Super Soldier

EJECUCIÓN DE OPERACIONES

  • Auto-negociación en la confirmación del patrón

  • Opción de inversión de señales de trading

  • Gestión de múltiples órdenes

  • Número mágico personalizable para la identificación

🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS

  • Tamaño de lote fijo o dinámico

  • Colocación automática de stop loss

  • Objetivos de toma de beneficios

  • Control de límite máximo de órdenes

PROTECCIÓN DE BENEFICIOS

  • Funcionalidad de trailing stop

  • Distancia de activación de arrastre personalizable

  • Distancia de activación del trailing stop ajustable

  • Lógica de protección del punto de equilibrio

SEGUIMIENTO Y ALERTAS

  • Supervisión de operaciones en tiempo real

  • Sistema de notificación por correo electrónico

  • Soporte de notificaciones push

  • Modo de depuración detallado para la solución de problemas

⚙️ AJUSTES AVANZADOS

  • Opción de filtrado de tendencias

  • Requisitos de tamaño de vela personalizables

  • Relaciones cuerpo/rango ajustables

  • Capacidad de restricción del horario de negociación


