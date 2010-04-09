Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5

🏷 Sweeper PRO - Detector avanzado de velas (3 en 1)

🔍 Descripción general

Sweeper PRO es un indicador potente y totalmente personalizable diseñado para detectar tres tipos únicos de barridos de velas - patrones inteligentes de entrada y reversión comúnmente utilizados por los traders profesionales de acción del precio.

Identifica automáticamente posibles falsas salidas, tomas de liquidez y señales de continuación, ayudándole a anticiparse a los retrocesos del mercado y a confirmar fuertes movimientos direccionales.

Con Sweeper PRO, puede visualizar los cambios en la estructura del mercado y las reacciones basadas en velas de forma clara e instantánea, sin necesidad de monitorizar los gráficos manualmente.

⚙️ Características

🔹 Detecta 3 tipos de barrido : Vela simple, Vela doble y Misma dirección

🔹 Colores, flechas y lógica de velas totalmente personalizables

🔹 Opción de activar o desactivar cada modo de detección individualmente

🔹 Elimina automáticamente las flechas anteriores para obtener un gráfico limpio

🔹 Tamaño de flecha y límite de exploración de barras ajustables

🔹 Extremadamente ligero y rápido - no hay retraso en el gráfico

🔹 Compatible con todos los marcos temporales e instrumentos (Forex, Oro, Cripto, Índices)

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción MaxBarsToCheck Número máximo de velas a escanear ArrowSize Grosor del símbolo de la flecha BorrarAnteriores Borrar automáticamente las flechas antiguas Enable_SingleCandle Activar/desactivar el barrido de una sola vela Activar_VelaDoble Activar/desactivar el barrido de Doble Vela Activar_SameDirection Activar/desactivar el barrido en la misma dirección Color & ArrowCode Color y símbolo personalizados para cada tipo de señal

📈 Tipos de señal

🟢 Barrido de una sola vela (1C)

Una señal rápida que identifica retrocesos de una sola vela - cuando una vela barre los máximos/mínimos anteriores y cierra en la dirección opuesta.

🔵 Doble barrido de velas (2C)

Patrón de confirmación con dos velas formando un fuerte retroceso, donde la segunda vela confirma el fakeout de la anterior.

🩵 Barrido en la misma dirección

Dos velas consecutivas en la misma dirección, donde la segunda vela rompe los máximos/mínimos anteriores - a menudo señalando una ruptura o continuación.

💡 Consejos para operar

Combine Sweeper PRO con zonas de soporte/resistencia , bloques de órdenes , o áreas de oferta y demanda para una mayor precisión.

Utilice marcos temporales más altos (H1, H4, Diario) para confirmar la dirección del mercado antes de actuar en barridos de marcos temporales más bajos.

Para obtener configuraciones óptimas, añada filtros de volumen o impulso como RSI, OBV o MACD.

🧠 Ventajas

Sin repintado ni retardo

Funciona perfectamente con sistemas de trading manuales o automatizados

Visualmente limpio y fácil de interpretar

Adecuado para scalping, swing trading y estrategias de concepto de dinero inteligente

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Funciona en: Divisas, Metales, Cripto, Índices, Acciones

Plazos: Todos

Tipos de gráficos: Vela (recomendado)

Resumen

Sweeper PRO es la herramienta definitiva para los operadores que confían en la acción del precio y el comportamiento inteligente del mercado.

Convierte los datos brutos de los gráficos en barridos visuales claros, lo que le permite detectar rápidamente las oportunidades de reversión y ruptura.

Fácil de usar, altamente preciso y visualmente profesional - un indicador imprescindible para los traders serios.