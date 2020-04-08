Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
- Indicadores
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
🏷 Sweeper PRO – Detector Avanzado de Barridos de Velas (3 en 1)
🔍 Descripción General
Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas — patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por traders profesionales de acción del precio.
Identifica automáticamente posibles falsas rupturas, capturas de liquidez y señales de continuación, ayudándote a anticipar los giros del mercado y confirmar movimientos direccionales fuertes.
Con Sweeper PRO, puedes visualizar de forma clara e instantánea los cambios en la estructura del mercado y las reacciones basadas en velas, sin necesidad de monitorear manualmente el gráfico.
⚙️ Características
-
🔹 Detecta 3 tipos de barridos: Una Vela, Doble Vela y Mismo Sentido
-
🔹 Colores, flechas y lógica de velas totalmente personalizables
-
🔹 Opción para activar o desactivar cada modo de detección individualmente
-
🔹 Elimina automáticamente las flechas anteriores para mantener el gráfico limpio
-
🔹 Tamaño de flecha y límite de escaneo ajustables
-
🔹 Extremadamente liviano y rápido — sin retrasos en el gráfico
-
🔹 Compatible con todos los marcos temporales y mercados (Forex, Oro, Criptos, Índices)
🧩 Parámetros de Entrada
|Parámetro
|Descripción
|MaxBarsToCheck
|Número máximo de velas a escanear
|ArrowSize
|Grosor del símbolo de flecha
|DeletePrevious
|Borra automáticamente las flechas antiguas
|Enable_SingleCandle
|Activar/desactivar el barrido de una vela
|Enable_DoubleCandle
|Activar/desactivar el barrido de doble vela
|Enable_SameDirection
|Activar/desactivar el barrido en el mismo sentido
|Color & ArrowCode
|Color y símbolo personalizados para cada tipo de señal
📈 Tipos de Señales
🟢 Barrido de Una Vela (1C)
Señal rápida que identifica una reversión de una sola vela, cuando una vela barre los máximos/mínimos anteriores y cierra en la dirección opuesta.
🔵 Barrido de Doble Vela (2C)
Patrón de confirmación formado por dos velas, donde la segunda confirma la falsa ruptura de la primera.
🩵 Barrido en el Mismo Sentido
Dos velas consecutivas en la misma dirección; la segunda rompe los máximos/mínimos anteriores — a menudo señal de ruptura o continuación de tendencia.
💡 Consejos de Trading
-
Combina Sweeper PRO con zonas de soporte/resistencia, bloques de órdenes o zonas de oferta y demanda para mayor precisión.
-
Usa marcos temporales superiores (H1, H4, Diario) para confirmar la dirección del mercado antes de actuar en los inferiores.
-
Para configuraciones óptimas, añade filtros de volumen o momentum como RSI, OBV o MACD.
🧠 Ventajas
-
Sin repintado ni retrasos
-
Funciona perfectamente con sistemas de trading manuales o automáticos
-
Interfaz limpia y fácil de interpretar
-
Apto para scalping, swing trading y estrategias basadas en Smart Money Concepts
📊 Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
-
Mercados: Forex, Metales, Criptomonedas, Índices, Acciones
-
Marcos temporales: Todos
-
Tipo de gráfico: Velas japonesas (recomendado)
✅ Resumen
Sweeper PRO es la herramienta definitiva para los traders que confían en la acción del precio y el comportamiento inteligente del mercado.
Convierte los datos brutos del gráfico en señales visuales claras de barrido, permitiéndote detectar rápidamente oportunidades de reversión y ruptura.
Fácil de usar, altamente preciso y con un diseño profesional — un indicador imprescindible para traders serios.