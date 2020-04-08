Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Características clave ✔ Filtro de tendencia EMA El indicador utiliza una EMA (Media Móvil Exponencial) personalizable para detectar la dirección actual de la tendencia. El precio cruza por encima de la EMA → Señal de compra El precio cruza por debajo de la EMA → Señal de venta ✔ Niveles dinámicos de soporte y resistencia Estructura integrada de máximos/mínimos: Línea Roja → Máximo más alto de las N barras anteriores (Resistencia) Línea Verde → Mínimo más bajo de las N barras anteriores (Soporte) Estos niveles ayudan a filtrar señales débiles e identificar fuertes rupturas. ✔ Filtro inteligente de volatilidad ATR Las señales aparecen solo cuando la volatilidad del mercado es lo suficientemente fuerte. Esto evita señales falsas durante mercados de bajo volumen o laterales. ✔ Señales en tiempo real y confirmadas Funciona tanto en la barra activa (tiempo real) como al cierre de la barra. Las alertas aparecen solo una vez por señal para evitar el spam. ✔ Alertas y notificaciones Elija cómo desea que el indicador le notifique: Alertas en pantalla Notificaciones push Alertas sonoras Nunca más se pierda una operación. ✔ Limpio, simple y efectivo Construido con estándares de codificación profesional: Colores personalizables Ocultar o mostrar EMA Ocultar o mostrar soporte/resistencia Ocultar o mostrar señales Perfecto tanto para principiantes como para traders avanzados.

📌 Cómo funciona la estrategia La tendencia del mercado se identifica utilizando la EMA. El precio cruza la EMA con impulso. La posición del precio en relación con los niveles dinámicos de soporte/resistencia proporciona confirmación. Se dibuja una flecha de Compra o Venta en el momento óptimo. Esta combinación crea un sistema de scalping confiable con un lag mínimo y alta precisión.

🎯 Mejor adecuado para Scalping (M1, M5, M15) Day trading (Operaciones diarias) Swing trading XAUUSD (Oro) Pares de divisas (Forex) Índices (US30, NAS100, DAX) Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Entradas y personalización Longitud de EMA y tipo de precio Período de búsqueda de máximos/mínimos (High/Low lookback) Filtrado ATR Visibilidad de la flecha Tipo de notificación Control visual completo

💡 Consejo Para un mejor rendimiento, combine este indicador con herramientas de confirmación de tendencia como: Estructura del mercado Volumen Sesiones EMA de múltiples marcos de tiempo ✔ Sin repintado — Señales 100% precisas y confiables


