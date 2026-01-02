Anchor Pro Funded Guard and Trade Manager

Deje de arruinar sus cuentas financiadas. Opere visualmente. Proteja su capital.

Anchor Pro no es sólo un gestor de operaciones, es un completo Guardián de Cuentas Financiadas y una Suite Visual de Operaciones. Diseñado específicamente para los comerciantes que toman desafíos de Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.), combina la protección de riesgo de grado institucional con un revolucionario motor "Draw-to-Trade".

Si usted está tratando de pasar un desafío o mantener su cuenta financiada segura, Anchor Pro bloquea su disciplina para que pueda centrarse en los gráficos.

🛡️ 1. LA GUARDIA DE FONDOS: Su red de seguridad

No vuelva a sobrepasar nunca un límite de detracción diario. La pestaña Guard actúa como su gestor personal de riesgos, aplicando reglas estrictas de forma automática.

Puntuación de consistencia en tiempo real: El único panel que calcula su "Puntuación de Consistencia" en tiempo real. Nueva función: Le indica exactamente cuánto beneficio ($) necesita ganar para fijar su puntuación y superar su reto.

Límites de Pérdida Diaria y Total: Establezca su pérdida máxima diaria (por ejemplo, $500). Si lo alcanza, Anchor Pro automáticamente aplana su cuenta y evita el exceso de operaciones.

Protección de fin de semana: Evita automáticamente nuevas operaciones los sábados y domingos para evitar violaciones de "Holding Over Weekend".

Objetivos de ganancia: Siga sus objetivos de beneficios diarios y totales con una barra de progreso visual.

✏️ 2. NEGOCIACIÓN INTELIGENTE: Dibujar para ejecutar

Olvídese de configurar complejas órdenes pendientes. Simplemente dibuje una línea en el gráfico y Anchor Pro se encargará del resto.

3 Modos de Lógica Avanzada: Breakout (BRK): Abre una operación cuando una vela cierra más allá de su línea de tendencia. Rebote / BOF (Falso Break): Abre una operación de inversión cuando el precio rompe una línea pero vuelve a cerrar por dentro (la estrategia "Fakeout"). Toque (TCH): Ejecución instantánea en el momento en que el precio toca su línea (perfecto para entradas de mecha).

Gestor visual: Vea todas sus órdenes de línea activas en una lista limpia. Salte a cualquier línea al instante.

🎯 3. VISUAL PLANNER: Cálculo instantáneo del riesgo.

Deja de calcular el tamaño de los lotes manualmente.

Arrastrar y soltar : Una herramienta visual "Entrada / SL / TP" aparece en su gráfico. Arrastre las líneas hasta los niveles deseados.

Cálculo automático: El panel calcula instantáneamente el tamaño de lote correcto en función de su riesgo (por ejemplo, 1% de riesgo o $100 de riesgo).

Ejecución con un solo clic: Haga clic en "Comprar" o "Vender" directamente desde el planificador para abrir la operación con los parámetros de riesgo exactos calculados.

🚀 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PRO

Modo Stealth: Oculta tu SL y TP al broker. El EA monitoriza el precio internamente y cierra las operaciones cuando se alcanzan los niveles.

Seguimiento avanzado: Siga su stop loss usando Velas Altas/Bajas , Medias Móviles , ATR , o Pasos de Ganancias .

Cierres Parciales: Cierre automáticamente el % de su posición en hasta 3 objetivos diferentes (TP1, TP2, TP3).

Motor de Cuadrícula: Opciones incorporadas para cuadrículas de recuperación (opcionales y totalmente personalizables).

Cierre Forzado: Fuerza el cierre de todas las operaciones a una hora específica (por ejemplo, 23:55) para evitar comisiones por swaps o noticias.

Proteja su capital. Supera tu reto. Opere como un profesional. Descargue Anchor Pro hoy mismo.