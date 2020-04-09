QuantumFlow Scalper

QUANTUM FLOW SCALPER - Sistema de scalping de alta frecuencia

DESCRIPCIÓN

El Quantum Flow Scalper v2.0 es un sistema de scalping de alta frecuencia para MetaTrader 5 que tiene como objetivo obtener beneficios pequeños y frecuentes a lo largo de la sesión de negociación. El sistema opera motores de scalping duales para las direcciones de compra y venta que pueden capturar movimientos de precios en ambas direcciones simultáneamente.

ENFOQUE SCALPING

Operaciones de alta frecuencia

El EA está diseñado para operaciones de scalping, abriendo múltiples posiciones a lo largo del día de negociación para capturar pequeños movimientos de precios. El sistema tiene como objetivo obtener beneficios rápidos en lugar de mantener posiciones durante periodos prolongados. Múltiples operaciones pueden ejecutarse en cortos periodos de tiempo ya que el EA monitoriza continuamente las oportunidades de scalping.

Toma de beneficios rápida

Los objetivos de beneficios están configurados para salidas rápidas. El sistema puede cerrar grupos enteros de posiciones cuando se alcanzan los objetivos de scalping. La funcionalidad de toma de beneficios parcial permite asegurar las ganancias mientras se dejan posiciones abiertas para movimientos adicionales. El enfoque de scalping se centra en acumular pequeñas ganancias repetidamente en lugar de apuntar a grandes ganancias individuales.

scalping de doble dirección

Dos motores de scalping independientes operan para las direcciones de compra y venta. Cada motor puede abrir y gestionar su propia serie de posiciones de scalping. Este enfoque bidireccional permite al sistema obtener beneficios de los movimientos al alza y a la baja de los precios en condiciones de oscilación y tendencia.

GESTIÓN DE POSICIONES PARA SCALPING

Metodología de entrada

El sistema crea posiciones de scalping utilizando múltiples técnicas. Las posiciones iniciales se abren cuando se cumplen las condiciones de entrada. Se pueden añadir posiciones adicionales a intervalos predeterminados a medida que evoluciona el precio. Se pueden añadir más entradas para aprovechar el impulso durante un movimiento favorable del precio. Este enfoque por capas maximiza la exposición durante las oportunidades de scalping.

Creación rápida de posiciones

Cuando las condiciones de scalping son favorables, el sistema puede acumular múltiples posiciones rápidamente. El tamaño del lote puede aumentar con cada posición para acelerar el potencial de beneficios. La velocidad de creación de posiciones se adapta a la volatilidad del mercado y a los parámetros configurados. Los límites máximos de posición evitan la sobreexposición durante la acumulación rápida.

Lógica de salida rápida

Las posiciones se cierran cuando se alcanzan los objetivos de beneficios de scalping. El sistema puede salir de todas las posiciones en una dirección simultáneamente para una captura eficiente de beneficios. Las posiciones individuales también pueden alcanzar sus propios puntos de salida. La protección del punto de equilibrio asegura las posiciones rápidamente para eliminar riesgos. La funcionalidad de arrastre bloquea las ganancias a medida que el precio continúa moviéndose favorablemente.

FUNCIONES DE SCALPING

Panel de control interactivo

Un panel de control en tiempo real muestra las posiciones de scalping activas, las ganancias o pérdidas actuales para cada dirección, el progreso hacia los objetivos de scalping y el recuento de posiciones. El panel se actualiza continuamente a medida que se abren y cierran posiciones durante la sesión de scalping.

Controles de estrategia

Los cuatro componentes de scalping pueden activarse de forma independiente durante la operación. Esto permite adaptar el enfoque de scalping en tiempo real a medida que cambian las condiciones del mercado. Las estrategias pueden activarse o desactivarse sin cerrar las posiciones existentes. Los usuarios pueden cambiar entre los modos de scalping agresivo y conservador a través de los controles del cuadro de mandos.

