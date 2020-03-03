Institutional Liquidity Concept

Nombre del producto: Liquidity Concept de Subho

Titular:

Domine los retos de las empresas de capital con precisión. One-Candle SL y Lógica de Liquidez Institucional.

Descripción:

TIMEFRAME-15MIN

PAIR-XAUUSD

Depósito mínimo--(2000$-0.1) (1000$ para 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01)

RECOMPENSA DE RIESGO - RECOMPENSA DE RIESGO LIBRE 1:2 (99% DE PROBABILIDAD SIN CANCELACIÓN DE CUENTA) Y RECOMPENSA DE RIESGO DORADA 1:4

¿Está usted luchando para pasar los desafíos de Prop Firm debido a grandes detracciones o el comercio inconsistente? Liquidity Concept por Subho está diseñado específicamente para el comerciante disciplinado que valora la precisión sobre el volumen.

Esto no es sólo otro bot de ruptura. Es un escáner inteligente de estructuras monetariasque identifica barridos de liquidez de alta probabilidad durante los periodos de inyección de volumen institucional. Mediante la utilización de un mecanismo único de "One-Candle Stop Loss", este EA asegura el riesgo más ajustado posible con el máximo potencial de Recompensa al Riesgo (RR).

🔥 Por qué esto es perfecto para Prop Firms:

Cumple con la Regla de Consistencia: El EA negocia durante "Ventanas de Liquidez" específicas, asegurando que sus horas de negociación permanezcan consistentes-un requisito clave para las empresas de financiación. Drawdown ultra bajo: Al utilizar la estrategia "One Candle SL", las pérdidas se cortan inmediatamente si la configuración falla. Sin pérdidas flotantes, sin esperanzas. Alta Relación Riesgo-Recompensa: Con un SL ajustado basado en la estructura del mercado, incluso un pequeño movimiento genera un beneficio de 1:2 o superior, ayudándole a alcanzar los objetivos de beneficios más rápidamente.

Características principales:

Stop Loss en una vela (Modo Francotirador): La estrategia coloca el Stop Loss dinámicamente en el High/Low de la vela de configuración. Esto minimiza la exposición al riesgo y maximiza la eficiencia del tamaño del lote dentro de límites seguros.

Lógica de Ruptura de Liquidez : Ignora el ruido. Las entradas sólo se activan cuando el precio rompe agresivamente las zonas de liquidez donde el Dinero Inteligente está activo.

Sin métodos peligrosos: Cero Martingala. Cero Grid. Cero Arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit desde el momento de la entrada.

Panel de control Pro-Level: Supervise el rendimiento de su mes, la tasa de ganancias y el PnL diario directamente en el gráfico con un panel premium de temática oscura.

⚙️ Lógica de Estrategia:

El EA espera a que termine la fase de acumulación. Una vez que el mercado "barre" la liquidez (Stop Hunts), el EA entra en la confirmación del impulso.

Entrada: Ruptura de la Mecha/Cuerpo de Liquidez.

Stop Loss: Máximo/Bajo de la vela anterior (Riesgo de una vela).

Salida:Riesgo fijo :Recompensa o lógica de arrastre.

📋 Recomendaciones:

Mejores Pares: XAUUSD (Oro).

Timeframe : M15 (Equilibrio perfecto entre reducción de ruido y precisión de entrada).

Tipo de Cuenta: Raw Spread / ECN / Prop Firm Demo.

VPS: Altamente recomendado para una perfecta velocidad de ejecución.

🔧 Ajustes de entrada:

Fix Lot: Define tu tamaño de lote estático (Calcula en base a los límites de riesgo de tu Prop Firm).

Risk Reward Ratio: Recomendado 1:2 o 1:3.

Número Mágico:ID único para la estrategia.

Autor:

Desarrollado por Subho Trading Systems.

Precisión. Disciplina. Coherencia.

