StrategyTreasureMT4
- 专家
- Wan Chao Kuang
- 版本: 1.20
- 更新: 5 十二月 2025
对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。
但前提是你需要拥有一个优秀的EA
StrategyTreasure是为有交易经验的但却又不懂编写EA的交易员制定，可以设定成为目前任何一款我们所认知的EA，交易策略由交易员自已制作，而这个编写方法是非常简单和容易掌握的。
我们为什么要制作这个EA，很多资深交易员因为使用自己完全不了解的EA，经常会产生一种焦虑与不安。因此我们制定了这款EA，由交易员自已去制作自己专属的策略EA。
StrategyTreasure的核心功能:
1 单/双向交易
2 单货币/多货币 趋势交易
3 实时/挂单交易
5 自定义交易频率
6 趋势/网格/马丁多种交易方式切换
7 持仓量及加仓量可控性
8 定向交易设定
9 买/卖交易策略方式的独立性
10 自定义止损/止赢（指定价格/指定盈亏/指定指标）
11 自定义交易区域（趋势线)
12 自定义交易指标分析策略（各种指标的使用包括自定义指标）
关于StrategyTreasure的策略编写和使用方法
1 首先与我们联系,并在我们这里申请获得"strategy"文件。
2 打开MT4/MT5交易软件,并依次点击以下步骤：
文件->打开数据文件夹->MQL4/MQL5->Include
3 把我们的"strategy"文件拷贝在"Include"目录下。
4 打开MQL4/MQL5的MetaEditor编写软件,并依次点击以下步骤：
在"MetaEditor"的导航器双击"Include"目录->双击"mystrategy.mqh"。
然后根据文件里面的教程即可独立完成属于你自己专属策略的EA。
我们对程序进行了简化，所有人一看就可以懂得如何去修改和编写自己的指标交易策略。
首先在使用前，我们需要使用MT4/MT5的编写EA软件。步骤如下:
打开交易平台->点击左上角"显示"/"查看"->导航->下拉到"EA交易"->右键点击里面的任何一个EA->修改
这时候就已经打开了交易平台的MetaEditor编写软件
点击MetaEditor编写软件导航器里面Incude文件目录左边的"+"->右键点击Incude下拉菜单->点击"新建文件夹"->建立一个"strategy"的文件夹
MT4：在strategy文件夹里创建mystrategy.mqh;
MT5：在strategy文件夹里创建mystrategy.mqh和indicators.mqh两个文件;
这两个文件可向我们索取
这两个文件的就我们交易的策略，我们对程序进行的简化，所有人都可以一看就懂得如何去修改和编写自己的交易策略。