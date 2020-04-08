Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4

🏷 Sweeper PRO – Detector Avanzado de Barridos de Velas (3 en 1)

🔍 Descripción General

Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas — patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por traders profesionales de acción del precio.
Identifica automáticamente posibles falsas rupturas, capturas de liquidez y señales de continuación, ayudándote a anticipar los giros del mercado y confirmar movimientos direccionales fuertes.
Con Sweeper PRO, puedes visualizar de forma clara e instantánea los cambios en la estructura del mercado y las reacciones basadas en velas, sin necesidad de monitorear manualmente el gráfico.

⚙️ Características

  • 🔹 Detecta 3 tipos de barridos: Una Vela, Doble Vela y Mismo Sentido

  • 🔹 Colores, flechas y lógica de velas totalmente personalizables

  • 🔹 Opción para activar o desactivar cada modo de detección individualmente

  • 🔹 Elimina automáticamente las flechas anteriores para mantener el gráfico limpio

  • 🔹 Tamaño de flecha y límite de escaneo ajustables

  • 🔹 Extremadamente liviano y rápido — sin retrasos en el gráfico

  • 🔹 Compatible con todos los marcos temporales y mercados (Forex, Oro, Criptos, Índices)

🧩 Parámetros de Entrada

Parámetro Descripción
MaxBarsToCheck Número máximo de velas a escanear
ArrowSize Grosor del símbolo de flecha
DeletePrevious Borra automáticamente las flechas antiguas
Enable_SingleCandle Activar/desactivar el barrido de una vela
Enable_DoubleCandle Activar/desactivar el barrido de doble vela
Enable_SameDirection Activar/desactivar el barrido en el mismo sentido
Color & ArrowCode Color y símbolo personalizados para cada tipo de señal

📈 Tipos de Señales

🟢 Barrido de Una Vela (1C)
Señal rápida que identifica una reversión de una sola vela, cuando una vela barre los máximos/mínimos anteriores y cierra en la dirección opuesta.

🔵 Barrido de Doble Vela (2C)
Patrón de confirmación formado por dos velas, donde la segunda confirma la falsa ruptura de la primera.

🩵 Barrido en el Mismo Sentido
Dos velas consecutivas en la misma dirección; la segunda rompe los máximos/mínimos anteriores — a menudo señal de ruptura o continuación de tendencia.

💡 Consejos de Trading

  • Combina Sweeper PRO con zonas de soporte/resistencia, bloques de órdenes o zonas de oferta y demanda para mayor precisión.

  • Usa marcos temporales superiores (H1, H4, Diario) para confirmar la dirección del mercado antes de actuar en los inferiores.

  • Para configuraciones óptimas, añade filtros de volumen o momentum como RSI, OBV o MACD.

🧠 Ventajas

  • Sin repintado ni retrasos

  • Funciona perfectamente con sistemas de trading manuales o automáticos

  • Interfaz limpia y fácil de interpretar

  • Apto para scalping, swing trading y estrategias basadas en Smart Money Concepts

📊 Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Mercados: Forex, Metales, Criptomonedas, Índices, Acciones

  • Marcos temporales: Todos

  • Tipo de gráfico: Velas japonesas (recomendado)

✅ Resumen

Sweeper PRO es la herramienta definitiva para los traders que confían en la acción del precio y el comportamiento inteligente del mercado.
Convierte los datos brutos del gráfico en señales visuales claras de barrido, permitiéndote detectar rápidamente oportunidades de reversión y ruptura.
Fácil de usar, altamente preciso y con un diseño profesional — un indicador imprescindible para traders serios.


