Hull Max MTF Indicator

🔹 Visión general

El Indicador Hull Max MTF es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional construida para traders serios que realizan análisis de mercado multi timeframe (top-down).

Combina la velocidad y la precisión de la media móvil de Hull (HMA ) con la previsión avanzada , zonas de proyección y estilos visuales adaptables - ayudando a los operadores a entender claramente la alineación de la tendencia a través de estructuras horarias, diarias, semanales, mensuales y anuales en una ventana de gráfico.

Si usted es un scalper, day trader, swing trader, o inversor a largo plazo, Hull Max MTF le da claridad, precisión y confianza en la dirección del mercado de un vistazo.

⚙️ Características principales

✅ Predicción Multi-Marco Temporal (MTF)

Analice múltiples marcos temporales a la vez, desde el horario hasta el anual, sin cambiar de gráfico. Perfecto para la alineación descendente de estrategias.

✅ Zonas de previsión visual

Los cuadros de proyección coloreados (azul para alcista, rojo para bajista) muestran la dirección de la tendencia, el rango de volatilidad y las posibles zonas de continuación.

✅ S uperposición Heiken Ashi MTF

Obtenga lecturas de impulso suaves y claras con Heiken Ashi aplicado en todos los marcos temporales seleccionados.

✅ Estilos visuales dinámicos

Elija entre 4 temas profesionales:

Estándar: Vibrante y colorido

Ligero: Limpio y sutil

Sólido: Pantalla de alto contraste

Carbono: elegante modo oscuro

✅ S istema de alertas integrado

Reciba notificaciones cuando la tendencia del casco cambie de dirección:

Popup en pantalla

Sonido

Correo electrónico

Push móvil

✅ Modo de pronóstico automático

Cuando se activa, Hull Max MTF genera y actualiza automáticamente las proyecciones en tiempo real en función de los modos de pronóstico seleccionados.

🧭 Cómo utilizar el indicador

1️⃣ Aplicar a cualquier gráfico

Adjunte el indicador Hull Max MTF a cualquier instrumento o marco temporal (M1-MN1).

Ajusta automáticamente la escala y la proyección según el gráfico actual.

2️⃣ Seleccionar un modo de previsión

Modos disponibles:

MODE_HOURLY - Análisis intradía a corto plazo

MODE_DAILY - Configuraciones de negociación a medio plazo

MODE_WEEKLY - Vista de la estructura de oscilación

MODE_MONTHLY - Posicionamiento cíclico a largo plazo

MODE_YEARLY - Visión macro del mercado

Puede combinar varios modos (por ejemplo, horario + diario + semanal) para visualizar la alineación entre periodos.

3️⃣ Ajuste su estilo visual

Personalice la apariencia fácilmente:

Elija uno de los cuatro estilos de visualización para adaptarlo al tema de su gráfico.

Cambie de estilo en cualquier momento sin afectar a la lógica subyacente.

4️⃣ Interprete las zonas de previsión

Cada marco temporal dibuja un recuadro de color:

🔵 Azul: Zona de proyección alcista

🔴 Rojo: Zona de proyección bajista

Las etiquetas automáticas (horaria, diaria, semanal, mensual, anual) permiten identificar la dirección del marco temporal sin esfuerzo.

5️⃣ Activar alertas (opcional)

Reciba notificaciones instantáneas cuando se produzcan cambios en la tendencia del casco, lo que le permitirá reaccionar rápidamente ante posibles entradas o salidas de operaciones.

📊 Ejemplo: Configuración Multi-Timeframe

Escenario: Analizando EURUSD

Elija MODE_HOURLY_DAILY_WEEKLY .

Vea los cuadros de tendencia a corto, medio y largo plazo superpuestos en un gráfico.

Si todas las zonas son azules , la alineación de la tendencia es alcista, lo que confirma la dirección de la operación.

Si los cuadros intradiarios se vuelven azules mientras que los cuadros superiores permanecen rojos, indica un retroceso a corto plazo dentro de una macrotendencia bajista.

Esta claridad le ayuda a gestionar las entradas y salidas con precisión.

🧩 Visión general de los ajustes principales

Configuración Descripción TimeFrameAuto Se adapta automáticamente a un marco temporal superior ForecastMode Selecciona la combinación MTF activa EstiloVisual Selecciona el tema de visualización (Estándar, Claro, Sólido, Carbono) EnableAutoForecast Actualiza automáticamente los cuadros de proyección Activar_HeikenAshi_MTF Añade la sobreimpresión Heiken Ashi multi timeframe Opciones de alertas Elija el método de notificación Ajustes de proyección Ajusta la profundidad del pronóstico y la longitud de la proyección

💡 Por qué a los operadores les encanta Hull Max MTF

⭐ Análisis descendente unificado en un solo gráfico

⭐ Cuadros de previsión intuitivos y claridad de impulso

⭐ Diseño flexible adecuado para cualquier estilo de negociación

⭐ Adaptación multimarco temporal en tiempo real

⭐ Ligero y rápido - sin lag

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con divisas, CFD y otros productos apalancados implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

El indicador Hull Max MTF es una herramienta de análisis técnico, no un consejo de trading ni un sistema automatizado.

Pruebe siempre los indicadores en una cuenta de demostración antes de utilizarlos en vivo.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🏁 Instalación y configuración

1️⃣ Copie el archivo Hull Max MTF Indicator.ex4 en su carpeta MQL4/Indicators/.

2️⃣ Reinicie MetaTrader 4.

3️⃣ Adjúntelo a cualquier gráfico.

4️⃣ Elija el modo de previsión y el estilo visual que prefiera.

5️⃣ Observe cómo se actualizan las proyecciones en tiempo real.

🌟 Transforme su forma de ver el mercado

El indicador Hull Max MTF transforma los datos en bruto en inteligencia visual procesable.

Con su previsión multi-marco de tiempo, la integración de Heiken Ashi, y alertas avanzadas, que le da una ventaja comercial profesional - no importa su estilo.