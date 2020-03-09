Hull Max MTF Indicator

Indicador Hull Max MTF: analizador avanzado de mercados en múltiples marcos temporales

🔹 Visión general

El Indicador Hull Max MTF es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional construida para traders serios que realizan análisis de mercado multi timeframe (top-down).

Combina la velocidad y la precisión de la media móvil de Hull (HMA ) con la previsión avanzada , zonas de proyección y estilos visuales adaptables - ayudando a los operadores a entender claramente la alineación de la tendencia a través de estructuras horarias, diarias, semanales, mensuales y anuales en una ventana de gráfico.

Si usted es un scalper, day trader, swing trader, o inversor a largo plazo, Hull Max MTF le da claridad, precisión y confianza en la dirección del mercado de un vistazo.

⚙️ Características principales

Predicción Multi-Marco Temporal (MTF)
Analice múltiples marcos temporales a la vez, desde el horario hasta el anual, sin cambiar de gráfico. Perfecto para la alineación descendente de estrategias.

Zonas de previsión visual
Los cuadros de proyección coloreados (azul para alcista, rojo para bajista) muestran la dirección de la tendencia, el rango de volatilidad y las posibles zonas de continuación.

✅ S uperposición Heiken Ashi MTF
Obtenga lecturas de impulso suaves y claras con Heiken Ashi aplicado en todos los marcos temporales seleccionados.

Estilos visuales dinámicos
Elija entre 4 temas profesionales:

  • Estándar: Vibrante y colorido

  • Ligero: Limpio y sutil

  • Sólido: Pantalla de alto contraste

  • Carbono: elegante modo oscuro

✅ S istema de alertas integrado
Reciba notificaciones cuando la tendencia del casco cambie de dirección:

  • Popup en pantalla

  • Sonido

  • Correo electrónico

  • Push móvil

Modo de pronóstico automático
Cuando se activa, Hull Max MTF genera y actualiza automáticamente las proyecciones en tiempo real en función de los modos de pronóstico seleccionados.

🧭 Cómo utilizar el indicador

1️⃣ Aplicar a cualquier gráfico

Adjunte el indicador Hull Max MTF a cualquier instrumento o marco temporal (M1-MN1).
Ajusta automáticamente la escala y la proyección según el gráfico actual.

2️⃣ Seleccionar un modo de previsión

Modos disponibles:

  • MODE_HOURLY - Análisis intradía a corto plazo

  • MODE_DAILY - Configuraciones de negociación a medio plazo

  • MODE_WEEKLY - Vista de la estructura de oscilación

  • MODE_MONTHLY - Posicionamiento cíclico a largo plazo

  • MODE_YEARLY - Visión macro del mercado

Puede combinar varios modos (por ejemplo, horario + diario + semanal) para visualizar la alineación entre periodos.

3️⃣ Ajuste su estilo visual

Personalice la apariencia fácilmente:

  • Elija uno de los cuatro estilos de visualización para adaptarlo al tema de su gráfico.

  • Cambie de estilo en cualquier momento sin afectar a la lógica subyacente.

4️⃣ Interprete las zonas de previsión

Cada marco temporal dibuja un recuadro de color:

  • 🔵 Azul: Zona de proyección alcista

  • 🔴 Rojo: Zona de proyección bajista

Las etiquetas automáticas (horaria, diaria, semanal, mensual, anual) permiten identificar la dirección del marco temporal sin esfuerzo.

5️⃣ Activar alertas (opcional)

Reciba notificaciones instantáneas cuando se produzcan cambios en la tendencia del casco, lo que le permitirá reaccionar rápidamente ante posibles entradas o salidas de operaciones.

📊 Ejemplo: Configuración Multi-Timeframe

Escenario: Analizando EURUSD

  • Elija MODE_HOURLY_DAILY_WEEKLY .

  • Vea los cuadros de tendencia a corto, medio y largo plazo superpuestos en un gráfico.

  • Si todas las zonas son azules, la alineación de la tendencia es alcista, lo que confirma la dirección de la operación.

  • Si los cuadros intradiarios se vuelven azules mientras que los cuadros superiores permanecen rojos, indica un retroceso a corto plazo dentro de una macrotendencia bajista.

Esta claridad le ayuda a gestionar las entradas y salidas con precisión.

🧩 Visión general de los ajustes principales

Configuración Descripción
TimeFrameAuto Se adapta automáticamente a un marco temporal superior
ForecastMode Selecciona la combinación MTF activa
EstiloVisual Selecciona el tema de visualización (Estándar, Claro, Sólido, Carbono)
EnableAutoForecast Actualiza automáticamente los cuadros de proyección
Activar_HeikenAshi_MTF Añade la sobreimpresión Heiken Ashi multi timeframe
Opciones de alertas Elija el método de notificación
Ajustes de proyección Ajusta la profundidad del pronóstico y la longitud de la proyección

💡 Por qué a los operadores les encanta Hull Max MTF

⭐ Análisis descendente unificado en un solo gráfico
⭐ Cuadros de previsión intuitivos y claridad de impulso
⭐ Diseño flexible adecuado para cualquier estilo de negociación
⭐ Adaptación multimarco temporal en tiempo real
⭐ Ligero y rápido - sin lag

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con divisas, CFD y otros productos apalancados implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
El indicador Hull Max MTF es una herramienta de análisis técnico, no un consejo de trading ni un sistema automatizado.
Pruebe siempre los indicadores en una cuenta de demostración antes de utilizarlos en vivo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🏁 Instalación y configuración

1️⃣ Copie el archivo Hull Max MTF Indicator.ex4 en su carpeta MQL4/Indicators/.
2️⃣ Reinicie MetaTrader 4.
3️⃣ Adjúntelo a cualquier gráfico.
4️⃣ Elija el modo de previsión y el estilo visual que prefiera.
5️⃣ Observe cómo se actualizan las proyecciones en tiempo real.

🌟 Transforme su forma de ver el mercado

El indicador Hull Max MTF transforma los datos en bruto en inteligencia visual procesable.
Con su previsión multi-marco de tiempo, la integración de Heiken Ashi, y alertas avanzadas, que le da una ventaja comercial profesional - no importa su estilo.

Opere con estructura. Opere con precisión. Opere con Hull Max MTF.

En caso de que necesite ayuda con esta herramienta, no dude en enviarme un mensaje privado y estaré encantado de ayudarle.


