MartiX

Este EA utiliza un estilo de negociación martingala.

El capital de negociación recomendado es de 10.000 USD o 10.000 dólares estadounidenses, o 10.000 en el balance (en cualquier divisa).

El tamaño de lote inicial es de 0,01 para 10.000.
Este EA también tiene restricciones de horas de operación basadas en la hora del servidor (no en la hora local).
Este EA también incluye una función de seguridad de fondos que puede configurar de forma flexible para adaptarse a su perfil de riesgo individual y gestión de riesgos.

Disfrute usando este EA. Esperamos que le ayude a hacer crecer su cuenta de trading.


¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Productos recomendados
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Desbot
Luke Joel Desmaris
Asesores Expertos
Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
Hedging Be Win
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Asesores Expertos
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor es un robot de comercio de divisas automatizado diseñado para trabajar con las divisas más negociadas de cualquier par. La estrategia se basa en el uso de varios indicadores MT4 , cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzada basada en el análisis del movimiento del gráfico de precios. Cada orden está asegurada por un stop-loss fijo mientras que, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Parámetro - Magic Order - es
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Asesores Expertos
Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 2 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Para obtener el experto de forma gratuita, póngase en contacto conmigo a través de Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parámetros: Lote1: Tamaño de lote manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticame
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Goldenclaw EA es un único scalping Trading Robot basado en múltiples capas de red neuronal y varios indicadores predeterminados. El algoritmo funciona mediante el cálculo de los valores de diferentes marcos de tiempo para proporcionar la señal de salida para el marco de tiempo actual. Este EA no utiliza técnicas peligrosas como martingala, promediación, rejilla o cobertura. Todas las órdenes están protegidas por stop loss y sólo una dirección comercial de compra o venta depende del algoritmo d
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Asesores Expertos
Este EA es un EA innovador. Cuando el mercado de monitoreo cambia rápidamente, fluctúa rápidamente en una dirección, y supera el umbral establecido, la EA rápidamente colocará una orden y rápidamente adoptará una estrategia de stop loss móvil para completar la preservación del capital y la rentabilidad. Ventajas de este EA: 1. La transacción es muy rápida al cierre de la posición, y nunca se procrastina. 2. Después de la transacción, la tasa de precisión es muy alta. 3. Coloque una orden con int
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Asesores Expertos
EA trabaja con ninguno de los indicadores técnicos. Se espera a que la tendencia y el comercio en consecuencia. No hay indicadores estándar. No hay comercio de cuadrícula. Sin arbitraje. No hay ajuste de curvas de acuerdo a los resultados de back-test Sin cobertura Ratio Stop Loss muy bajo Probado con una calidad de modelado de datos del 99,90%. Puede trabajar incluso con $30 USD Recomendaciones : Desarrollado para M1, EURUSD Broker ECN con 5 puntos Configuración Spread: Debe ser lo más bajo pos
Trend Crusher MT4
Scott Fredeman
Asesores Expertos
TRITURADORA DE TENDENCIAS DEFAULT SETTING - ATTACH TO H4 TIMEFRAME Estos son los MEJORES SÍMBOLOS PROBADOS: CADCHF,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,USDJPY,EURNZD AUDNZD,USDCAD,GBPCAD,AUDCAD,GBPNZD,GBPAUD Trend Crusher tiene una entrada dinámica y un sistema de rejilla dinámico. Es dinámico para evitar abrir rejillas cuando no las necesita. ¿Por qué abrir una rejilla en condiciones normales de mercado? El EA detectará alta volatilidad y sólo abrirá una rejilla a una distancia que coincida con la volatili
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de reversión en el mercado al detectar un número predefinido de velas alcistas o bajistas consecutivas, lo que indica un posible agotamiento de la tendencia actual. Una vez que se detecta el patrón de reversión, el EA entra en la operación en la dirección de la gran vela de reversión, aprovechando el impulso para realizar una operación rápida (scalping). Esta estrategia es ideal para sesiones volátiles. Características principales:
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Gold Mastery EA
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
DOMINIO DEL ORO EA 1. VISIÓN GENERAL El EA Maestría en Oro es un sofisticado Asesor Experto (EA) especialmente diseñado para operar con Oro (XAUUSD) basado en patrones de Doble Techo/ Fondo con confirmación de Línea de Cuello. Este EA integra niveles de Stop Loss y Take Profit basados en ATR, asegurando una óptima relación riesgo-recompensa. 2. Características únicas Detección de patrones Double Top/Bottom: Utiliza la acción histórica del precio para identificar fuertes señales de reversión.
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Asesores Expertos
Ahora puede descargar la versión demo de Aurum Apex desde la pestaña de Comentarios para evaluar el comportamiento en vivo en su propio broker! Aurum Apex EA es una herramienta de trading automatizada robusta al 100%, diseñada para la plataforma MT4. Realiza análisis de mercado en tiempo real, detectando diversas oportunidades de trading. Apto para traders de todos los niveles, Aurum Apex EA ofrece tres modos de riesgo, ajustables a través del parámetro de Riesgo: Riesgo = 0.1 (Bajo Riesgo): I
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario