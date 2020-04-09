QuantumFlow Scalper

QUANTUM FLOW SCALPER - Sistema de scalping de alta frecuencia

DESCRIPCIÓN

El Quantum Flow Scalper v2.0 es un sistema de scalping de alta frecuencia para MetaTrader 5 que tiene como objetivo obtener beneficios pequeños y frecuentes a lo largo de la sesión de negociación. El sistema opera motores de scalping duales para las direcciones de compra y venta que pueden capturar movimientos de precios en ambas direcciones simultáneamente.

ENFOQUE SCALPING

  • Operaciones de alta frecuencia

El EA está diseñado para operaciones de scalping, abriendo múltiples posiciones a lo largo del día de negociación para capturar pequeños movimientos de precios. El sistema tiene como objetivo obtener beneficios rápidos en lugar de mantener posiciones durante periodos prolongados. Múltiples operaciones pueden ejecutarse en cortos periodos de tiempo ya que el EA monitoriza continuamente las oportunidades de scalping.

  • Toma de beneficios rápida

Los objetivos de beneficios están configurados para salidas rápidas. El sistema puede cerrar grupos enteros de posiciones cuando se alcanzan los objetivos de scalping. La funcionalidad de toma de beneficios parcial permite asegurar las ganancias mientras se dejan posiciones abiertas para movimientos adicionales. El enfoque de scalping se centra en acumular pequeñas ganancias repetidamente en lugar de apuntar a grandes ganancias individuales.

  • scalping de doble dirección

Dos motores de scalping independientes operan para las direcciones de compra y venta. Cada motor puede abrir y gestionar su propia serie de posiciones de scalping. Este enfoque bidireccional permite al sistema obtener beneficios de los movimientos al alza y a la baja de los precios en condiciones de oscilación y tendencia.

GESTIÓN DE POSICIONES PARA SCALPING

  • Metodología de entrada

El sistema crea posiciones de scalping utilizando múltiples técnicas. Las posiciones iniciales se abren cuando se cumplen las condiciones de entrada. Se pueden añadir posiciones adicionales a intervalos predeterminados a medida que evoluciona el precio. Se pueden añadir más entradas para aprovechar el impulso durante un movimiento favorable del precio. Este enfoque por capas maximiza la exposición durante las oportunidades de scalping.

  • Creación rápida de posiciones

Cuando las condiciones de scalping son favorables, el sistema puede acumular múltiples posiciones rápidamente. El tamaño del lote puede aumentar con cada posición para acelerar el potencial de beneficios. La velocidad de creación de posiciones se adapta a la volatilidad del mercado y a los parámetros configurados. Los límites máximos de posición evitan la sobreexposición durante la acumulación rápida.

  • Lógica de salida rápida

Las posiciones se cierran cuando se alcanzan los objetivos de beneficios de scalping. El sistema puede salir de todas las posiciones en una dirección simultáneamente para una captura eficiente de beneficios. Las posiciones individuales también pueden alcanzar sus propios puntos de salida. La protección del punto de equilibrio asegura las posiciones rápidamente para eliminar riesgos. La funcionalidad de arrastre bloquea las ganancias a medida que el precio continúa moviéndose favorablemente.

FUNCIONES DE SCALPING

  • Panel de control interactivo

Un panel de control en tiempo real muestra las posiciones de scalping activas, las ganancias o pérdidas actuales para cada dirección, el progreso hacia los objetivos de scalping y el recuento de posiciones. El panel se actualiza continuamente a medida que se abren y cierran posiciones durante la sesión de scalping.

  • Controles de estrategia

Los cuatro componentes de scalping pueden activarse de forma independiente durante la operación. Esto permite adaptar el enfoque de scalping en tiempo real a medida que cambian las condiciones del mercado. Las estrategias pueden activarse o desactivarse sin cerrar las posiciones existentes. Los usuarios pueden cambiar entre los modos de scalping agresivo y conservador a través de los controles del cuadro de mandos.

  • Gestión de la sesión de scalping

Los filtros temporales restringen la actividad de scalping a las horas óptimas de negociación. El sistema puede evitar los periodos de baja liquidez que no son adecuados para el scalping. Las horas de negociación pueden configurarse para que coincidan con los periodos en los que los diferenciales son más ajustados y la ejecución más rápida. El EA se detiene automáticamente en los momentos configurados y se reanuda cuando las condiciones son favorables.