Productos recomendados
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
Indicadores
Indicadores de Arbitraje es un indicador profesional y fácil de usar de comercio de Forex que utiliza los mejores principios de negociación de los últimos modelos de arbitraje AI. Este indicador proporciona señales precisas de compra y venta. Sólo se aplica a pares de divisas. Tiene seis opciones de métricas diferentes, MACD, KDJ, RSI, CCI, RVI, DEMARK. Puede ser cambiado libremente por los usuarios, e intuitivamente muestra la dirección y la señal de reversión del par de divisas. Cuando las dos
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
OFERTA DE SEPTIEMBRE 85% DE DESCUENTO próximo precio para la versión ilimitada será de 2500 $. Esta es la única vez que usted puede conseguir este indicador institucional y profesional a este precio para la versión ilimitada. No te atrevas a perderte esto. La herramienta que estoy a punto de presentar a usted no se puede comparar con otras herramientas debido a su estrategia y nivel de precisión en la predicción del próximo movimiento direccional del precio. Esta herramienta está diseñada para t
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Mast
Sergei Zakhariia
Indicadores
El indicador de flecha de tendencia MT4 es una potente herramienta de análisis técnico que ayudará a los operadores a determinar la dirección de la tendencia en los mercados financieros. Este indicador se basa en el uso de varios algoritmos matemáticos y métodos de análisis de precios, lo que le permite dar señales precisas y transparentes para entrar en el mercado. El marco temporal de trabajo es H1. La descripción del indicador incluye flechas hacia arriba y hacia abajo que indican la direc
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Winner of Balance
Vladimir Starikov
Indicadores
El indicador Ganador de equilibrio se basa en el método del autor para detectar el sentimiento del mercado. Diseñado para entender cuál es el estado de ánimo en el mercado, que gana - osos o toros. Parámetros de entrada: 1. Parámetros para establecer niveles: 1.1. Período ATR - el período del indicador estándar ATR 1.2. K Orden Inferior, coeficiente ATR para fijar el umbral inferior en ATR (color hotpink) 1.3. KUpper Border, ATR - coeficiente para establecer el umbral superior en ATR (el co
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Indicadores
v. 1.0 Este indicador puede mostrar con la máxima precisión hasta 1 barra la presencia de un Máximo/Mínimo en el gráfico, independientemente del marco temporal. Tiene una configuración flexible. Puede utilizar un valor en todos los TF, o puede utilizar su propio valor en cada TF individualmente. Este indicador ya está siendo mejorado y aquellos que lo compran reciben todas las actualizaciones de forma gratuita. Próximamente, se planea mostrar una indicación de la fuerza del punto pivote en ca
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicadores
La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. Usted puede utilizar el indicador como un producto independiente, pero para una mejor precisión de predicción hay otro indicador relacionado - FreqoMaster - que utiliza FreqoMeterForecast como motor backend y combina varias instancias de FreqoMeterForecast para diferentes banda
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Signal Indicator to Expert MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicadores
Descripción: - Day Pattern - un indicador que ayuda a identificar patrones de cambios de precios para el desarrollo de algoritmos y estrategias de negociación. ¿Para quién es esta herramienta? - Para desarrolladores de estrategias y algoritmos de negociación. - Operadores a medio y largo plazo. Marcos temporales H1-W1. Características del indicador: - Hay una función de exportación de los valores del indicador a un archivo de formato csv. - Utilizando el panel de información, puede reali
ON Trend
Abdullah Alrai
5 (1)
Indicadores
Domina el poder del trading con tendencias Este indicador está diseñado para traders de todos los niveles: principiantes, intermedios y profesionales. Simplifica el proceso de trading al identificar con precisión la tendencia real en cualquier par de divisas. ¿Por qué elegir este indicador? - Trading sencillo: Ya no necesitas realizar análisis complicados. Simplemente carga el indicador en el gráfico, espera las señales de compra o venta, y olvídate de estar pegado a la pantalla todo el día.
Rapid Trend
Ivan Simonika
Indicadores
