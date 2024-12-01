Orders assistant tools

Estrategia Breakout: Robot de trading totalmente automatizado y semiautomatizado

Empezando por usted, continuando con el robot.

"Después de comprar el bot, mándame un mensaje por WhatsApp o correo electrónico, y recibirás un indicador potente y muy útil -perfecto para operar en la sesión de Nueva York- de regalo."

Cómo funciona el robot semiautomático

El robot proporciona flexibilidad al permitir al usuario definir un área específica para el seguimiento de los precios. A continuación te explicamos cómo funciona:

You can use three different strategies using this tool:

1- Estrategia Break Out.

2- Estrategia Order Block.

3- Estrategia High-Low Hunter.

1️⃣ Definición del Área:

  • Presione el Botón de Inicio para iniciar el proceso de definición del área.
  • Dos líneas (superior e inferior) aparecen en el gráfico para definir el área.
  • Después de confirmar la posición de las líneas, presione el Botón Confirmar.
  • Si las líneas están mal colocadas, basta con pulsar el Botón Eliminar para restablecerlas.

2️⃣ Estados de Interacción del Precio:

  • Estado 1: El precio está entre las dos líneas.
  • Estado 2: El precio está por encima de la línea superior.
  • Estado 3: El precio está por debajo de la línea inferior.

3️⃣ Modos de Ejecución de Operaciones:

  • Ejecución Inmediata: Una operación se abre tan pronto como el precio cruza una línea.
  • Confirmación de Vela: Una operación se abre después de que la vela se cierra más allá de la línea.

Características del menú de entrada

El robot está equipado con opciones de entrada personalizables para adaptar la experiencia de negociación:

  • Establecer volumen inicial: Defina el volumen inicial de la operación.
  • Coeficiente Martingale: Especifique el multiplicador para la recuperación de la operación (por ejemplo, si se establece en 2, la Martingala se realiza dos veces; 0 desactiva la Martingala).
  • Fijar Recompensa: Determine los objetivos de beneficios para las operaciones.
  • Martingala Stop: Establecer límites para la ejecución de la estrategia Martingala.

Cierre de operaciones paso a paso

Permite el cierre parcial del volumen de operaciones al alcanzar los objetivos de beneficios. Especifique el porcentaje del volumen a cerrar en cada nivel de recompensa.

Modos de Interacción de Líneas

Elija cómo se activan las operaciones en relación con las líneas:

  • Sólo cruce de líneas: Activa las operaciones cuando el precio cruza una línea.
  • Cruce y cierre de vela: Activa las operaciones sólo después de que la vela se cierre más allá de una línea.



