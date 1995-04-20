ICT Premium Discount HTF
- Indicadores
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Versión: 1.30
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Un indicador profesional Smart Money Concepts (ICT) que traza verdaderas velas Higher Timeframe, zonas Premium & Discount y niveles de Equilibrio directamente en plazos inferiores para un análisis institucional preciso.
🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional
Este indicador está diseñado para operadores ICT, Smart Money, Institucionales y de Acción de Precios que necesitan un contexto claro y preciso de plazos superiores mientras operan en plazos inferiores.
A diferencia de los indicadores comunes, esta herramienta dibuja velas HTF reales (cuerpo y mechas) utilizando objetos gráficos, lo que le permite comparar visualmente las velas HTF actuales y anteriores directamente en su marco de tiempo de ejecución.
🔑 Características principales:
✅ Visualización de velas True Higher Timeframe (cuerpo + mechas).
✅ Dibuja velas HTF actuales y anteriores para comparar vela con vela.
✅ Zonas automáticas de prima y descuento basadas en la metodología ICT
✅ Nivel de equilibrio (50%) para la localización óptima del comercio
✅ Velas alcistas mostradas en azul oscuro
✅ Velas bajistas mostradas en color rojo
✅ Funciona a la perfección en Forex, Índices, Oro, Crypto
✅ Ideal para:
Análisis de la estructura del mercado
Detección de desplazamientos
Entrada óptima de operaciones (OTE)
Alineación de matrices PD
Lectura del flujo de órdenes institucionales
📊 Mejores casos de uso:
Negociación en las sesiones de Londres y Nueva York
Confirmación de sesgo HTF
Perfeccionamiento de la entrada en M5 / M15
Estrategias de negociación basadas en modelos TIC
Este indicador no se repinta y sólo utiliza velas HTF cerradas, lo que lo hace fiable tanto para backtesting como para trading en vivo.