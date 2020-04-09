Gold Scalping Matrix MT5
- Utilidades
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Versión: 2.11
- Activaciones: 10
5. *Optimización y pruebas retrospectivas*: El bot cuenta con sólidas funciones de backtesting, que permiten a los usuarios evaluar su rendimiento con respecto a los datos históricos. La optimización continua garantiza que el algoritmo se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.
Tanto si es un trader experimentado que busca automatizar sus estrategias como si es un principiante que busca navegar por las complejidades del trading con oro, la Matriz de Scalping de Oro le ofrece una potente herramienta para mejorar su experiencia de trading y aumentar potencialmente la rentabilidad.
Especificaciones del instrumento
- Símbolo: XAUUSD / ORO
- funciona con todos los Pares con Monitoreo y buen timing a on off
- Marco de tiempo: 12 min** y elegir el adecuado para usted debido a los pares que utiliza
- Mantenga todas las demás condiciones por defecto hasta que entienda totalmente y puede cambiar y volver a probar debido a sus necesidades
Requisitos de la cuenta
- Tipo de cuenta Cobertura
- Diferenciales: Low Spread cuenta bruta
- Depósito Mínimo: $20 y vea la magia
- Apalancamiento 1:500max 1 :300preferido
- Broker : Todos
- Transfere su beneficio cada 50$ fuera de su cuenta activa
- contáctame en DM para obtener los mejores trucos y apoyo, incluso si usted todavía en el paso de prueba, así que le dará más detalles .
Características de Gold Scalping Matrix
- Fácil de usar con la configuración simple
- Totalmente automatizado
- Alto rendimiento efectivo de EA
- Alto factor de ganancia
- Buena gestión del riesgo para minimizar las pérdidas y recuperar el modo
- Todas las funciones de gestión de pedidos están ocultos SL -Cerrar todas las órdenes
- sus comentarios serán grandes para obtener la satisfacción de plagas para todos los usuarios
- sus comentarios son apreciados y útiles para optimizar el rendimiento
- Recuerde que no debe ejecutar todo el tiempo el mejor rendimiento se obtiene cuando se obtiene su beneficio diario y cerrar
- Recuerde que siempre estoy aquí para apoyarle en mensajes privados .