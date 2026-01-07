Candle Liquidity Detector

🔥 Indicador inteligente de niveles de liquidez (Multi-marco de tiempo)

🚀 Identifica con precisión las zonas de liquidez sin tocar

El Indicador Inteligente de Niveles de Liquidez es una herramienta de trading profesional diseñada para ayudar a los traders a visualizar los máximos y mínimos de liquidez sin tocar de plazos superiores directamente en el gráfico.

Este indicador escanea automáticamente las velas históricas en un marco temporal superior (HTF) seleccionado y traza los niveles de liquidez que aún NO han sido tomados por el precio, lo que permite a los operadores anticipar zonas de reacción de alta probabilidad, stop-hunts y objetivos institucionales.

Características principales

Detección de liquidez en múltiples marcos temporales
Seleccione cualquier marco temporal (H1, H4, D1, etc.) y proyecte sus niveles de liquidez sin tocar en su gráfico actual.

✅ S ólo máximos y mínimos sin tocar
El indicador comprueba de forma inteligente cada vela y filtra la liquidez que ya ha sido tomada, dejando sólo niveles válidos y significativos.

Actualizaciones automáticas
Los niveles se actualizan sólo cuando se forma una nueva vela en el marco temporal seleccionado, lo que garantiza un rendimiento limpio y sin recálculos innecesarios.

Diseño visual claro

  • Liquidez alta → Líneas rojas

  • Baja liquidez → Líneas azules

  • Las etiquetas de texto desplazadas muestran el marco temporal + el precio exacto, evitando el desorden del gráfico.

✅ O ptimizado & Ligero
Sin lag, sin repintado, sin sobrecarga de indicadores - perfecto para entornos de trading profesionales.

🎯 Cómo utilizan los operadores este indicador

✔ Identificar objetivos institucionales
✔ Anticipar agarrones de liquidez & stop hunts
✔ Usar como zonas de take-profit o reversión
✔ Combinar con estrategias Price Action, SMC, ICT, o Order Flow
✔ Ideal para Forex, Índices, Crypto & Stocks

⚙️ Entradas personalizables

  • Liquidez Timeframe

  • Velas Lookback

  • Colores y anchura de las líneas

  • Tamaño del texto, color y desplazamiento hacia adelante

Control total para adaptarse a su estilo de negociación.

🧠 ¿Para quién es este indicador?

✔ Operadores de Smart Money Concept (SMC)
✔ Usuarios de metodología ICT
✔ Operadores de Swing & intradía
✔ Operadores que buscan un mapeo de liquidez limpio sin dibujo manual.

⚠️ Notas importantes

🔹 Este indicador NO repinta
🔹 Funciona en todos los símbolos y brokers
🔹 Mejores resultados cuando se combina con estructura y confirmación de mercado.

⭐ ¿Por qué elegir este indicador?

Porque la liquidez dirige el mercado - y esta herramienta te da una forma clara, objetiva y automatizada de ver dónde es más probable que el mercado se mueva a continuación.