  • Filtrado de diferenciales

Los umbrales de diferenciales máximos evitan el scalping en condiciones desfavorables. Cuando los diferenciales se amplían más allá de los límites configurados, el AE pausa las nuevas entradas hasta que los costes se normalizan. Esto protege la rentabilidad del scalping de los costes excesivos de transacción. El sistema supervisa continuamente los diferenciales y adapta los tiempos de entrada en consecuencia.

GESTIÓN DEL RIESGO EN SCALPING

  • Protección Stop Loss

Los Stop Loss se pueden aplicar para proteger el capital durante un movimiento adverso del precio. Las opciones incluyen la colocación de stops en todas las posiciones o sólo en las entradas iniciales. La distancia de los stops puede configurarse en función del movimiento típico de los precios del instrumento que se esté revendiendo. Los topes pueden automatizarse o especificarse manualmente.

  • Automatización del punto de equilibrio

Cuando las posiciones alcanzan un umbral de beneficios, los stops se desplazan automáticamente al precio de entrada. Esto elimina el riesgo rápidamente, lo que es fundamental para las estrategias de scalping. La función de punto de equilibrio protege las pequeñas ganancias acumuladas para que no se reviertan. Las posiciones quedan libres de riesgo mientras permanecen abiertas para un potencial de beneficios adicional.

  • Trailing Stops

La función Trailing Stops sigue el movimiento favorable de los precios para bloquear las ganancias de scalping. Los trails se activan cuando se alcanzan los niveles de beneficios configurados. El sistema mantiene una distancia fija detrás del precio a medida que el movimiento continúa. De este modo, se capturan los movimientos prolongados al tiempo que se protege contra los retrocesos que pueden eliminar rápidamente las ganancias por scalping.

  • Límites de reducción

Los umbrales máximos de reducción controlan el capital de la cuenta durante las sesiones de scalping. Si la reducción supera los porcentajes configurados, el sistema cierra todas las posiciones para preservar el capital. Esto evita pérdidas excesivas en condiciones desfavorables. Se pueden establecer límites diarios y por sesión.

  • Protección de cobertura

Las posiciones de cobertura de protección pueden activarse cuando el scalping genera pérdidas. Las coberturas se abren en la dirección opuesta para compensar temporalmente la exposición. Hay tres niveles de cobertura disponibles: por motor de scalping de compra, por motor de scalping de venta y globalmente. Las coberturas ayudan a gestionar el riesgo durante los periodos en los que las condiciones de scalping se deterioran.

CONFIGURACIÓN

  • Parámetros de scalping

El tamaño inicial de las posiciones para cada dirección es configurable. El espacio entre posiciones puede ajustarse para intervalos de scalping más amplios o más estrechos. Los multiplicadores controlan el incremento del tamaño de las posiciones. El número máximo de posiciones limita la exposición total por dirección de scalping. Todos los parámetros pueden adaptarse a diferentes instrumentos y niveles de volatilidad.

  • Objetivos de beneficios

Los objetivos de beneficios de scalping pueden fijarse por dirección o globalmente. Los objetivos determinan cuándo el sistema toma beneficios y se reinicia para la siguiente secuencia de scalping. Los objetivos más pequeños generan ganancias más frecuentes. Los objetivos más grandes reducen la frecuencia de las operaciones pero aumentan los beneficios por secuencia. La selección de objetivos equilibra la frecuencia y el tamaño de los beneficios.

  • Adaptación de Activos

El EA detecta automáticamente los pares de divisas frente al oro y ajusta los cálculos para el scalping de cada tipo de activo. Los valores de los puntos, los diferenciales y la volatilidad difieren entre instrumentos. El sistema adapta su enfoque de scalping para que coincida con las características del instrumento actual.

Comunicación entre motores

Una función opcional permite que los motores de compra y venta se coordinen. El tamaño de la posición puede ajustarse en función del rendimiento de la dirección opuesta. Esto ayuda a equilibrar el scalping bidireccional y a gestionar la exposición global durante la sesión.

CONTROLES DEL CUADRO DE MANDOS

  • Control en tiempo real

El panel de control muestra continuamente el estado de la cuenta, las posiciones activas por motor, los volúmenes de los lotes y las ganancias o pérdidas. Las actualizaciones se producen en tiempo real a medida que se abren y cierran las operaciones de scalping. Los indicadores visuales muestran el progreso hacia los objetivos configurados. Las métricas de diferencial y volatilidad ayudan a evaluar las condiciones actuales de scalping.

  • Controles manuales

Los usuarios pueden cerrar todas las posiciones en una dirección para tomar beneficios rápidamente. Los botones de cierre parcial aseguran un porcentaje de las ganancias dejando las posiciones abiertas. Los controles de emergencia cierran inmediatamente toda la actividad de scalping. La función de pausa detiene las nuevas entradas mientras se gestionan las posiciones existentes. Los motores individuales pueden reiniciarse para iniciar nuevas secuencias de scalping a partir del precio actual.

  • Alternancia de estrategias

Cada componente de scalping puede activarse o desactivarse durante el funcionamiento. Esto permite una rápida adaptación a los cambios en el comportamiento del mercado. Las estrategias de mercado pueden desactivarse cuando se desarrollan tendencias. Las estrategias de impulso pueden activarse cuando aparece un movimiento fuerte. Los usuarios controlan qué métodos de scalping están activos sin reiniciar el EA.

REQUISITOS

  1. Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda la última versión)
  2. Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura (necesaria para scalping bidireccional)
  3. Instrumentos: Pares de divisas (principales y secundarios), XAUUSD (Oro)
  4. Plazos: Todos compatibles (los plazos más bajos se utilizan normalmente para el scalping)
  5. Ejecución: Se requiere un broker de ejecución rápida para scalping
  6. Diferenciales: Se recomiendan cuentas con spreads bajos (ECN/Raw Spread)
  7. Deslizamiento: Se requiere un deslizamiento mínimo para obtener resultados de scalping consistentes
  8. VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo y una ejecución rápida
  9. Capital: Se requiere una financiación adecuada para múltiples posiciones simultáneas

CONSIDERACIONES OPERATIVAS PARA EL SCALPING

El scalping genera una alta frecuencia de operaciones con muchas posiciones que se abren y cierran a lo largo de las sesiones. Los costes de transacción (diferenciales y comisiones) afectan significativamente a la rentabilidad del scalping. Los corredores de bajo coste son esenciales para el éxito de las operaciones de scalping.

El sistema utiliza el promediado de posiciones, en el que se añaden operaciones adicionales a medida que evoluciona el precio. Esto aumenta la exposición rápidamente durante las secuencias de scalping. En las cuentas de cobertura pueden estar activas simultáneamente varias posiciones en ambas direcciones. Los requisitos de margen aumentan rápidamente con la acumulación de posiciones.

El tamaño de la posición puede aumentar mediante multiplicadores a medida que el sistema se suma a las secuencias de scalping. Los multiplicadores más altos aceleran el potencial de beneficios, pero también aumentan el riesgo si el precio sigue moviéndose de forma adversa. Los límites máximos de posición ayudan a controlar la exposición, pero no pueden evitar una reducción significativa durante un movimiento adverso sostenido.

El scalping requiere una velocidad de ejecución constante. El deslizamiento y las recotizaciones pueden afectar drásticamente a los resultados. El EA funciona mejor en VPS cerca de los servidores del broker para minimizar la latencia. Las desconexiones de Internet durante el scalping activo pueden interrumpir la gestión de posiciones.

El scalping bidireccional duplica el número de posiciones y los costes de transacción en comparación con el trading unidireccional. Mantener posiciones simultáneas de compra y venta aumenta el uso de márgenes y requiere una supervisión cuidadosa. Ambas direcciones pueden caer simultáneamente durante una acción de precios agitada.

Las condiciones del mercado afectan significativamente al rendimiento de la especulación. Las condiciones óptimas incluyen una volatilidad suficiente para obtener beneficios, pero no una volatilidad excesiva que amplíe los diferenciales y aumente el riesgo. El sistema incluye filtros para los diferenciales y las horas de negociación para centrarse en las condiciones favorables.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

El scalping implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. La alta frecuencia de las operaciones genera importantes costes de transacción que pueden erosionar rápidamente el capital. Incluso con altas tasas de ganancia, el scalping puede dar lugar a pérdidas globales si los costes de transacción no se gestionan cuidadosamente.

Este EA no garantiza beneficios y el rendimiento pasado no indica resultados futuros. Los resultados del scalping varían drásticamente en función de la calidad de ejecución del broker, los diferenciales, las comisiones y el deslizamiento. Lo que funciona en un broker puede fallar en otro debido a las diferencias de ejecución.

El promedio de posiciones basado en la cuadrícula utilizado en este scalper puede acumular grandes posiciones durante movimientos adversos de los precios. Los incrementos de lotes al estilo martingala crean un crecimiento exponencial de la exposición. Se requiere un capital sustancial para soportar múltiples niveles de posición. Las caídas pueden ser graves incluso con medidas de protección.

