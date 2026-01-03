Epic Flow

1. Operaciones asistidas manualmente a través del panel de control del gráfico

  • Panel de control totalmente gráfico que se muestra directamente en el gráfico.

  • Tamaño y colores del panel personalizables mediante parámetros de entrada.

  • Todas las acciones de negociación se controlan mediante botones y campos de edición, no mediante indicadores automáticos.

2. Ejecución de órdenes ultrarrápida basada en intervalos

  • Las operaciones se abren mediante un temporizador en milisegundos ( EventSetMillisecondTimer(1) ).

  • Intervalo de órdenes definido por el usuario en milisegundos (de 10 ms a 60.000 ms).

  • Las órdenes se colocan estrictamente en función del tiempo transcurrido, no de las condiciones de precio o indicadores.

  • Utiliza GetTickCount() para un control preciso del tiempo.

3. Modos de negociación alternativos de compra/venta

  • Modo COMP RA: abre continuamente operaciones de compra en el intervalo especificado.

  • Modo VENTA: abre continuamente operaciones de venta en el intervalo especificado.

  • Los modos de compra y venta son mutuamente excluyentes (la activación de uno desactiva el otro).

  • Los cambios visuales de color de los botones indican el modo activo.

4. Edición de parámetros en tiempo real (sin reinicio)

  • Tamaño de lote editable directamente en el panel.

  • Intervalo de órdenes editable en tiempo real (milisegundos).

  • La validación de la entrada garantiza:

    • El tamaño del lote está dentro de los límites del broker y respeta el paso de volumen.

    • El intervalo se mantiene dentro de los límites seguros de ejecución.

5. Botones de control de negociación centralizada

  • COMPRA - inicia la ejecución temporizada de compra.

  • VENTA - inicia la ejecución temporizada de venta.

  • STOP - detiene instantáneamente toda la actividad de negociación.

  • CERRAR TODO - cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.

6. Mecanismo "Cerrar todas las posiciones" ultrarrápido

  • Cierra todas las posiciones sin esperar respuesta.

  • Envía las solicitudes de cierre en un bucle para obtener la máxima velocidad.

  • Utiliza una mayor desviación del precio para una ejecución más rápida.

  • Filtra las posiciones sólo por el símbolo actual.

  • Diseñado para escenarios de salida de emergencia.

7. Seguimiento de operaciones a nivel de sesión

  • Cuenta y muestra:

    • Estado actual del EA (COMPRA EN MARCHA / VENTA EN MARCHA / PARADA).

    • Total de órdenes colocadas en la sesión actual.

  • Los contadores se reinician automáticamente cuando se activa un nuevo modo.

8. 8. Manejo robusto de solicitudes de operación

  • Utiliza MqlTradeRequest / MqlTradeResult (sin funciones comerciales obsoletas).

  • Soporta:

    • Modo de llenado IOC.

    • Aislamiento de números mágicos.

    • Selección adecuada de precios de compra/venta.

  • Incluye registro de errores para envíos de órdenes fallidas.

9. Sin dependencia de indicadores o lógica de mercado

  • Sin indicadores

  • Sin señales

  • Sin lógica de estrategia

  • El trading es puramente temporal y controlado por el usuario

Esto hace que el EA adecuado para:

  • Trading manual

  • Pruebas de latencia

  • Pruebas de estrés de ejecución

  • Análisis del comportamiento del broker

  • Estrategias manuales de alta frecuencia

10. Gestión limpia del ciclo de vida

  • Limpieza adecuada de objetos al desinicializar.

  • Inicio y parada seguros del temporizador.

  • Objetos del cuadro de mandos gestionados con un prefijo coherente.


