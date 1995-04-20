Un indicador profesional Smart Money Concepts (ICT) que traza verdaderas velas Higher Timeframe, zonas Premium & Discount y niveles de Equilibrio directamente en plazos inferiores para un análisis institucional preciso.

🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional

Este indicador está diseñado para operadores ICT, Smart Money, Institucionales y de Acción de Precios que necesitan un contexto claro y preciso de plazos superiores mientras operan en plazos inferiores.

A diferencia de los indicadores comunes, esta herramienta dibuja velas HTF reales (cuerpo y mechas) utilizando objetos gráficos, lo que le permite comparar visualmente las velas HTF actuales y anteriores directamente en su marco de tiempo de ejecución.

🔑 Características principales:

✅ Visualización de velas True Higher Timeframe (cuerpo + mechas).

✅ Dibuja velas HTF actuales y anteriores para comparar vela con vela.

✅ Zonas automáticas de prima y descuento basadas en la metodología ICT

✅ Nivel de equilibrio (50%) para la localización óptima del comercio

✅ Velas alcistas mostradas en azul oscuro

✅ Velas bajistas mostradas en color rojo

✅ Funciona a la perfección en Forex, Índices, Oro, Crypto

✅ Ideal para: Análisis de la estructura del mercado Detección de desplazamientos Entrada óptima de operaciones (OTE) Alineación de matrices PD Lectura del flujo de órdenes institucionales



📊 Mejores casos de uso:

Negociación en las sesiones de Londres y Nueva York

Confirmación de sesgo HTF

Perfeccionamiento de la entrada en M5 / M15

Estrategias de negociación basadas en modelos TIC

Este indicador no se repinta y sólo utiliza velas HTF cerradas, lo que lo hace fiable tanto para backtesting como para trading en vivo.