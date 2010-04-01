Este EA utiliza un estilo de negociación martingala. El capital de negociación recomendado es de 10.000 USD o 10.000 dólares estadounidenses, o 10.000 en el balance (en cualquier divisa).

El tamaño de lote inicial es de 0,01 para 10.000.

Este EA también tiene restricciones de horas de operación basadas en la hora del servidor (no en la hora local).

Este EA también incluye una función de seguridad de fondos que puede configurar de forma flexible para adaptarse a su perfil de riesgo individual y gestión de riesgos.