Gestión de la sesión de scalping

Los filtros temporales restringen la actividad de scalping a las horas óptimas de negociación. El sistema puede evitar los periodos de baja liquidez que no son adecuados para el scalping. Las horas de negociación pueden configurarse para que coincidan con los periodos en los que los diferenciales son más ajustados y la ejecución más rápida. El EA se detiene automáticamente en los momentos configurados y se reanuda cuando las condiciones son favorables.

Filtrado de diferenciales

Los umbrales de diferenciales máximos evitan el scalping en condiciones desfavorables. Cuando los diferenciales se amplían más allá de los límites configurados, el AE pausa las nuevas entradas hasta que los costes se normalizan. Esto protege la rentabilidad del scalping de los costes excesivos de transacción. El sistema supervisa continuamente los diferenciales y adapta los tiempos de entrada en consecuencia.

GESTIÓN DEL RIESGO EN SCALPING

Protección Stop Loss

Los Stop Loss se pueden aplicar para proteger el capital durante un movimiento adverso del precio. Las opciones incluyen la colocación de stops en todas las posiciones o sólo en las entradas iniciales. La distancia de los stops puede configurarse en función del movimiento típico de los precios del instrumento que se esté revendiendo. Los topes pueden automatizarse o especificarse manualmente.

Automatización del punto de equilibrio

Cuando las posiciones alcanzan un umbral de beneficios, los stops se desplazan automáticamente al precio de entrada. Esto elimina el riesgo rápidamente, lo que es fundamental para las estrategias de scalping. La función de punto de equilibrio protege las pequeñas ganancias acumuladas para que no se reviertan. Las posiciones quedan libres de riesgo mientras permanecen abiertas para un potencial de beneficios adicional.

Trailing Stops

La función Trailing Stops sigue el movimiento favorable de los precios para bloquear las ganancias de scalping. Los trails se activan cuando se alcanzan los niveles de beneficios configurados. El sistema mantiene una distancia fija detrás del precio a medida que el movimiento continúa. De este modo, se capturan los movimientos prolongados al tiempo que se protege contra los retrocesos que pueden eliminar rápidamente las ganancias por scalping.

Límites de reducción

Los umbrales máximos de reducción controlan el capital de la cuenta durante las sesiones de scalping. Si la reducción supera los porcentajes configurados, el sistema cierra todas las posiciones para preservar el capital. Esto evita pérdidas excesivas en condiciones desfavorables. Se pueden establecer límites diarios y por sesión.

Protección de cobertura

Las posiciones de cobertura de protección pueden activarse cuando el scalping genera pérdidas. Las coberturas se abren en la dirección opuesta para compensar temporalmente la exposición. Hay tres niveles de cobertura disponibles: por motor de scalping de compra, por motor de scalping de venta y globalmente. Las coberturas ayudan a gestionar el riesgo durante los periodos en los que las condiciones de scalping se deterioran.

CONFIGURACIÓN

Parámetros de scalping

El tamaño inicial de las posiciones para cada dirección es configurable. El espacio entre posiciones puede ajustarse para intervalos de scalping más amplios o más estrechos. Los multiplicadores controlan el incremento del tamaño de las posiciones. El número máximo de posiciones limita la exposición total por dirección de scalping. Todos los parámetros pueden adaptarse a diferentes instrumentos y niveles de volatilidad.

Objetivos de beneficios

Los objetivos de beneficios de scalping pueden fijarse por dirección o globalmente. Los objetivos determinan cuándo el sistema toma beneficios y se reinicia para la siguiente secuencia de scalping. Los objetivos más pequeños generan ganancias más frecuentes. Los objetivos más grandes reducen la frecuencia de las operaciones pero aumentan los beneficios por secuencia. La selección de objetivos equilibra la frecuencia y el tamaño de los beneficios.

Adaptación de Activos

El EA detecta automáticamente los pares de divisas frente al oro y ajusta los cálculos para el scalping de cada tipo de activo. Los valores de los puntos, los diferenciales y la volatilidad difieren entre instrumentos. El sistema adapta su enfoque de scalping para que coincida con las características del instrumento actual.

Comunicación entre motores

Una función opcional permite que los motores de compra y venta se coordinen. El tamaño de la posición puede ajustarse en función del rendimiento de la dirección opuesta. Esto ayuda a equilibrar el scalping bidireccional y a gestionar la exposición global durante la sesión.

CONTROLES DEL CUADRO DE MANDOS

Control en tiempo real

El panel de control muestra continuamente el estado de la cuenta, las posiciones activas por motor, los volúmenes de los lotes y las ganancias o pérdidas. Las actualizaciones se producen en tiempo real a medida que se abren y cierran las operaciones de scalping. Los indicadores visuales muestran el progreso hacia los objetivos configurados. Las métricas de diferencial y volatilidad ayudan a evaluar las condiciones actuales de scalping.

Controles manuales

Los usuarios pueden cerrar todas las posiciones en una dirección para tomar beneficios rápidamente. Los botones de cierre parcial aseguran un porcentaje de las ganancias dejando las posiciones abiertas. Los controles de emergencia cierran inmediatamente toda la actividad de scalping. La función de pausa detiene las nuevas entradas mientras se gestionan las posiciones existentes. Los motores individuales pueden reiniciarse para iniciar nuevas secuencias de scalping a partir del precio actual.

Alternancia de estrategias

Cada componente de scalping puede activarse o desactivarse durante el funcionamiento. Esto permite una rápida adaptación a los cambios en el comportamiento del mercado. Las estrategias de mercado pueden desactivarse cuando se desarrollan tendencias. Las estrategias de impulso pueden activarse cuando aparece un movimiento fuerte. Los usuarios controlan qué métodos de scalping están activos sin reiniciar el EA.

REQUISITOS

Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda la última versión) Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura (necesaria para scalping bidireccional) Instrumentos: Pares de divisas (principales y secundarios), XAUUSD (Oro) Plazos: Todos compatibles (los plazos más bajos se utilizan normalmente para el scalping) Ejecución: Se requiere un broker de ejecución rápida para scalping Diferenciales: Se recomiendan cuentas con spreads bajos (ECN/Raw Spread) Deslizamiento: Se requiere un deslizamiento mínimo para obtener resultados de scalping consistentes VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo y una ejecución rápida Capital: Se requiere una financiación adecuada para múltiples posiciones simultáneas

CONSIDERACIONES OPERATIVAS PARA EL SCALPING

El scalping genera una alta frecuencia de operaciones con muchas posiciones que se abren y cierran a lo largo de las sesiones. Los costes de transacción (diferenciales y comisiones) afectan significativamente a la rentabilidad del scalping. Los corredores de bajo coste son esenciales para el éxito de las operaciones de scalping.

El sistema utiliza el promediado de posiciones, en el que se añaden operaciones adicionales a medida que evoluciona el precio. Esto aumenta la exposición rápidamente durante las secuencias de scalping. En las cuentas de cobertura pueden estar activas simultáneamente varias posiciones en ambas direcciones. Los requisitos de margen aumentan rápidamente con la acumulación de posiciones.

El tamaño de la posición puede aumentar mediante multiplicadores a medida que el sistema se suma a las secuencias de scalping. Los multiplicadores más altos aceleran el potencial de beneficios, pero también aumentan el riesgo si el precio sigue moviéndose de forma adversa. Los límites máximos de posición ayudan a controlar la exposición, pero no pueden evitar una reducción significativa durante un movimiento adverso sostenido.

El scalping requiere una velocidad de ejecución constante. El deslizamiento y las recotizaciones pueden afectar drásticamente a los resultados. El EA funciona mejor en VPS cerca de los servidores del broker para minimizar la latencia. Las desconexiones de Internet durante el scalping activo pueden interrumpir la gestión de posiciones.

El scalping bidireccional duplica el número de posiciones y los costes de transacción en comparación con el trading unidireccional. Mantener posiciones simultáneas de compra y venta aumenta el uso de márgenes y requiere una supervisión cuidadosa. Ambas direcciones pueden caer simultáneamente durante una acción de precios agitada.

Las condiciones del mercado afectan significativamente al rendimiento de la especulación. Las condiciones óptimas incluyen una volatilidad suficiente para obtener beneficios, pero no una volatilidad excesiva que amplíe los diferenciales y aumente el riesgo. El sistema incluye filtros para los diferenciales y las horas de negociación para centrarse en las condiciones favorables.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

El scalping implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. La alta frecuencia de las operaciones genera importantes costes de transacción que pueden erosionar rápidamente el capital. Incluso con altas tasas de ganancia, el scalping puede dar lugar a pérdidas globales si los costes de transacción no se gestionan cuidadosamente.

Este EA no garantiza beneficios y el rendimiento pasado no indica resultados futuros. Los resultados del scalping varían drásticamente en función de la calidad de ejecución del broker, los diferenciales, las comisiones y el deslizamiento. Lo que funciona en un broker puede fallar en otro debido a las diferencias de ejecución.

El promedio de posiciones basado en la cuadrícula utilizado en este scalper puede acumular grandes posiciones durante movimientos adversos de los precios. Los incrementos de lotes al estilo martingala crean un crecimiento exponencial de la exposición. Se requiere un capital sustancial para soportar múltiples niveles de posición. Las caídas pueden ser graves incluso con medidas de protección.

El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas en el scalping. Pequeños movimientos adversos pueden desencadenar ajustes de márgenes cuando se abren múltiples posiciones con tamaños de lote mayores. Los usuarios deben conocer los riesgos del apalancamiento y garantizar una capitalización adecuada.

La protección de cobertura añade posiciones en lugar de reducir el riesgo. Aunque las coberturas pueden compensar pérdidas temporalmente, aumentan el número de posiciones, el uso de márgenes y los costes de transacción. Las coberturas no eliminan el riesgo y pueden complicar la gestión de posiciones en condiciones volátiles.

El scalping requiere una supervisión constante del mercado, incluso cuando se utiliza un EA. El mal funcionamiento del sistema, las interrupciones de Internet, los problemas del corredor o las condiciones extremas del mercado pueden provocar pérdidas rápidas. Los usuarios son responsables de supervisar el EA e intervenir cuando sea necesario.

Este sistema debe probarse exhaustivamente en cuentas demo antes de utilizarlo en vivo. Pruebe durante diferentes condiciones de mercado y horas del día. Compruebe que la ejecución y los costes de su broker son adecuados para el scalping. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder por completo.

Las condiciones del mercado cambian y las estrategias de scalping que funcionan durante un periodo pueden fallar durante otros. Se requiere una optimización y supervisión continuas. No hay garantía de que un sistema de scalping siga siendo rentable a lo largo del tiempo.

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas por el uso de este sistema. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados con el scalping automatizado. Busque asesoramiento financiero profesional si tiene alguna duda sobre la idoneidad del scalping de alta frecuencia para sus circunstancias.

SOPORTE

El soporte se proporciona a través de la sección de comentarios del producto MQL5 Market o del sistema de mensajería privada incorporado.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Este EA de scalping de alta frecuencia proporciona scalping bidireccional de doble motor, rápida creación de posiciones y lógica de salida, múltiples técnicas de scalping por dirección, toma de beneficios automatizada en los objetivos de scalping, panel de control en tiempo real para un seguimiento activo, controles de estrategia para adaptarse a las condiciones del mercado, gestión integral de riesgos incluyendo stops y límites de reducción, protección de cobertura en múltiples niveles, filtrado de spread y tiempo para condiciones óptimas de scalping, y soporte para pares Forex y scalping de Oro.



