un rápido y simple copiador de posiciones de MT4-----> MT4. Copiar posiciones requiere dos bots : Master/Slave. Maestro ( Emisor de Posiciones ) Esclavo ( Recibidor de Posiciones) Esta es una versión Slave (reciver) y necesitas descargar una versión Master desde AQUI . Esta herramienta sirve para copiar posiciones y gestionarlas desde un MetaTrader en uno o varios MetaTraders ubicados en un servidor u ordenador. Los MetaTraders deben estar ins
Alert Everything ToolBox divergence Moving Cross
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
PRÓXIMO PRECIO 99 Alert Everything ToolBox divergencia y Moving Cross: Compre "ALERT EVERYTHING" a 99$ y reciba 1 EA gratis (* para cuentas de UNA operación) ESTE EA ES DE REGALO : https://www.mql5.com/en/market/product/63710 1. 4 Alerta de Cruce de Medias Móviles. 2. Alerta de divergencia MACD 3. Alerta de Indicadores( ICHIMUKO /RSI/CCI/MACD/STOCH) 4. Alerta de Patrón 5. Dibujar Soporte / Resistencia Diaria 6. Mostrar alguna información en el gráfico. Si necesita ayuda : Mi WhatsUp Número:
Safe Hedge Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
ROBOT TOTALMENTE AUTOMATIZADO : COBERTURA EN DOS ÍNDICES O ACCIONES : Para ello, puede abrir una cuenta de prueba en el prop FTMO y enviar el número de cuenta junto con la contraseña del inversor al siguiente número de WhatsApp y recibir la versión de prueba del robot. Para obtener optimizar archivo SET , enviar masaje a mí en WhatsApp Mi canal de Telegram : https ://t.me/Elasticsystem Copy Trade - PAMM ACOUNT F TMO 200K desafío enlace en vivo. AHORA. F TMO 10K challen
US Market Breakout Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
NY Open Breakout EA es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado específicamente para capturar fuertes rupturas durante la sesión de negociación de Nueva York, centrándose en los principales pares de divisas e índices correlacionados con el dólar estadounidense. Características principales: Define automáticamente la zona de negociación en función de los ajustes de tiempo personalizables. Abre operaciones cuando el precio rompe por encima o por debajo de la zona identificada. G
ICT Premium Discount HTF
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
Un indicador profesional Smart Money Concepts (ICT) que traza verdaderas velas Higher Timeframe , zonas Premium & Discount y niveles de Equilibrio directamente en plazos inferiores para un análisis institucional preciso. ICT_Premium_Discount_HTF_Directional Este indicador está diseñado para operadores ICT, Smart Money, Institucionales y de Acción de Precios que necesitan un contexto claro y preciso de plazos superiores mientras operan en plazos inferiores. A diferencia de los indicadores comu
Shadow Zone Detector
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
Detector de zonas de sombra Shadow Zone Detector es un indicador MT4/MT5 profesional y avanzado diseñado para identificar y visualizar zonas óptimas de prima y descuento basadas en sombras de velas de plazos superiores (HTF). Inspirado en las técnicas ICT (Inner Circle Trader), esta herramienta permite a los operadores detectar rápidamente las zonas de alta probabilidad para las entradas y salidas con una representación clara y visual. Características principales: Zonas de Prima y Descuento: Det
Orders assistant tools
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
Estrategia Breakout: Robot de trading totalmente automatizado y semiautomatizado Empezando por usted, continuando con el robot. "Después de comprar el bot, mándame un mensaje por WhatsApp o correo electrónico, y recibirás un indicador potente y muy útil -perfecto para operar en la sesión de Nueva York- de regalo." Contacto: WhatsApp Cómo funciona el robot semiautomático La prueba es gratuita: https: //t.me/ForexAssistant El robot proporciona flexibilidad al permitir al usuario definir un áre
US Market Breakout Robot
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilidades
NY Open Breakout EA es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado específicamente para capturar fuertes rupturas durante la sesión de negociación de Nueva York, centrándose en los principales pares de divisas e índices correlacionados con el dólar estadounidense. Características principales: Define automáticamente la zona de negociación en función de los ajustes de tiempo personalizables. Abre operaciones cuando el precio rompe por encima o por debajo de la zona identificada. Ge
Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
Sweeper PRO - Detector avanzado de velas (3 en 1) So porte de WhatsApp: Contacto1 Contacto2 Correo electrónico: Money.transporter@gmail.com Descripción general Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas - patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por los traders profesionales de acción del precio. Identifica automáticamente posibles falsas salidas, tomas de liquidez y señales
Shadow Zone Detector MT5
Mohammadhossein Yoosefiizad
Indicadores
Detector de zonas de sombra Shadow Zone Detector es un indicador MT4/MT5 profesional y avanzado diseñado para identificar y visualizar zonas óptimas de prima y descuento basadas en sombras de velas de plazos superiores (HTF). Inspirado en las técnicas ICT (Inner Circle Trader), esta herramienta permite a los operadores detectar rápidamente las zonas de alta probabilidad para las entradas y salidas con una representación clara y visual. Características principales: Zonas de Prima y Descuento: De
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario