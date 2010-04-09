Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5

🏷 Sweeper PRO - Detector avanzado de velas (3 en 1)

📱 So porte de WhatsApp:

📧 Correo electrónico:
Money.transporter@gmail.com

🔍 Descripción general

Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas - patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por los traders profesionales de acción del precio.
Identifica automáticamente posibles falsas salidas, tomas de liquidez y señales de continuación, ayudándole a anticiparse a los retrocesos del mercado y a confirmar fuertes movimientos direccionales.

Con Sweeper PRO, puede visualizar los cambios en la estructura del mercado y las reacciones basadas en velas de forma clara e instantánea, sin necesidad de monitorizar los gráficos manualmente.

⚙️ Características

  • 🔹 Detecta 3 tipos de barrido: Vela simple, Vela doble y Misma dirección

  • 🔹 Colores, flechas y lógica de velas totalmente personalizables

  • 🔹 Opción de activar o desactivar cada modo de detección individualmente

  • 🔹 Elimina automáticamente las flechas anteriores para obtener un gráfico limpio

  • 🔹 Tamaño de flecha y límite de exploración de barras ajustables

  • 🔹 Extremadamente ligero y rápido - no hay retraso en el gráfico

  • 🔹 Compatible con todos los marcos temporales e instrumentos (Forex, Oro, Cripto, Índices)

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
MaxBarsToCheck Número máximo de velas a escanear
ArrowSize Grosor del símbolo de la flecha
BorrarAnteriores Borrar automáticamente las flechas antiguas
Enable_SingleCandle Activar/desactivar el barrido de una sola vela
Activar_VelaDoble Activar/desactivar el barrido de Doble Vela
Activar_SameDirection Activar/desactivar el barrido en la misma dirección
Color & ArrowCode Color y símbolo personalizados para cada tipo de señal

📈 Tipos de señal

🟢 Barrido de una sola vela (1C)

Una señal rápida que identifica retrocesos de una sola vela - cuando una vela barre los máximos/mínimos anteriores y cierra en la dirección opuesta.

🔵 Doble barrido de velas (2C)

Patrón de confirmación con dos velas formando un fuerte retroceso, donde la segunda vela confirma el fakeout de la anterior.

🩵 Barrido en la misma dirección

Dos velas consecutivas en la misma dirección, donde la segunda vela rompe los máximos/mínimos anteriores - a menudo señalando una ruptura o continuación.

💡 Consejos para operar

  • Combine Sweeper PRO con zonas de soporte/resistencia, bloques de órdenes, o áreas de oferta y demanda para una mayor precisión.

  • Utilice marcos temporales más altos (H1, H4, Diario) para confirmar la dirección del mercado antes de actuar en barridos de marcos temporales más bajos.

  • Para obtener configuraciones óptimas, añada filtros de volumen o impulso como RSI, OBV o MACD.

🧠 Ventajas

  • Sin repintado ni retardo

  • Funciona perfectamente con sistemas de trading manuales o automatizados

  • Visualmente limpio y fácil de interpretar

  • Adecuado para scalping, swing trading y estrategias de concepto de dinero inteligente

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Funciona en: Divisas, Metales, Cripto, Índices, Acciones

  • Plazos: Todos

  • Tipos de gráficos: Vela (recomendado)

Resumen

Sweeper PRO es la herramienta definitiva para los operadores que confían en la acción del precio y el comportamiento inteligente del mercado.
Convierte los datos brutos de los gráficos en barridos visuales claros, lo que le permite detectar rápidamente las oportunidades de reversión y ruptura.
Fácil de usar, altamente preciso y visualmente profesional - un indicador imprescindible para los traders serios.


