Safe Hedge Robot MT4

ROBOT TOTALMENTE AUTOMATIZADO :

COBERTURA EN DOS ÍNDICES O ACCIONES :


Para ello, puede abrir una cuenta de prueba en el prop FTMO y enviar el número de cuenta junto con la contraseña del inversor al siguiente número de WhatsApp y recibir la versión de prueba del robot.

Para obtener optimizar archivo SET , enviar masaje a mí en WhatsApp


Por favor, consultadme antes de comprar. Tengo la intención de hacer las consultas necesarias sobre el capital inicial y los ajustes específicos para el riesgo y el volumen adecuado y ajustes óptimos. En caso de cualquier problema, le ayudaré de forma remota con el software anydesk.

Debido a que este robot realiza cobertura sobre DOS ÍNDICES O ACCIONES al mismo tiempo, no es posible realizar backtest.

Un robot especial para el mercado de divisas cuya estrategia consiste en abrir simultáneamente dos posiciones en dos índices con un alto coeficiente de correlación.

En este robot, según la fórmula interna, se comprueba en varios marcos temporales cuál ha crecido menos y cuál ha crecido más entre estos dos indicadores, se compra el índice que va más rezagado y se vende el índice que ha crecido más.

La configuración interna del robot permite aumentar el volumen en momentos de divergencia.

Si esta correlación se debilita un poco o la distancia de movimiento de dos indicadores aumenta, según el permiso que le demos al robot, el volumen de la segunda capa se tomará según las condiciones. Esto significa una nueva COMPRA y VENTA, que llamamos este volumen de segunda capa. El robot cierra todas las posiciones en beneficio cuando el resultado es positivo. Por supuesto, existe esta característica en el robot para definir que las últimas capas que son positivas se cerrarán en orden.

En primer lugar, usted debe comprobar estas tres cosas:

1-Preparar una cuenta.

2-Preparar un servidor virtual(VPS).

3-Comprobar los dos índices sobre los que se va a realizar la cobertura en el broker o prop.

ÍNDICE O ACCIONES
XauEur 🆚 XauAud
Nasdaq 🆚 DowJones
Brent 🆚 Wti

El rendimiento del par de XauEur🆚XauAud es mejor que el rendimiento del par de XauEur🆚XauUsd.