Rapid Trend es un indicador de análisis técnico que determina la dirección y la fuerza de una tendencia, y también señala un cambio de tendencia. Le permite determinar la tendencia actual. Con la ayuda de su algoritmo, puede comprender rápidamente qué tipo de tendencia se está desarrollando actualmente en el mercado. Rapid Trend puede utilizarse junto con osciladores como filtros. La configuración del indicador Rapid Trend le permite recibir señales más precisas para abrir posiciones. Utiliza só
Visual Range Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Explore el poder de la precisión con el Indicador de Rango! Este indicador de vanguardia está diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de los movimientos de los rangos del mercado. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el Indicador Visual de Rango no está optimizado - ha sido creado para que usted lo adapte a sus necesidades de negociación y lo optimice para su estrategia única. Su dominio y personalización desbloquearán su verdadero potencial. La Estrategia Det
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión de flecha. Versión para MetaTrader 5 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta. Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, más y menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicad
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicadores
El indicador identifica los patrones armónicos (XABCD) según los desarrollos de H.M.Gartley ("Beneficios en el mercado de valores", 1935г). Proyecta el punto D como un punto en la proyección en perspectiva (especifique ProjectionD_Mode = true en la configuración). No vuelve a dibujar. Cuando se cierra una barra del período de trabajo, si el punto del patrón identificado no se ha movido durante las barras Patterns_Fractal_Bars, aparece una flecha en el gráfico (en la dirección del movimiento e
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Los compradores de este producto también adquieren
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Indicadores
Este indicador le permite ver la fuerza de la tendencia en todos los plazos. Se puede utilizar para todos los pares de divisas. El indicador puede mostrarse en forma de columna (de izquierda a derecha): estado compra / venta / fuerte compra / fuerte venta, fuerza de la tendencia en porcentaje, pips última vela, cuerpo vela ahora, tiempo restante, y el marco temporal de M1 a MN. Información contenida debajo (de izquierda a derecha): porcentaje de tendencia total, porcentaje de venta, porcentaje d
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
Otros productos de este autor
King of Forex Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador de tendencia King of Forex es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. Este indicador no repinta. La función principal de este indicador es mostrar la dirección principal de la tendencia, el principio y el final de la tendencia actual. Una tendencia alcista es cuando el indicador se vuelve azul Una tendencia bajista es cuando el indicador se vuelve rosa. Este indicador es ideal para swing trading y day trading. Funciona mejor en los marcos de tiempo H1, H4,
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
Market Makers Trend Index
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimados operadores, aquí tienen mi otra herramienta llamada "Índice de Tendencias de los Creadores de Mercado". El Market Makers Trend Index fue creado con el propósito de ayudar a la mayoría de los operadores a analizar la dirección del mercado de manera sencilla. Este indicador es para operadores serios que están ansiosos por agregar herramientas de borde a su arsenal de operaciones. ¿Qué estás esperando para agarrar su copia hoy y amake una diferencia. POR QUÉ ESTA HERRAMIENTA Este indicado
The Trend Monster
Elias Mtwenge
Indicadores
El Trend Monster es un indicador de seguimiento de tendencia sin repintado basado en medias móviles. Como traders queremos tener cuidado de no operar en contra de la tendencia. Por lo tanto, cuando usted mira el gráfico como trader tendrá que hacerse este tipo de preguntas ¿Este mercado está en tendencia? ¿Es un mercado lateral? ¿Es alcista o bajista? ¿Qué debo tener en cuenta antes de realizar una operación? Estas son algunas de las preguntas fundamentales que todo operador debería plantearse a
Super Bands Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
NOTA-Después de las primeras 10 personas que alquilen este producto por 1 mes entonces quitaré la opción de alquiler por 1 mes y dejaré el precio ilimitado solamente. Por lo tanto, no alquilarlo demasiado tarde. Gracias por aquellos que han alquilado todavía. ¡No te pierdas esta oferta! Quedan pocas personas. Oferta especial de 2500usd a 200usd ¡Oferta de 24 horas! Introducción Super bands Trend Indicator es un indicador diseñado para revelar la dirección de la Tendencia del mercado. El indica
Forex Scalpers Index FSI
Elias Mtwenge
Indicadores
El Forex Scalpers Index (FSI) es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El propósito de este indicador es ser utilizado para scalping todo tipo de mercados sin limitaciones. El indicador se puede utilizar para cualquier tipo de par de divisas. Para aquellos Scalpers que están buscando el indicador que puede hacer que sus actividades comerciales fácil que recomendamos el uso de este indicador, ya que proporciona muchas oportunidades de entrada y salida. Este indicador
Perfect Trend Scanner
Elias Mtwenge
Indicadores
Descargo de responsabilidad: ¡No hay rentabilidad garantizada! Invierta con prudencia. El Perfect Trend Scanner es un indicador de seguimiento de tendencia diseñado para mostrarle la dirección de la tendencia actual. El objetivo es ayudarle a no operar en contra de la tendencia. Cómo funciona. El indicador no se repinta. El indicador funciona en todos los plazos. Los histogramas rosas indican una tendencia bajista mientras que los histogramas azules indican una tendencia/señal alcista . Puede ut
Mane Flow Index MFI
Elias Mtwenge
Indicadores
El Mane Flow Index está diseñado para ayudarle a saber hacia dónde fluyen las órdenes de mercado. El indicador se basa en medias móviles. En otras palabras, le mostrará hacia dónde fluye el capital de los inversores. En nuestras actividades de negociación queremos saber hacia dónde se dirige el capital, de modo que podamos aprovechar la dirección del capital invertido en el mercado. Queremos operar con la tendencia. No ir en contra de ella. Cómo funciona No se repite. Es adecuado para todo tipo
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
OFERTA DE SEPTIEMBRE 85% DE DESCUENTO próximo precio para la versión ilimitada será de 2500 $. Esta es la única vez que usted puede conseguir este indicador institucional y profesional a este precio para la versión ilimitada. No te atrevas a perderte esto. La herramienta que estoy a punto de presentar a usted no se puede comparar con otras herramientas debido a su estrategia y nivel de precisión en la predicción del próximo movimiento direccional del precio. Esta herramienta está diseñada para t
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Indicadores
El Trend Professor es un indicador basado en medias móviles diseñado con el propósito de ayudar a la comunidad de operadores a analizar la tendencia de los precios. El indicador se mostrará en el gráfico principal como se indica en la sección de capturas de pantalla. Cómo funciona El indicador tiene líneas de medias móviles e histogramas de colores para representar la dirección de la tendencia. Habrá una línea de señal rápida de color azul/amarillo/rojo en algunos puntos. Las líneas de color roj
Maximum Directional Index
Elias Mtwenge
Indicadores
El Índice Direccional Máximo (IDM) está diseñado con dos fines. 1. Para mostrar la dirección de la tendencia (La línea de tendencia azul amarilla) 2. 2. Mostrar las zonas de sobrecompra (resistencia) y sobreventa (soporte) para que un operador sepa si la tendencia está a punto de invertirse o no. 3. Muestra la dirección máxima de la tendencia del precio. Cómo funciona 1. El indicador funciona en todos los marcos de tiempo, pero para mayor claridad te recomiendo que lo utilices en gráficos de 5m
Smart Trend Indicator STI
Elias Mtwenge
Indicadores
Información sobre esta herramienta Generalidades: El Smart Trend Indicator STI está diseñado con el propósito de mostrarle la dirección de la tendencia. Cómo funciona Se basa en medias móviles. El indicador funciona en todo tipo de mercados. El indicador funciona en todos los plazos. El indicador funciona en todos los pares de divisas. Este indicador no se repinta. Los histogramas verde claro son para tendencia alcista. Los histogramas verdes son para señales rápidas de compra. Los histogramas
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Indicadores
El Omega Trend Oscillator es un indicador de tendencia basado en medias móviles y bandas de Bollinger. Lo hice simple para que usted tenga fácil y suave enfoque de análisis de mercado. El indicador puede ser utilizado para el siguiente propósito. 1. Para el análisis de tendencias 2. Para determinar la condición de sobrecompra y sobreventa del mercado 3. Para descubrir oportunidades de compra y venta en el mercado. Significado de los colores del indicador PARA MERCADO ALCISTA (Compra) 1. El co
The Account Flipper EA
Elias Mtwenge
Asesores Expertos
OFERTA ¡OFERTA! ¡De 450usd a 370usd esta oferta puede terminar en cualquier momento a partir de ahora! No se pierda esto. Hola traders, he creado este EA y lo he llamado "The Account Flipper EA". Este EA es tanto para novatos como para traders profesionales. El primer objetivo con este EA es proteger su capital en primer lugar y el segundo es hacer crecer su cuenta. Por lo tanto, no hay estrategias de riesgo como la rejilla, marti-ángulo, cobertura, o cualquier estrategia de negociación codicios
Infinity Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Hola traders, me complace presentarles la herramienta de análisis de mercado llamada "Infinity Trend Indicator". El objetivo principal de este indicador es ayudarle a averiguar el comienzo de una nueva tendencia y el final de la tendencia actual. NOTA: ¡¡¡ESTE INDICADOR NO REPINTA!!! Cómo utilizar este indicador 1. Basado únicamente en el indicador de tendencia Infinity Buscamos comprar cuando la línea amarilla está apuntando o curvándose hacia arriba después de un fuerte movimiento bajista Busc
Infinity Oscillator Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
Nota: El precio puede aumentar en cualquier momento. Hola Traders, Me gustaría presentarles a mi nuevo indicador llamado Infinity Oscillator Indicator. Este indicador está diseñado tanto para los principiantes y los comerciantes profesionales. Parámetros Las entradas que pueden ser cambiadas por el usuario son los colores de las líneas solamente para no perturbar la estrategia de negociación original que este indicador utiliza. El indicador no proporcionará señales de flecha de compra y venta,
Trend Analyser Dashboard
Elias Mtwenge
5 (2)
Indicadores
IMPORTANTE; ¡El precio puede subir en cualquier momento a partir de ahora! ¡No se pierda esta oferta! Estimado trader me complace presentarle mi nueva herramienta llamada Trend Analyser Dashboard. El diseño, el estilo y la configuración de este indicador se han simplificado para que sus usuarios no tarden demasiado tiempo en comprender el indicador en sí. El propósito es ayudar a los operadores a analizar la dirección de la tendencia principal y el estado de la tendencia, ya sea en una tendencia
Day Traders Master Board
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
Recordatorio: Después de comprar la versión ilimitada de este indicador envíame la prueba y te añadiré a mi grupo privado para que te unas a la comunidad y sigas aprendiendo más sobre esta herramienta y creciendo junto a otros traders. ¡También aprenderás la estrategia que cambiará tu historia de trading! Estimados Traders Estoy muy contento de presentarles mi producto de forex llamado "Day Traders Master Board". Esta herramienta está diseñada para traders serios de cualquier estrategia de tradi
Trend Shooter Index
Elias Mtwenge
Indicadores
NOTA: EL PROXIMO PRECIO SERA DE 550$. Estimado Trader espero que haya estado esperando ansiosamente y buscando una herramienta para mejorar su trading. Estoy muy contento de presentarle mi otro producto llamado Trend Shooter Index. El objetivo principal de esta herramienta es ayudar a los comerciantes disparar la tendencia (objetivo de la tendencia) desde la parte inferior o desde la parte superior de la tendencia para la máxima rentabilidad. ¿Cómo está diseñado el indicador Esta herramienta est
Trend Hunters Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Nota: ¡¡¡El PRECIO ESTÁ SUJETO A SUBIR EN CUALQUIER MOMENTO A PARTIR DE AHORA!!! NO SE PIERDA ESTA MEJOR OFERTA. Estimados traders, una vez más me complace presentarles mi otra herramienta de trading llamada "Indicador Cazador de Tendencias". Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a capturar la tendencia desde el principio o el final de la misma. Es uno de los indicadores que si se utiliza sabiamente puede ayudarle a mejorar en sus decisiones comerciales. Marco temporal El i
Super Powers Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
OFERTA ¡OFERTA! PRÓXIMO Precio será de 650 $ y la opción de alquiler se eliminará después de esto. No se pierda la oferta de precio actual antes de que sea demasiado tarde. Estimados Traders Estoy muy contento de presentar mi Indicador Super Powers. El propósito de esta herramienta de comercio es ayudar a los comerciantes serios que quieren hacer del comercio una de sus principales fuentes de ingresos. Sé que el comercio no es una tarea fácil, pero si usted tiene las herramientas adecuadas, el c
Market Swing Scanner Board
Elias Mtwenge
Indicadores
NOTA: EL PRECIO SUBIRÁ MUY PRONTO. ¡NO SE SALTE ESTA OFERTA! Estimados traders Me complace presentarles el indicador "Market Swing Scanner Board ". Este indicador fue creado principalmente para ser utilizado en combinación con el indicador Market Swing Index. El indicador "Market Swing Scanner Board " se utiliza para buscar oportunidades de negociación en el indicador Market Swing Index . Esta herramienta está diseñada para operadores serios que han decidido marcar la diferencia a través del tra
Forex Sword Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
¡¡ADVERTENCIA!! ¡ESTA ESPADA ESTÁ DEMASIADO AFILADA! SÓLO QUEDAN 10 COPIAS PARA EL PRÓXIMO PRECIO SERÁ DE 8.000 $ PARA EL PLAN ILIMITADO. Estimados comerciantes estoy muy contento una vez más de presentarles mi otra herramienta llamada "Forex Sword Indicator". En resumen, esta herramienta está destinada a darle una ventaja sobre el mercado que usted ha estado esperando durante tanto tiempo. Ahora, aquí está. Es una herramienta muy, muy simple, pero sin embargo, una espada peligrosa. Yo lo llamo
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
Estimados Traders esta es mi otra herramienta llamada "Swing Master Indicator ". Como el nombre anterior el indicador está diseñado para ayudarle en el comercio de swing mediante la captura de la baja y alta del precio. Usted puede utilizar esta herramienta con cualquier estrategia de negociación y el estilo de scalping a la posición de negociación. Está hecho para el nivel de los comerciantes, incluidos los novatos y los comerciantes avanzados, incluso prop-firmas, fondos de cobertura y los ban
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimado Trader Es un placer presentarle mi herramienta llamada "Forex Sniper Indicator" . El objetivo principal de esta herramienta es ayudar a los comerciantes serios y los inversores en todo tipo de mercados financieros para coger precio siguiente movimiento justo en el momento de la dirección de los precios está a punto de cambiar. Esta herramienta se puede utilizar para snipe la dirección del precio tanto en tendencia a la baja, tendencia alcista y los mercados que van. Esta herramienta se
Forex Sniper Entries Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
ADVERTENCIA: EL PRECIO PUEDE SUBIR EN CUALQUIER MOMENTO. ¡OBTENGA SU COPIA HOY PARA EVITAR MÁS GASTOS! Estimados Traders Estoy muy contento de presentarles mi otra herramienta llamada Forex Sniper Entries Indicator. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los comerciantes serios y los inversores capturar grandes movimientos en los movimientos de precios de divisas. La filosofía detrás de esta herramienta es todo acerca de ganar a lo grande y montar el movimiento de los precios desde su inic
Atomic Power Entries
Elias Mtwenge
Indicadores
OFERTA Después de 3 semanas el precio ilimitado será de 500$ y en el futuro usted se arrepentirá de por qué no hizo una compra a este precio más bajo. Estimados comerciantes, el poder atómico Entradas indicador es uno de los indicadores que si se utiliza sabiamente y correctamente puede ayudarle a encontrar una ventaja sobre el mercado. El indicador funcionará para todos los pares de divisas, todos los mercados y todos los plazos. Sin embargo, es su deber encontrar el marco de tiempo más eficaz
Sweet Arrows Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
OFERTA ¡OFERTA! SOLO QUEDAN 5 COPIAS PARA EL PROXIMO PRECIO QUE SERA DE 360$. Estimados traders me complace presentarles el indicador Sweet Arrows. El indicador Sweet Arrows está bien diseñado para ayudar a los inversores serios a operar con confianza. En pocas palabras puedo decir que esta es una de las herramientas valiosas para agregar en su kit de herramientas de comercio. SEÑAL INSTANTÁNEA, RÁPIDA Y NO RETARDADA Esta es una señal instantánea, lo que significa que usted recibe la señal
Amazing Entries Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Recordatorio urgente > Sólo quedan 13 ejemplares para que el precio se duplique en todas las opciones de alquiler. ¡Consiga su ejemplar hoy mismo! Introducción Estimados traders, siempre estoy trabajando para crear herramientas que puedan ayudarles a ser mejores traders e inversores. Debido a mi experiencia en trading y análisis de mercado y en el diseño y desarrollo de software de trading, me complace presentarles mi otra herramienta llamada "Indicador de Entradas Asombrosas ". El indicador es
Confidence Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO URGENTE> Sólo 5 copias restantes para el próximo precio ilimitado para ser 360 $ (ESTA ES UNA HERRAMIENTA OFERTA ESPECIAL) Si está buscando un indicador RÁPIDO , FIABLE y RENTABLE que le ayude a realizar operaciones sencillas, esta es la herramienta que necesita. El comercio es muy complicado, frustrante, confuso, embarazoso e incluso puede hacer que te vayas a la quiebra si te acercas al mercado con la mentalidad de juego, las estrategias de entrada y salida pobres, indicadores poc
