Gold Scalping Matrix MT5

El Gold Scalping Matrix es un algoritmo de negociación avanzado diseñado para capitalizar la acción del mercado y las inversiones de precios en el mercado del oro. Este innovador bot emplea el comportamiento del mercado en tiempo real, colocando inteligentemente órdenes de compra y venta en intervalos predeterminados alrededor del precio actual del mercado.

*Características principales

1. *Análisis Psicológico*: El bot aprovecha los indicadores de sentimiento del mercado para identificar posibles puntos de reversión, lo que le permite predecir cambios en el comportamiento de los inversores y capitalizarlos.

2. 2. *Estrategia de negociación de vanguardia*: Mediante la colocación sistemática de múltiples órdenes de compra y venta, el bot pretende beneficiarse de las fluctuaciones en los precios del oro, independientemente de la dirección general del mercado.

3. *Gestión de riesgos*: Las herramientas integradas de gestión de riesgos garantizan la minimización de las pérdidas. El bot emplea niveles de stop-loss y take-profit basados en la volatilidad del mercado, protegiendo su capital a la vez que maximiza los beneficios.

4. 4. *Monitorización del mercado en tiempo real*: Utilizando algoritmos avanzados, el bot monitoriza las condiciones del mercado 24/7, ajustando su estrategia en respuesta a las tendencias cambiantes y al sentimiento de los inversores.


5. *Optimización y pruebas retrospectivas*: El bot cuenta con sólidas funciones de backtesting, que permiten a los usuarios evaluar su rendimiento con respecto a los datos históricos. La optimización continua garantiza que el algoritmo se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.


Tanto si es un trader experimentado que busca automatizar sus estrategias como si es un principiante que busca navegar por las complejidades del trading con oro, la Matriz de Scalping de Oro le ofrece una potente herramienta para mejorar su experiencia de trading y aumentar potencialmente la rentabilidad.

Especificaciones del instrumento

  • Símbolo: XAUUSD / ORO
  • funciona con todos los Pares con Monitoreo y buen timing a on off
  • Marco de tiempo: 12 min** y elegir el adecuado para usted debido a los pares que utiliza
  • Mantenga todas las demás condiciones por defecto hasta que entienda totalmente y puede cambiar y volver a probar debido a sus necesidades

Requisitos de la cuenta

  • Tipo de cuenta Cobertura
  • Diferenciales: Low Spread cuenta bruta
  • Depósito Mínimo: $20 y vea la magia
  • Apalancamiento 1:500max 1 :300preferido
  • Broker : Todos
  • Transfere su beneficio cada 50$ fuera de su cuenta activa
  • contáctame en DM para obtener los mejores trucos y apoyo, incluso si usted todavía en el paso de prueba, así que le dará más detalles .



Características de Gold Scalping Matrix

  • Fácil de usar con la configuración simple
  • Totalmente automatizado
  • Alto rendimiento efectivo de EA
  • Alto factor de ganancia
  • Buena gestión del riesgo para minimizar las pérdidas y recuperar el modo
  • Todas las funciones de gestión de pedidos están ocultos SL -Cerrar todas las órdenes
  • sus comentarios serán grandes para obtener la satisfacción de plagas para todos los usuarios
  • sus comentarios son apreciados y útiles para optimizar el rendimiento
  • Recuerde que no debe ejecutar todo el tiempo el mejor rendimiento se obtiene cuando se obtiene su beneficio diario y cerrar
  • Recuerde que siempre estoy aquí para apoyarle en mensajes privados .


























Productos recomendados
Binance real time futures data
Ping You Jiang
Utilidades
¡Binance es un intercambio de criptomonedas de renombre mundial! Para facilitar el análisis de datos en tiempo real del mercado de divisas digitales cifradas, el programa puede importar automáticamente los datos de transacciones en tiempo real de Binance Futures a MT5 para su análisis. Las funciones principales son: 1. Apoyar la creación automática de pares de negociación de futuros USD-M del Ministerio de Seguridad Monetaria, y la moneda base también se puede establecer por separado. La moned
Market View MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilidades
Definición : Market View es un tablero de instrumentos (escáner) para ver los gráficos de precios de todos los símbolos y todos los plazos de un vistazo. La utilidad está diseñada fácil de usar y añade una amplia gama de opciones de personalización. Principales características de Market View : Ventana de ajustes visuales en el gráfico Lista personalizable de símbolos y plazos Diferentes formas : Velas reales, velas esquemáticas, flechas Número de velas personalizable Tamaño modificable del tabl
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Utilidades
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Descripción Limiter Drawdown EA es una herramienta ligera de gestión de riesgos para MetaTrader 5. Supervisa la reducción de su cuenta en tiempo real y cerrará automáticamente todas las operaciones abiertas una vez que se alcance el umbral que usted defina. Esto proporciona una protección fiable para cualquier estrategia de trading. Funciones principales Supervisa continuamente la relación entre el capital y el saldo Cierra to
FREE
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Visualizador de la fuerza de la tendencia Una herramienta sencilla para el análisis de tendencias Este indicador le ayuda a evaluar rápidamente la fuerza de las tendencias del mercado utilizando medias móviles rápidas y lentas. Está diseñado para ofrecerle una representación visual clara de la tendencia, para que pueda tomar mejores decisiones de negociación. ~Muestra: Línea Verde : Fuerte tendencia alcista (oportunidades potenciales de compra). Línea roja : Fuerte tendencia bajista (oportunidad
Chart Time Plus MT5
Isaac Montesinos Valdes
Utilidades
Descripción:   -   El indicador Chart Time + es muy simple y fácil, pero puede ser muy importante controlar el tiempo antes de abrir cualquier operación manual. Este indicador muestra el tiempo en un panel entre 3 opciones diferentes. Puede ser posible mover el panel con el ratón o con coordenadas fijas en el gráfico. Parámetros de Entrada:   -   Local Time : Habilita la Hora Local si quieres mostrarla (Hora del equipo personal).   -   Server Time : Habilita la Hora del Servidor si quieres most
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Utilidades
Bienvenido a Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer el trading más efectivo basado en las necesidades del usuario. Es una solución completa para la planificación de operaciones sin fisuras, gestión de posiciones, y un mayor control sobre el riesgo. No importa si usted es un trader principiante o avanzado, o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, SmartAlgo Trade Panel se adapta a sus necesidades ofreciendo flexibilidad en tod
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Tome el control de su rutina comercial sin esfuerzo con el revolucionario Trades Time Manager. Esta potente herramienta automatiza la ejecución de órdenes en momentos designados, transformando su enfoque comercial. Elabore listas de tareas personalizadas para diversas acciones comerciales, desde comprar hasta establecer órdenes, todo sin intervención manual. Guía de entradas e instalación de Trades Time Manager Si desea recibir notificaciones sobre el EA, agregue nuestra URL al terminal MT4/MT5
Pro LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Utilidades
Cuadro de mandos de operaciones y gestor de mercados Pro LTS Deje de calcular. Empiece a operar. Pro LTS Trade Dashboard no es sólo una calculadora de riesgos, es un completo centro de comandos de trading diseñado para sustituir al terminal MT5 por defecto. Combina la gestión profesional del riesgo, la ejecución de operaciones y un conmutador de símbolos de arrastre único en una interfaz limpia y plegable. Desarrollado por Logic Trade Solution (LTS) , esta herramienta está construida para los tr
BlackWing Signal Provider MT5 to Telegram
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
Presentamos el Proveedor de Señales BlackWing, un EA avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading facilitando una comunicación fluida entre su plataforma MetaTrader 5 y los canales, grupos o usuarios individuales de Telegram. Características principales: 1. Notificaciones de eventos en tiempo real: Reciba alertas instantáneas sobre nuevas operaciones, órdenes modificadas, posiciones cerradas y órdenes eliminadas. Manténgase informado y tome decisiones en el momento oportuno. 2. I
MT5toTLGRM
Fernando Morales
4.2 (5)
Utilidades
MT5toTLGRM EA sólo envía mensajes de texto a un grupo o canal de Telegram de su elección. Los mensajes son personalizables para mostrar información sobre la actividad de trading en la cuenta. También muestra un informe diario de PnL. Se pueden utilizar varias instancias de este EA simultáneamente en el mismo terminal MT5 para enviar mensajes a diferentes grupos/canales de telegramas, pero asegúrese de que cada uno tenga un número diferente en el ajuste[B13]. A continuación se presentan las cara
FREE
SwapSort
Dustin Ricardo Pierenz
Utilidades
Swap Sort es un script MQL5 diseñado para que traders e inversores agilicen su proceso de toma de decisiones analizando y organizando eficientemente las comisiones swap de los instrumentos financieros. Esta herramienta es ideal para profesionales que desean optimizar sus estrategias de negociación minimizando los costes y maximizando los beneficios. Las comisiones de los swaps pueden influir significativamente en el éxito o el fracaso de una operación, ya que unas comisiones elevadas pueden ero
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilidades
Panel Cuantitativo Pro El Tablero de Rendimiento Multi-EA Definitivo para Traders Cuantitativos ¡Deja de alternar entre múltiples gráficos o herramientas externas para monitorear tus estrategias algorítmicas! Quant Panel Pro ofrece monitoreo de portafolio de nivel institucional en una interfaz profesional y elegante. Características Clave Análisis Cuantitativo al Alcance de tu Mano Agregación de ganancias/pérdidas (P&L) en tiempo real para todos tus Expert Advisors Análisis estadístico de tasa
Advanced Trade Manageer
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
Visión general ¿Está cansado de complejos cálculos manuales, errores emocionales de ejecución y el miedo constante a arriesgar demasiado? El Advanced Trade Manager (ATM) es su solución todo-en-uno, un Asesor Experto de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para darle el control de nivel institucional sobre todos los aspectos de su comercio. Desde el impecable cálculo del riesgo hasta la ejecución inteligente con un solo clic, el EA ATM agiliza todo su proceso de negociación, lo que le per
FREE
Global Forex Session Highlighter
Sid Ali Temkit
Indicadores
Presentamos el "Global Forex Session Highlighter ", una potente herramienta diseñada para mejorar su estrategia de negociación, ya que le ofrece una representación visual de las tres principales sesiones de negociación de divisas: Tokio, Londres y Nueva York. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a comprender la dinámica del mercado mundial de divisas, destacando las sesiones de negociación directamente en su gráfico MT5. Proporciona una visión clara de cuándo comienza y term
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
Order Selective Delete MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El borrado selectivo de órdenes es una secuencia de comandos multisímbolo y multihorario que se utiliza para borrar simultáneamente varias órdenes pendientes. Descripción general El Borrado Selectivo de Órdenes posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todas) que controlan la forma en que se utilizan las tres características de las órdenes pendientes (símbolo, número mágico y tipo). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de selección, se relacionan con las car
FREE
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración del experto, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos usted mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
Account Status Monitor MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Monitor de Estado de Cuenta - ¡El Tablero de Operaciones Definitivo! Precio: $30 - ¡Una Inversión Única para el Control Completo de su Cuenta de Operaciones! ¿Qué es el Monitor de Estado de Cuenta? Account Status Monitor es un potente panel de control en tiempo real que muestra todas las métricas esenciales de sus operaciones en un solo lugar. Si usted es un operador de día, un swing trader, o un operador algorítmico, esta utilidad le mantiene informado sobre la salud de su cuenta de un vistazo
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Panel de valores de indicadores: ¡la solución definitiva para la supervisión de indicadores! ¿Está cansado de cambiar constantemente entre los indicadores para comprobar los valores? ¿Quiere una solución sencilla, elegante y en tiempo real que ponga todas las lecturas clave de los indicadores en un solo lugar? El Panel de Valores de Indicadores es la utilidad definitiva para los operadores que desean una visualización clara y concisa de los valores importantes de los indicadores, ¡directamente
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
3.91 (76)
Utilidades
Trade Utility Pro es una utilidad bot diseñada para ayudarle a gestionar las operaciones con mayor facilidad, rapidez y precisión. Esta utilidad cuenta con una interfaz de panel de control y soporta MetaTrader 5 exclusivamente. Esta utilidad no se vincula a ninguna información de la cuenta o fuentes externas, garantizando la seguridad. Características principales: Soporte de operaciones abiertas: Cálculo del tamaño del lote Lote fijo: Lote de entrada personalizado requerido Lote de riesgo monet
FREE
Multiple Close All
Ynal Al Khalil
Utilidades
(Cierre Múltiple Todo) para MT5 una utilidad ligera y eficiente diseñada para ayudar a los operadores a cerrar sus posiciones abiertas y órdenes pendientes directamente desde el gráfico. Proporciona un panel limpio con botones interactivos, permitiendo el cierre rápido de las operaciones abiertas y la eliminación de las órdenes pendientes con un solo clic. Características principales: Cierre todas las posiciones de COMPRA , VENTA o TODAS con un solo clic. Cerrar sólo las operaciones rentable
FREE
HFT Bot Builder
Thomas Bradley Butler
Utilidades
Construir un HFT Bot con el código fuente. Este algoritmo especializado en el bot construirá un bot HFT para usted, para alterar, mejorar y optimizar para el comercio por. El algoritmo en el bot es una receta especial para construir un programa HFT. Uno que usted puede mejorar en la creación. Sólo tienes que seguir los pasos: Cargue el bot en un gráfico Espere a que se cargue, puede tardar un poco dependiendo del ordenador, actualice el gráfico si es necesario (USE LA DEMO PARA QUE NO REALICE O
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Boom 500 Players - Expert Advisor Profesional Descripción General Boom 500 Players es un Expert Advisor (EA) especializado y optimizado para operar el par sintético Boom 500 Index en la plataforma Deriv. Este sistema automatizado ha sido diseñado con una estrategia de alta frecuencia que capitaliza las características únicas de los índices de volatilidad sintéticos. Resultados de Backtesting El backtesting exhaustivo realizado desde enero 2024 hasta noviembre 2025 demuestra un rendimiento excepc
KVM Bitcoin Price Ticker MT5
Krasimir Marinov
4 (1)
Utilidades
Un ticker que muestra el precio medio del bitcoin de la moneda seleccionada y lo actualiza a intervalos regulares. La versión PRO se actualiza más a menudo y muestra detalles sobre el cambio de precio. Asegúrate de haber añadido la dirección API http://metakod.com/mk/api en la lista de URLs permitidas en la pestaña Herramientas → Opciones → Asesores Expertos. Todas las divisas soportadas y la dirección API están listadas en las capturas de pantalla de abajo. Entradas Nivel de registro - Control
FREE
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Binance Quotes Updater
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Utilidades
Este servicio está diseñado para transmitir cotizaciones de criptodivisas en línea de la bolsa Binance a su terminal MetaTrader 5. Si desea ver las cotizaciones de las criptomonedas en tiempo real - en la ventana Market Watch y en los gráficos de MetaTrader 5, este servicio le resultará perfectamente adecuado. Después de ejecutar el servicio, dispondrá de gráficos de criptodivisas totalmente equipados y actualizados automáticamente en su MetaTrader 5. Puede aplicar plantillas, esquemas de color,
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Otros productos de este autor
Trend Catcher 101
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
https://www.mql5.com/en/market/product/125319 MT5 El Trend Catcher 101 es un Asesor Experto potente y fiable que puede ayudarle a capturar los movimientos de tendencia del mercado después de la confirmación. Este EA se basa en el método real de movimiento de la energía del mercado. Se supone que en la sección de expertos, pero debido a algunos trucos que causan el arranque para evitar algunos oficios cuando el mercado inestable por lo que su incapaz de ser validado, de todos modos la prueba que
Long Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
https://www.mql5.com/en/market/product/128103 MEJOR PRECIO Sólo para los 5 primeros ejemplares. MT5 - Long Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD. - Long Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene que monitorear especialmente el TP. - Long Catcher operará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir tendencias. -Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio
Short Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
https://www.mql5.com/en/market/product/130089 MT5 Si lo desea, puede consultar el resto de productos para completar su visión. Tiempo limitado - Short Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD. - Short Catcher es una herramienta automatizada que puede trabajar con todos los otros pares pero usted debe manejar manualmente el TP solamente y es muy eficiente. - Short Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene
Trade Assistant Order Manager Pro MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
Trade Assistant Order Manager Pro MT5 - Sistema de negociación inteligente, adaptable y totalmente automatizado Trade Assistant Order Manager Pro MT 5 es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para traders que buscan precisión, ejecución con riesgo controlado y un algoritmo inteligente capaz de adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real. Construido utilizando una lógica avanzada de precio-acción, confirmación ADX/RSI multicapa y tecnología dinámica de suspen
Golden Trap Scalper 101 MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
Golden Trap Scalper101 - EA de scalping de cuadrícula inteligente para XAUUSD (todos los marcos de tiempo) . Por Eng. Mohamed Mohsen Versión 1.11 Transforma cada movimiento del mercado en una oportunidad Golden Trap Scalper101 es un potente sistema de scalping totalmente automatizado basado en una rejilla, diseñado específicamente para el XAUUSD (ORO) y compatible con cualquier marco de tiempo . El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes que atrapa los movimientos de preci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario