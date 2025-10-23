AZ Trade Recovery Assistant MT5

AZ Trade Recovery Assistant MT5 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente para la gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus operaciones con una automatización inteligente en segundo plano.

Lo que realmente hace único a este asistente es su Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona (ZRH). A diferencia de las operaciones tradicionales que se basan en Stop Loss, este sistema transforma las operaciones perdedoras en ganadoras, de forma automática. En lugar de cerrar una operación con pérdidas, ZRH abre una operación de cobertura opuesta a una distancia calculada, creando una zona de recuperación. A medida que el precio se mueve dentro de esta zona, el asistente ajusta las posiciones de modo que cuando se alcanza cualquiera de los dos lados, todas las operaciones se cierran juntas en beneficio neto.


Nadie puede predecir el próximo movimiento del mercado, pero con AZ Trade Recovery Assistant, incluso un movimiento desfavorable puede acabar en beneficio.


Qué es el mecanismo de cobertura de recuperación de zonas?

El Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona es un enfoque de negociación inteligente que utiliza operaciones de dirección opuesta para convertir posiciones perdedoras en resultados rentables.
 En lugar de cerrar una operación con pérdidas, el sistema abre una operación opuesta (una cobertura) a una distancia predefinida con un tamaño de lote calculado. Esto crea una zona de recuperación de precios entre ambas operaciones.

Cuando el mercado se desplaza a un lado u otro de esa zona, ambas operaciones se cierran a la vez, con lo que se obtiene un beneficio neto.

En términos sencillos:

No importa en qué dirección vaya el mercado, el ciclo comercial siempre termina en beneficio.

Esta técnica también se conoce como la Estrategia de Cobertura Surefire Forex, pero en este EA, se implementa utilizando un motor automatizado avanzado que maneja todos los cálculos y la gestión de operaciones de forma dinámica.



Qué hace diferente a este Asistente

  • Panel Gráfico Interactivo - Abra órdenes de compra/venta u órdenes pendientes al instante utilizando una interfaz limpia y moderna.
  • Control de recuperación por operación - Cada operación que abre tiene su propio ciclo de recuperación, completamente independiente de las demás.
  • Sistema Multi-Pair & Multi-Magic - Opere y recupere múltiples pares o números mágicos simultáneamente.
  • Herramientas de gestión dinámica - Las funciones incorporadas incluyen Take Profit, Break Even, Trailing Stop y control de la brecha de recuperación.
  • No necesita Stop Loss - La lógica de recuperación inteligente neutraliza automáticamente las caídas y cierra las posiciones en beneficio neto.


Cómo funciona

  • Inicie el EA y elija su Número Mágico y Símbolo en el panel.
  • Establezca su tamaño de lote preferido, TP y tipo de orden (instantánea o pendiente).
  • Coloque una operación utilizando los botones de COMPRA/VENTA o la opción de orden pendiente.
  • Si el mercado se mueve en contra de su posición, el Motor de Recuperación de Zona se activa automáticamente - abriendo una cobertura calculada en la dirección opuesta con un tamaño de lote ajustado.
  • Una vez que el precio alcanza cualquiera de los lados de la zona de recuperación, todas las operaciones se cierran con beneficios combinados, independientemente de la dirección.
  • Independientemente de si el mercado evoluciona, se mueve o invierte, su secuencia de operaciones siempre termina con ganancias.


Características principales

  • Panel de gráficos MT5 limpio y sensible
  • Ejecución manual completa con recuperación automática
  • Compatible con divisas, CFD, índices, metales y criptomonedas
  • Funciona con múltiples símbolos y números mágicos
  • Lógica de recuperación individual para cada operación
  • Gestión opcional de Trailing Stop, Break Even y Profit Target
  • Multiplicador de lote y brecha de recuperación personalizables
  • Diseñado sólo para cuentas de cobertura


Quién puede beneficiarse

  • Operadores manuales que buscan protección contra pérdidas
  • Operadores de Prop-firm que necesiten un sistema flexible de control de riesgos basado en coberturas
  • Operadores de scalping e intradía que prefieren la ejecución visual de órdenes
  • Cualquiera que utilice el concepto de recuperación de zonas y desee una interfaz de panel más intuitiva.


Requisitos

  • Sólo funciona en cuentas de cobertura MT5
  • Asegúrese de que la cobertura está activada con su broker
  • Se requiere un margen libre adecuado para las operaciones de recuperación
  • Todas las operaciones deben abrirse a través del panel para permitir la recuperación


Guía del usuario


Guía del usuario - Versión de prueba


Otras versiones

MT4

Productos recomendados
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilidades
Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas. Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted. Añada esta herramienta a su
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilidades
Panel de Comercio Manual EA MT5   es el panel de comercio más sencillo y fácil de usar que puede encontrar para MT5. Tiene todas sus opciones y funciones en una sola superficie, sin necesidad de abrir ventanas o paneles adicionales. Es una utilidad de gestión de pedidos, calculadora de riesgos, cierre parcial y protector de cuenta, ¡todo en una interfaz extremadamente conveniente de usar! Al utilizar el   Panel de Comercio Manual EA MT5 , puede operar mucho más rápido y con mayor precisión que
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilidades
Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Descripción del sistema Auto-Hedge El sistema de cobertura automática es una herramienta dinámica de gestión del riesgo diseñada para proteger las cuentas de negociación de las caídas significativas, al tiempo que ofrece oportunidades de recuperación y beneficios. Cuando está activado, el sistema supervisa continuamente la reducción de la cuenta en relación con el saldo inicial registrado en el momento de la activación. Una vez que la reducción alcanza el porcentaje de activación predefinido, se
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Utilidades
TradeManager 1.0   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 y 5 diseñado para simplificar y acelerar la gestión de operaciones en tiempo real. Con una interfaz de panel de control gráfico integro las funciones más comunes de trading en un solo lugar, permitiendo abrir y cerrar órdenes de mercado o pendientes, ajustar stops al punto de breakeven, y gestionar el tamaño de lote en función del riesgo deseado. A continuación encontrarás una descripción detallada de sus características y parámetros
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilidades
Se cerrará su todo el comercio en la mitad de segundo no importa que abra 100 más el comercio abierto que se cerrará todo el comercio de la mitad de segundo . es un buen trabajo para 1 -5 min scalping este Ea tiene muchas funciones ver la foto que he subido allí . ea que tiene la funcion de cerrar todas las operaciones, cerrar todas las operaciones con perdidas, cerrar todas las operaciones con ganancias. tambien tiene un sistema de lotes donde usted puede poner su lote esperado y el boton de co
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado.   Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actua
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilidades
Risk-o-meter es una calculadora de riesgo diseñada para ayudar a los principiantes a comprender mejor cuánto arriesgan para obtener beneficios o pérdidas potenciales. Entradas: 1. 1. Introduzca su riesgo en % o divisa 2. Introduzca su Ratio de Rentabilidad 3. Introduzca el tamaño del lote 4. Resultados: 1. Línea SL 2. Línea TP Características: 1. Al mover la línea SL, el tamaño del lote se ajustará para mantener fijo el Riesgo. 2. 2. Al mover la línea TP, la relación de riesgo se ajustará par
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Utilidades
Descripción  Los usuarios interesados pueden contactar con el desarrollador a través del sistema interno de mensajería de mql5.com para solicitar información sobre la posibilidad de evaluar el producto durante un período limitado antes de su uso en cuenta real. Manzano Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo para MetaTrader 5. Permite supervisar las posiciones abiertas y cerrar operaciones de forma automática o manual, total o parcialmente, cuando se alcanzan condici
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Auto SL/TP Manager EA - Gestión Automática Inteligente Auto SL/TP Manager EA es un Asesor Experto diseñado para automatizar la gestión de órdenes con la máxima eficacia y discreción. Gestiona automáticamente : Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) Profit Lock (bloqueo progresivo de beneficios) Trailing Stop con varios métodos avanzados Visualización enmascarada de SL y TP para mayor discreción (no visible para el trader). Esta es la herramienta ideal para los traders que quieren asegurar sus b
DYJ Game Device
Daying Cao
Utilidades
DYJ Game Device es un EA , Tiene una operación de interfaz gráfica,Incluye botones de apertura manual y cierre rápido o botones de apertura móvil. que sigue el registro de transacciones virtuales de cualquier indicador dyj para abrir y cerrar posiciones realmente. Puede seguir órdenes según 5 estrategias principales Modo de tendencia: La operación real es 1 orden cada vez, con un número fijo de lotes cada vez, como 1 lote o 0,01 lote, etc., y sincronizar la apertura y cierre de la fuente de seña
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Trader Assistant Mini MT5
Faran Ataeiraveshti
Utilidades
Hola, chicos "Trader Assistant Mini" es una herramienta útil para calcular el riesgo por operación con un panel R:R fluido. Relación riesgo-recompensa más panel comercial: Es útil para cada comerciante calcular el tamaño de la pérdida en relación con el tamaño de la ganancia y también administrar el riesgo por comerciante para que pueda juzgar si es una buena operación o no. Además, muestra la pérdida y la ganancia en pips y porcentajes y la pérdida y la ganancia. How to install the demo ver
Scorpion 75 MQL5
Eslam Salman
Utilidades
# Escorpión 75 - Avanzado robot de comercio de rejilla adaptable. ## Descripción del producto Scorpion 75 es un sofisticado Asesor Experto de negociación de cuadrícula totalmente automatizado que emplea algoritmos adaptativos para ajustar dinámicamente las posiciones de negociación en función de las condiciones del mercado. A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales, Scorpion 75 cuenta con reposicionamiento inteligente, gestión integral de riesgos y múltiples modos operativos par
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilidades
Este panel está diseñado para una cómoda ejecución de transacciones en la plataforma Metatrader. Le permite abrir posiciones fácilmente, establecer Stop Loss y Take Profit, utilizar Trailing Stop, etc. Parámetros de entrada : Magic - número único del Asesor Experto Lot step - paso de lote Custom - cantidad arbitraria para el cálculo del riesgo Valor de Riesgo - tipo de búsqueda de valor de riesgo (en %). Funciones del panel : Apertura de posiciones de venta y compra Posibilidad de establecer g
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Trader SWORD
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Utilidades
Trader [SWORD] es un EA de panel diseñado para ayudar al trader [scalper]. Desde el panel, el trader puede: establecer el volumen de la orden y los valores de stop loss y take profit [en puntos]; abrir una orden de mercado con sus respectivos valores de stop loss y take profit. cerrar todas las posiciones [sólo ganancia, sólo pérdida o ganancia y pérdida] abiertas a través del EA. En el panel tenemos: los botones para abrir nuevas órdenes de mercado [compra y venta]; los botones para establecer
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Otros productos de este autor
AZ Trade Recovery Assistant MT4
Shammi Akter Joly
Utilidades
AZ Trade Recovery Assistant MT4 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente de gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus operacion
AZ Trade Recovery EA MT4
Shammi Akter Joly
Asesores Expertos
AZ Trade Recovery EA MT4 es un Asesor Experto profesional de recuperación basado en coberturas, diseñado para transformar posiciones perdedoras en resultados rentables, incluso durante fuertes retrocesos del mercado. Utiliza un avanzado Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona (ZRH) , un modelo matemático de trading probado que permite que su ciclo de trading termine con un beneficio neto independientemente de si el precio se mueve al alza o a la baja. En lugar de confiar en los stop loss
AZ Trade Recovery EA MT5
Shammi Akter Joly
Asesores Expertos
AZ Trade Recovery EA MT5 es un Asesor Experto profesional de recuperación basado en coberturas, diseñado para transformar posiciones perdedoras en resultados rentables, incluso durante fuertes retrocesos del mercado. Utiliza un avanzado Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona (ZRH) , un modelo matemático de trading probado que permite que su ciclo de trading termine con un beneficio neto independientemente de si el precio se mueve al alza o a la baja. En lugar de confiar en los stop loss
Filtro:
Flavius Sbera
26
Flavius Sbera 2025.11.24 11:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tin [VP]
28
Tin [VP] 2025.11.13 12:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.11.13 08:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

valen vongvilaivarin
121
valen vongvilaivarin 2025.11.07 16:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Nguyễn Duy
41
Nguyễn Duy 2025.10.28 15:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario