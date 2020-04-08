TrendScan es un escáner visual que detecta tendencias alcistas, bajistas o neutras en múltiples símbolos y temporalidades. Analiza estructura de mercado, alineación de EMAs y rango de precio para mostrar señales limpias y confiables. Ideal para traders que buscan claridad y velocidad en su análisis.

Compatible con hasta 25 símbolos. Soporte para 8 temporalidades. Filtros avanzados de tendencia. Interfaz visual compacta y personalizable.