Anchor Pro Funded Guard and Trade Manager

Ancla Pro: Funded Guard & Trade Manager

Deje de arruinar sus cuentas financiadas. Opere visualmente. Proteja su capital.

Anchor Pro no es sólo un gestor de operaciones, es un completo Guardián de Cuentas Financiadas y una Suite Visual de Operaciones. Diseñado específicamente para los comerciantes que toman desafíos de Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.), combina la protección de riesgo de grado institucional con un revolucionario motor "Draw-to-Trade".

Si usted está tratando de pasar un desafío o mantener su cuenta financiada segura, Anchor Pro bloquea su disciplina para que pueda centrarse en los gráficos.

🛡️ 1. LA GUARDIA DE FONDOS: Su red de seguridad

No vuelva a sobrepasar nunca un límite de detracción diario. La pestaña Guard actúa como su gestor personal de riesgos, aplicando reglas estrictas de forma automática.

  • Puntuación de consistencia en tiempo real: El único panel que calcula su "Puntuación de Consistencia" en tiempo real.

    • Nueva función: Le indica exactamente cuánto beneficio ($) necesita ganar para fijar su puntuación y superar su reto.

  • Límites de Pérdida Diaria y Total: Establezca su pérdida máxima diaria (por ejemplo, $500). Si lo alcanza, Anchor Pro automáticamente aplana su cuenta y evita el exceso de operaciones.

  • Protección de fin de semana: Evita automáticamente nuevas operaciones los sábados y domingos para evitar violaciones de "Holding Over Weekend".

  • Objetivos de ganancia: Siga sus objetivos de beneficios diarios y totales con una barra de progreso visual.

✏️ 2. NEGOCIACIÓN INTELIGENTE: Dibujar para ejecutar

Olvídese de configurar complejas órdenes pendientes. Simplemente dibuje una línea en el gráfico y Anchor Pro se encargará del resto.

  • 3 Modos de Lógica Avanzada:

    1. Breakout (BRK): Abre una operación cuando una vela cierra más allá de su línea de tendencia.

    2. Rebote / BOF (Falso Break): Abre una operación de inversión cuando el precio rompe una línea pero vuelve a cerrar por dentro (la estrategia "Fakeout").

    3. Toque (TCH): Ejecución instantánea en el momento en que el precio toca su línea (perfecto para entradas de mecha).

  • Gestor visual: Vea todas sus órdenes de línea activas en una lista limpia. Salte a cualquier línea al instante.

🎯 3. VISUAL PLANNER: Cálculo instantáneo del riesgo.

Deja de calcular el tamaño de los lotes manualmente.

  • Arrastrar y soltar: Una herramienta visual "Entrada / SL / TP" aparece en su gráfico. Arrastre las líneas hasta los niveles deseados.

  • Cálculo automático: El panel calcula instantáneamente el tamaño de lote correcto en función de su riesgo (por ejemplo, 1% de riesgo o $100 de riesgo).

  • Ejecución con un solo clic: Haga clic en "Comprar" o "Vender" directamente desde el planificador para abrir la operación con los parámetros de riesgo exactos calculados.

🚀 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PRO

  • Modo Stealth: Oculta tu SL y TP al broker. El EA monitoriza el precio internamente y cierra las operaciones cuando se alcanzan los niveles.

  • Seguimiento avanzado: Siga su stop loss usando Velas Altas/Bajas, Medias Móviles, ATR, o Pasos de Ganancias.

  • Cierres Parciales: Cierre automáticamente el % de su posición en hasta 3 objetivos diferentes (TP1, TP2, TP3).

  • Motor de Cuadrícula: Opciones incorporadas para cuadrículas de recuperación (opcionales y totalmente personalizables).

  • Cierre Forzado: Fuerza el cierre de todas las operaciones a una hora específica (por ejemplo, 23:55) para evitar comisiones por swaps o noticias.

Proteja su capital. Supera tu reto. Opere como un profesional. Descargue Anchor Pro hoy mismo.


Otros productos de este autor
Visible reversal zone Indicator
Mohammed Rafi Abdul Lathif
5 (1)
Indicadores
Indicador Logic Trade Solution (independiente) Idea de Suresh Dhuraisami | Código de Rafilathif Descripción El Logical Trading System (LTS) es un potente indicador multi-marco de tiempo para MetaTrader 5, diseñado en torno al concepto de Valid Reversal Zones (VRZ). Genera señales de trading precisas y proporciona alertas completas, ideales para los traders que valoran la acción estructurada de los precios y las estrategias basadas en zonas. Características principales Detección de zonas VRZ: I
FREE
Anchor TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Utilidades
Nombre del producto: Anchor auto TP y SL Trade Manager MT5 Sus operaciones manuales se gestionarán automáticamente. Convierte las operaciones individuales en parrillas inteligentes con TP/SL de sincronización automática. Anchor Auto TP and SL Trade Manager es un potente asistente de operaciones diseñado para operadores manuales que utilizan estrategias de promediación o recuperación. ¡Deje de calcular los niveles de rejilla manualmente! Este EA convierte su operación manual en un "Anchor" auto
FREE
LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Asesores Expertos
Nombre del producto: LTS TradeDashboard Breve descripción: El asistente visual definitivo para operar. Arrastre y suelte líneas para operar, calcule el riesgo automáticamente y ejecute órdenes con un solo clic. Descripción completa: LTS TradeDashboard le permite dejar de calcular el tamaño de los lotes manualmente y empezar a operar directamente desde el gráfico. Diseñado para los traders que necesitan velocidad y precisión, esta herramienta convierte su gráfico en una cabina de trading profesio
FREE
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Asesores Expertos
Nombre del producto: Anchor auto TP y SL Trade Manager Pro MT5 El asistente manual definitivo. Convierte las operaciones en auto-grids con Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Sus operaciones manuales se gestionarán automáticamente. Anchor Auto TP y SL Trade Manager MT5 Pro es la edición avanzada de nuestro popular asistente de operaciones. Transforma simples operaciones manuales en sofisticadas parrillas de recuperación de nivel profesional. A diferencia de la versión gratuita, esta
Pro LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Utilidades
Cuadro de mandos de operaciones y gestor de mercados Pro LTS Deje de calcular. Empiece a operar. Pro LTS Trade Dashboard no es sólo una calculadora de riesgos, es un completo centro de comandos de trading diseñado para sustituir al terminal MT5 por defecto. Combina la gestión profesional del riesgo, la ejecución de operaciones y un conmutador de símbolos de arrastre único en una interfaz limpia y plegable. Desarrollado por Logic Trade Solution (LTS) , esta herramienta está construida para los tr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario