TR Basket AI Pro - Sistema de negociación de cestas adaptable

📌 Visión general





TR Basket AI Pro es un avanzado sistema de negociación adaptable basado en cestas, diseñado para operadores que buscan consistencia, riesgo controlado y toma de decisiones automatizada.

Está construido para Forex, Oro, Cripto e Índices, con un modelo de ejecución inteligente que prioriza la estabilidad del riesgo sobre la búsqueda agresiva de beneficios.





Este sistema no es el típico Grid o Martingale.

En su lugar, opera utilizando un escalado inteligente por capas, una exposición ponderada al riesgo y una lógica de adaptación al mercado asistida por IA, lo que lo hace adecuado para cuentas reales y crecimiento a largo plazo.

Características principales





✔ Sistema de posicionamiento adaptativo de la cesta

✔ Capas de decisión asistidas por IA y adaptación al comportamiento del mercado

✔ Compatibilidad con múltiples mercados (divisas, oro, criptomonedas, índices)

✔ Ejecución Risk-First (sin bucles ciegos de martingala)

✔ Dimensionamiento automático de lotes a escala de capital

✔ Comportamiento de aprendizaje multi-sesión y filtros de tiempo

✔Funciona en el marco de tiempo H1 con Plug & Play archivos SET

✔ Soporta pequeñas, medianas y grandes cuentas

Diseñado para

Los comerciantes que prefieren la automatización sobre el comercio emocional

Inversores que quieren una exposición controlada y escalable

Cualquier persona cansada de la observación manual de gráficos y el trading reactivo

Usuarios que quieren un rendimiento realista y repetible a largo plazo





Este sistema no es un EA para hacerse rico rápidamente.

Está diseñado para el comercio estructurado profesional.

📊 Configuración y marco temporal

TF Recomendado: H1

Cuentas recomendadas: desde $1,500 hasta $100,000+

Mercados recomendados: Principales divisas + oro , cripto e índices opcionales

VPS: Se recomienda baja latencia

Archivos SET (Plug & Play)





Múltiples preajustes de riesgo equilibrado están disponibles para:

Cuentas pequeñas

Cuentas medianas

Grandes carteras

Modo conservador

Modo adaptativo inteligente

Modo mercado completo





El SET Pack oficial está incluido para todos los compradores.

Póngase en contacto con soporte después de la activación para la guía de instalación.

🛠 Soporte y comunidad de usuarios





Tras la compra, obtendrás acceso a nuestro canal de soporte privado, pasos de instalación detallados y asistencia para la configuración.





Canal de soporte de Telegram:

https://t.me/TR_app_kw

🏁 Nota final





Si está buscando un sistema automatizado profesional, estructurado y adaptable que se centre en la seguridad del capital y el desarrollo controlado,

TR Basket AI Pro está construido específicamente para usted.