Epic Flow
- Utilidades
- Saba Ansar Ul Haq
- Versión: 1.4
- Actualizado: 3 enero 2026
1. Operaciones asistidas manualmente a través del panel de control del gráfico
-
Panel de control totalmente gráfico que se muestra directamente en el gráfico.
-
Tamaño y colores del panel personalizables mediante parámetros de entrada.
-
Todas las acciones de negociación se controlan mediante botones y campos de edición, no mediante indicadores automáticos.
2. Ejecución de órdenes ultrarrápida basada en intervalos
-
Las operaciones se abren mediante un temporizador en milisegundos ( EventSetMillisecondTimer(1) ).
-
Intervalo de órdenes definido por el usuario en milisegundos (de 10 ms a 60.000 ms).
-
Las órdenes se colocan estrictamente en función del tiempo transcurrido, no de las condiciones de precio o indicadores.
-
Utiliza GetTickCount() para un control preciso del tiempo.
3. Modos de negociación alternativos de compra/venta
-
Modo COMP RA: abre continuamente operaciones de compra en el intervalo especificado.
-
Modo VENTA: abre continuamente operaciones de venta en el intervalo especificado.
-
Los modos de compra y venta son mutuamente excluyentes (la activación de uno desactiva el otro).
-
Los cambios visuales de color de los botones indican el modo activo.
4. Edición de parámetros en tiempo real (sin reinicio)
-
Tamaño de lote editable directamente en el panel.
-
Intervalo de órdenes editable en tiempo real (milisegundos).
-
La validación de la entrada garantiza:
-
El tamaño del lote está dentro de los límites del broker y respeta el paso de volumen.
-
El intervalo se mantiene dentro de los límites seguros de ejecución.
-
5. Botones de control de negociación centralizada
-
COMPRA - inicia la ejecución temporizada de compra.
-
VENTA - inicia la ejecución temporizada de venta.
-
STOP - detiene instantáneamente toda la actividad de negociación.
-
CERRAR TODO - cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.
6. Mecanismo "Cerrar todas las posiciones" ultrarrápido
-
Cierra todas las posiciones sin esperar respuesta.
-
Envía las solicitudes de cierre en un bucle para obtener la máxima velocidad.
-
Utiliza una mayor desviación del precio para una ejecución más rápida.
-
Filtra las posiciones sólo por el símbolo actual.
-
Diseñado para escenarios de salida de emergencia.
7. Seguimiento de operaciones a nivel de sesión
-
Cuenta y muestra:
-
Estado actual del EA (COMPRA EN MARCHA / VENTA EN MARCHA / PARADA).
-
Total de órdenes colocadas en la sesión actual.
-
-
Los contadores se reinician automáticamente cuando se activa un nuevo modo.
8. 8. Manejo robusto de solicitudes de operación
-
Utiliza MqlTradeRequest / MqlTradeResult (sin funciones comerciales obsoletas).
-
Soporta:
-
Modo de llenado IOC.
-
Aislamiento de números mágicos.
-
Selección adecuada de precios de compra/venta.
-
-
Incluye registro de errores para envíos de órdenes fallidas.
9. Sin dependencia de indicadores o lógica de mercado
-
Sin indicadores
-
Sin señales
-
Sin lógica de estrategia
-
El trading es puramente temporal y controlado por el usuario
Esto hace que el EA adecuado para:
-
Trading manual
-
Pruebas de latencia
-
Pruebas de estrés de ejecución
-
Análisis del comportamiento del broker
-
Estrategias manuales de alta frecuencia
10. Gestión limpia del ciclo de vida
-
Limpieza adecuada de objetos al desinicializar.
-
Inicio y parada seguros del temporizador.
-
Objetos del cuadro de mandos gestionados con un prefijo coherente.