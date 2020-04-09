Super Soldier
- Utilidades
- Saba Ansar Ul Haq
- Versión: 1.0
EJECUCIÓN DE OPERACIONES
Auto-negociación en la confirmación del patrón
Opción de inversión de señales de trading
Gestión de múltiples órdenes
Número mágico personalizable para la identificación
🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS
Tamaño de lote fijo o dinámico
Colocación automática de stop loss
Objetivos de toma de beneficios
Control de límite máximo de órdenes
PROTECCIÓN DE BENEFICIOS
Funcionalidad de trailing stop
Distancia de activación de arrastre personalizable
Distancia de activación del trailing stop ajustable
Lógica de protección del punto de equilibrio
SEGUIMIENTO Y ALERTAS
Supervisión de operaciones en tiempo real
Sistema de notificación por correo electrónico
Soporte de notificaciones push
Modo de depuración detallado para la solución de problemas
⚙️ AJUSTES AVANZADOS
Opción de filtrado de tendencias
Requisitos de tamaño de vela personalizables
Relaciones cuerpo/rango ajustables
Capacidad de restricción del horario de negociación