El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas en el scalping. Pequeños movimientos adversos pueden desencadenar ajustes de márgenes cuando se abren múltiples posiciones con tamaños de lote mayores. Los usuarios deben conocer los riesgos del apalancamiento y garantizar una capitalización adecuada.

La protección de cobertura añade posiciones en lugar de reducir el riesgo. Aunque las coberturas pueden compensar pérdidas temporalmente, aumentan el número de posiciones, el uso de márgenes y los costes de transacción. Las coberturas no eliminan el riesgo y pueden complicar la gestión de posiciones en condiciones volátiles.

El scalping requiere una supervisión constante del mercado, incluso cuando se utiliza un EA. El mal funcionamiento del sistema, las interrupciones de Internet, los problemas del corredor o las condiciones extremas del mercado pueden provocar pérdidas rápidas. Los usuarios son responsables de supervisar el EA e intervenir cuando sea necesario.

Este sistema debe probarse exhaustivamente en cuentas demo antes de utilizarlo en vivo. Pruebe durante diferentes condiciones de mercado y horas del día. Compruebe que la ejecución y los costes de su broker son adecuados para el scalping. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder por completo.

Las condiciones del mercado cambian y las estrategias de scalping que funcionan durante un periodo pueden fallar durante otros. Se requiere una optimización y supervisión continuas. No hay garantía de que un sistema de scalping siga siendo rentable a lo largo del tiempo.

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas por el uso de este sistema. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados con el scalping automatizado. Busque asesoramiento financiero profesional si tiene alguna duda sobre la idoneidad del scalping de alta frecuencia para sus circunstancias.

SOPORTE

El soporte se proporciona a través de la sección de comentarios del producto MQL5 Market o del sistema de mensajería privada incorporado.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Este EA de scalping de alta frecuencia proporciona scalping bidireccional de doble motor, rápida creación de posiciones y lógica de salida, múltiples técnicas de scalping por dirección, toma de beneficios automatizada en los objetivos de scalping, panel de control en tiempo real para un seguimiento activo, controles de estrategia para adaptarse a las condiciones del mercado, gestión integral de riesgos incluyendo stops y límites de reducción, protección de cobertura en múltiples niveles, filtrado de spread y tiempo para condiciones óptimas de scalping, y soporte para pares Forex y scalping de Oro.


Productos recomendados
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Asesores Expertos
(Siéntase libre de descargar esto en absolutamente ningún costo, si te gusta tengo un gestor de scalping aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Siéntase libre de sugerir mejoras que se pueden implementar. Este EA seguirá siendo libre para siempre]. Marco de tiempo: 5 Min hacia arriba (El marco de tiempo de 1 minuto tiene velas muy cortas, stoploss no se puede establecer) Divisas: Multi Ajustes: Lotsize: el volumen de negociación para el EA Cuánto tiempo se mantendrá una posic
FREE
Capital Smart
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Innovador robot de trading Smart Capital: Su socio de confianza en el mercado Forex Smart Capital es un avanzado robot de trading creado para analizar en profundidad los mercados financieros mediante algoritmos especializados. Este robot está diseñado para evaluar datos complejos del mercado, lo que le permite predecir con precisión los cambios de tendencia y tomar decisiones de trading óptimas. Con su ayuda, puede aumentar significativamente la eficiencia de sus inversiones. Ventajas de Smar
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilidades
El jugador de Wall Street (versión Ultimatum). Este EA hecho a medida como una herramienta de Disciplina, Dinero y Gestión de Riesgo es una potente utilidad de Estación de Comercio diseñada para Forex, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones, Pares sintéticos Derivados y cualquier Mercado de CFDs. Está diseñado para adaptarse a su estrategia como un ganador, y tomar su Edge del mercado a la NEXT-NIVEL. Lo único que hay que hacer es conseguirlo en su gráfico y apreciar las posibilidades y habili
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Asesores Expertos
BASANDOME EN EL EXITO DE MI POPULAR EA GRATUITO 'CAD SNIPER'... ¡PRESENTO CAD SNIPER X! MILES DE OPERACIONES MAS | SIN LIMITACIONES DE BROKER | MEJORES ESTADISTICAS | MULTIPLES ESTRATEGIAS Envíeme un MENSAJE PRIVADO después de la compra para el manual y un bono gratis DOS ESTRATEGIAS EN UNA PARA AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD y CADCHF La estrategia 1 se puede utilizar con cualquier broker, opera con mucha más frecuencia y es la estrategia por defecto de CAD Sniper X. Ha demostrado un gran éxito e
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción de Forex Bot Investment Guru: Herramienta de comercio altamente eficiente Introducción Entre las muchas herramientas para operar en el mercado de divisas, el bot de Forex Investment Guru destaca por su avanzada arquitectura interna y su mecánica de funcionamiento única. Su principal objetivo es proporcionar a los comerciantes la capacidad de maximizar la volatilidad del mercado sin prometer ganancias, pero con una estructura clara que fomenta la compra. Principio de funcionamiento In
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¡Transforma tu trading manual con la mejor boleta gratuita para MT5! ¿Cansado del ticket estándar de MetaTrader—lento y sin información clave? Trader Panel Grid Alpha es un panel de órdenes de nivel profesional diseñado para brindarte velocidad, control y claridad. Esta herramienta gratuita no es solo otro ticket; es una estación de mando que coloca tus acciones y datos más importantes directamente en el gráfico, permitiéndote centrarte en lo realmente esencial: tu análisis. FUNCIONES DE LA VERS
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto ha sido diseñado para probar y ejecutar sus estrategias creadas dentro del indicador Rule Plotter . Cómo utilizar: Descargue de forma gratuita el indicador Rule Plotter - herramienta para la creación de sistemas de trading sin necesidad de programación . A continuación, desarrolle sus estrategias con el indicador Rule Plotter. Finalmente, ejecute sus estrategias creadas utilizando este Asesor Experto. Parámetros: Strategy: Su sistema de trading creado dentro del indicador Rul
FREE
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
QuantumXAU Matrix - EA Inteligente de Oro para MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix es un potente Asesor Experto, totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Sigue una estrategia de promediación inteligente con gestión de riesgos controlada, con el objetivo de obtener ganancias consistentes a través de un tamaño de lote adaptable y una sincronización comercial precisa. Específico para cada símbolo : Opera sólo en XAUUSD para un rendimiento opti
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Asesores Expertos
Guardián RSI Dinámico – Trading de Precisión con Gestión Completa de Riesgos El Guardián RSI Dinámico es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para traders que valoran un rendimiento consistente, un control estricto de riesgos y flexibilidad. Construido con cálculos avanzados basados en pips y filtros inteligentes impulsados por RSI, asegura que cada operación siga reglas estrictas para minimizar riesgos mientras maximiza oportunidades. Características Clave : Sistema de Entr
FREE
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Asesores Expertos
Robot de alto crecimiento y bajo consumo. Ideal para principiantes y profesionales. QUEDAN 5 COPIAS - SIGUIENTE PRECIO $999 ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra de información del grupo, manual y un bono personal! Prosperidad fondo vivo, dinero real (>$2,000) señal: HAGA CLIC AQUÍ ACERCA DE Un diamante raro en un mar de EAs - 4x mejoras en la mayoría de las estadísticas backtest. Leemos descripciones diciendo 'no martingala, rejilla, o 'AI'' - Ofrezco parámetros alternativos ... EA
Conflux MT5
Jin Sangun
Asesores Expertos
Resumen Conflux EA es un asesor experto (EA) que analiza los flujos complejos del mercado y busca realizar operaciones inteligentes basadas en dicho análisis. Este EA está diseñado específicamente para aprovechar la volatilidad y las tendencias en activos como el oro (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) y otros, adaptándose al mercado mediante el poder de la IA. Va más allá de las operaciones basadas en reglas simples, ya que la IA interpreta de manera integral los datos del mercado, ayudando a los operad
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Asesores Expertos
VectorPrime — Sistema Algorítmico con Lógica Vectorial Multicapa VectorPrime es un sistema de trading autónomo diseñado para una ejecución estructurada en condiciones de mercado de múltiples marcos temporales. Su núcleo se basa en el concepto de análisis vectorial , donde la dinámica del precio se descompone en impulsos direccionales y estructuras matriciales. El sistema interpreta el flujo del mercado no como señales aisladas, sino como vectores interconectados que forman un mapa coherente. Mód
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Asesores Expertos
[Intencionadamente retirado/expirado. ¡¡¡SÓLO PARA PROPÓSITOS DE DEMOSTRACIÓN!!!] Quanterly EA-Precision Meets Automation | Desarrollado por Ravefxt | Contacto: R avefxt@ gmail.com Desbloquee el potencial de trading consistente con Quanterly EA, un sofisticado Asesor Experto diseñado para traders que buscan una automatización fiable en mercados dinámicos. Este EA combina la sensibilidad adaptativa con una sólida gestión del riesgo para capitalizar los movimientos de los precios, ofreciendo una
FREE
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
Nikey
Nikolay Bogomarov
Asesores Expertos
Nikey Expert Advisor se basa en la estrategia de cobertura scalping y el modelo matemático AI Parámetros recomendados: 1- lote 0.01 por cada 2000 de depósito (puede empezar con 1000) 2- take profit en pips no menos de 30 + comisión + swap 3- timeframe 5min 4- idealmente el Asesor Experto debe trabajar 24/5 5- el Asesor Experto cierra todas las órdenes abiertas el 25 de diciembre de cada año y comienza a operar el 10 de enero de cada año. abre muchas ordenes no te asustes ! todo va bien ! éxito
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones Descripción General CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples m
FREE
Kensei EA
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Asesores Expertos
Kensei EA - Sistema Profesional de Trading de Dinero Inteligente Kensei EA es un sistema avanzado de trading automatizado basado en los principios del Retail Trading Conceptual. El Asesor Experto identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad mediante el análisis de la estructura del mercado, los barridos de liquidez y los patrones de flujo de órdenes institucionales. Metodología de negociación El EA implementa tres configuraciones probadas que los operadores de dinero inteligente u
FREE
NYOpen Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
Helios NY Open Scalper EA - Sistema profesional de ruptura de volatilidad Helios NY Open Scalper EA es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar la explosiva volatilidad que se produce durante la apertura del mercado de Nueva York. El Asesor Experto combina la metodología de ruptura de rangos con la confirmación de la Brecha de Valor Justo para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad durante una de las sesiones comerciales más líquidas del día.
FREE
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
GoldRush Pro EA - Sistema Avanzado de Trading de Oro con Reconocimiento de Patrones TRANSFORMA TU TRADING DE ORO CON AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE GoldRush Pro EA v7.0 es un sistema de trading automatizado sofisticado diseñado específicamente para el trading de Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Combinando reconocimiento avanzado de patrones con análisis inteligente de tendencias, este EA ofrece automatización de trading de nivel profesional con gestión de riesgo excepcional. CARACTERÍSTICAS CLAVE Y
FREE
FX Calcuclator
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
Calculadora profesional para MT5 Visión general Una calculadora de trading completa diseñada para operadores de Forex serios que necesitan un análisis instantáneo de riesgos y posiciones directamente en sus gráficos MT5. Este Asesor Experto proporciona cálculos en tiempo real de todas las métricas críticas de trading, ayudándole a tomar decisiones informadas antes de entrar en cualquier operación. Características principales Análisis de posición en tiempo real Cálculo instantáneo del importe de
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Apollo Signals
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
APOLLO SIGNALS EA - SISTEMA PROFESIONAL DE COPY TRADING Transmita automáticamente sus señales de trading a Telegram DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Apollo Signals es un Asesor Experto que monitoriza su actividad comercial en MetaTrader 5 y emite automáticamente mensajes de señales profesionales a su canal o grupo de Telegram. Tanto si operas manualmente como si utilizas otros EAs, Apollo Signals captura cada operación con precisión de tiempo y las formatea en señales profesionales para tus seguidores
FREE
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Asesores Expertos
Breve descripción Asesor Experto avanzado de estrategia dual que combina técnicas de negociación de rejilla y gestión de posiciones con una completa gestión de riesgos en los principales pares de divisas. Trading Strategy Phoenix Dual Engine es un sistema de trading automatizado que opera dos motores de trading independientes simultáneamente - uno para posiciones de Compra y otro para posiciones de Venta. Este enfoque permite al EA ejecutar operaciones en ambas direcciones del mercado al tiemp
CRT Professional
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT PRO EA - SISTEMA AVANZADO DE NEGOCIACIÓN DE LA TEORÍA DEL RANGO DE VELAS Trading Institucional de Dinero Inteligente con AMD Framework DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CRT Pro EA es un sofisticado Asesor Experto que implementa la potente metodología de negociación de la Teoría del Rango de Velas (CRT) combinada con el Marco AMD (Acumulación, Manipulación, Distribución). Este avanzado sistema de trading está diseñado para traders serios que desean capitalizar los movimientos institucionales del mer
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario