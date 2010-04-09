Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5
🏷 Sweeper PRO - Detector avanzado de velas (3 en 1)
🔍 Descripción general
Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas - patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por los traders profesionales de acción del precio.
Identifica automáticamente posibles falsas salidas, tomas de liquidez y señales de continuación, ayudándole a anticiparse a los retrocesos del mercado y a confirmar fuertes movimientos direccionales.
Con Sweeper PRO, puede visualizar los cambios en la estructura del mercado y las reacciones basadas en velas de forma clara e instantánea, sin necesidad de monitorizar los gráficos manualmente.
⚙️ Características
-
🔹 Detecta 3 tipos de barrido: Vela simple, Vela doble y Misma dirección
-
🔹 Colores, flechas y lógica de velas totalmente personalizables
-
🔹 Opción de activar o desactivar cada modo de detección individualmente
-
🔹 Elimina automáticamente las flechas anteriores para obtener un gráfico limpio
-
🔹 Tamaño de flecha y límite de exploración de barras ajustables
-
🔹 Extremadamente ligero y rápido - no hay retraso en el gráfico
-
🔹 Compatible con todos los marcos temporales e instrumentos (Forex, Oro, Cripto, Índices)
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|MaxBarsToCheck
|Número máximo de velas a escanear
|ArrowSize
|Grosor del símbolo de la flecha
|BorrarAnteriores
|Borrar automáticamente las flechas antiguas
|Enable_SingleCandle
|Activar/desactivar el barrido de una sola vela
|Activar_VelaDoble
|Activar/desactivar el barrido de Doble Vela
|Activar_SameDirection
|Activar/desactivar el barrido en la misma dirección
|Color & ArrowCode
|Color y símbolo personalizados para cada tipo de señal
📈 Tipos de señal
🟢 Barrido de una sola vela (1C)
Una señal rápida que identifica retrocesos de una sola vela - cuando una vela barre los máximos/mínimos anteriores y cierra en la dirección opuesta.
🔵 Doble barrido de velas (2C)
Patrón de confirmación con dos velas formando un fuerte retroceso, donde la segunda vela confirma el fakeout de la anterior.
🩵 Barrido en la misma dirección
Dos velas consecutivas en la misma dirección, donde la segunda vela rompe los máximos/mínimos anteriores - a menudo señalando una ruptura o continuación.
💡 Consejos para operar
-
Combine Sweeper PRO con zonas de soporte/resistencia, bloques de órdenes, o áreas de oferta y demanda para una mayor precisión.
-
Utilice marcos temporales más altos (H1, H4, Diario) para confirmar la dirección del mercado antes de actuar en barridos de marcos temporales más bajos.
-
Para obtener configuraciones óptimas, añada filtros de volumen o impulso como RSI, OBV o MACD.
🧠 Ventajas
-
Sin repintado ni retardo
-
Funciona perfectamente con sistemas de trading manuales o automatizados
-
Visualmente limpio y fácil de interpretar
-
Adecuado para scalping, swing trading y estrategias de concepto de dinero inteligente
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
-
Funciona en: Divisas, Metales, Cripto, Índices, Acciones
-
Plazos: Todos
-
Tipos de gráficos: Vela (recomendado)
Resumen
Sweeper PRO es la herramienta definitiva para los operadores que confían en la acción del precio y el comportamiento inteligente del mercado.
Convierte los datos brutos de los gráficos en barridos visuales claros, lo que le permite detectar rápidamente las oportunidades de reversión y ruptura.
Fácil de usar, altamente preciso y visualmente profesional - un indicador imprescindible para los traders serios.