ICT Premium Discount HTF

Un indicador profesional Smart Money Concepts (ICT) que traza verdaderas velas Higher Timeframe, zonas Premium & Discount y niveles de Equilibrio directamente en plazos inferiores para un análisis institucional preciso.

🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional

Este indicador está diseñado para operadores ICT, Smart Money, Institucionales y de Acción de Precios que necesitan un contexto claro y preciso de plazos superiores mientras operan en plazos inferiores.

A diferencia de los indicadores comunes, esta herramienta dibuja velas HTF reales (cuerpo y mechas) utilizando objetos gráficos, lo que le permite comparar visualmente las velas HTF actuales y anteriores directamente en su marco de tiempo de ejecución.

🔑 Características principales:

  • ✅ Visualización de velas True Higher Timeframe (cuerpo + mechas).

  • ✅ Dibuja velas HTF actuales y anteriores para comparar vela con vela.

  • Zonas automáticas de prima y descuento basadas en la metodología ICT

  • ✅ Nivel de equilibrio (50%) para la localización óptima del comercio

  • ✅ Velas alcistas mostradas en azul oscuro

  • ✅ Velas bajistas mostradas en color rojo

  • ✅ Funciona a la perfección en Forex, Índices, Oro, Crypto

  • ✅ Ideal para:

    • Análisis de la estructura del mercado

    • Detección de desplazamientos

    • Entrada óptima de operaciones (OTE)

    • Alineación de matrices PD

    • Lectura del flujo de órdenes institucionales

📊 Mejores casos de uso:

  • Negociación en las sesiones de Londres y Nueva York

  • Confirmación de sesgo HTF

  • Perfeccionamiento de la entrada en M5 / M15

  • Estrategias de negociación basadas en modelos TIC

Este indicador no se repinta y sólo utiliza velas HTF cerradas, lo que lo hace fiable tanto para backtesting como para trading en vivo.


