Candle Liquidity Detector
- Indicadores
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
🔥 Indicador inteligente de niveles de liquidez (Multi-marco de tiempo)
🚀 Identifica con precisión las zonas de liquidez sin tocar
El Indicador Inteligente de Niveles de Liquidez es una herramienta de trading profesional diseñada para ayudar a los traders a visualizar los máximos y mínimos de liquidez sin tocar de plazos superiores directamente en el gráfico.
Este indicador escanea automáticamente las velas históricas en un marco temporal superior (HTF) seleccionado y traza los niveles de liquidez que aún NO han sido tomados por el precio, lo que permite a los operadores anticipar zonas de reacción de alta probabilidad, stop-hunts y objetivos institucionales.
Características principales
✅ Detección de liquidez en múltiples marcos temporales
Seleccione cualquier marco temporal (H1, H4, D1, etc.) y proyecte sus niveles de liquidez sin tocar en su gráfico actual.
✅ S ólo máximos y mínimos sin tocar
El indicador comprueba de forma inteligente cada vela y filtra la liquidez que ya ha sido tomada, dejando sólo niveles válidos y significativos.
✅ Actualizaciones automáticas
Los niveles se actualizan sólo cuando se forma una nueva vela en el marco temporal seleccionado, lo que garantiza un rendimiento limpio y sin recálculos innecesarios.
✅ Diseño visual claro
-
Liquidez alta → Líneas rojas
-
Baja liquidez → Líneas azules
-
Las etiquetas de texto desplazadas muestran el marco temporal + el precio exacto, evitando el desorden del gráfico.
✅ O ptimizado & Ligero
Sin lag, sin repintado, sin sobrecarga de indicadores - perfecto para entornos de trading profesionales.
🎯 Cómo utilizan los operadores este indicador
✔ Identificar objetivos institucionales
✔ Anticipar agarrones de liquidez & stop hunts
✔ Usar como zonas de take-profit o reversión
✔ Combinar con estrategias Price Action, SMC, ICT, o Order Flow
✔ Ideal para Forex, Índices, Crypto & Stocks
⚙️ Entradas personalizables
-
Liquidez Timeframe
-
Velas Lookback
-
Colores y anchura de las líneas
-
Tamaño del texto, color y desplazamiento hacia adelante
Control total para adaptarse a su estilo de negociación.
🧠 ¿Para quién es este indicador?
✔ Operadores de Smart Money Concept (SMC)
✔ Usuarios de metodología ICT
✔ Operadores de Swing & intradía
✔ Operadores que buscan un mapeo de liquidez limpio sin dibujo manual.
⚠️ Notas importantes
🔹 Este indicador NO repinta
🔹 Funciona en todos los símbolos y brokers
🔹 Mejores resultados cuando se combina con estructura y confirmación de mercado.
⭐ ¿Por qué elegir este indicador?
Porque la liquidez dirige el mercado - y esta herramienta te da una forma clara, objetiva y automatizada de ver dónde es más probable que el mercado se mueva a continuación.