TR Basket AI Pro
- Asesores Expertos
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 1.5
- Actualizado: 30 noviembre 2025
- Activaciones: 5
TR Basket AI Pro - Sistema de negociación de cestas adaptable
📌 Visión general
TR Basket AI Pro es un avanzado sistema de negociación adaptable basado en cestas, diseñado para operadores que buscan consistencia, riesgo controlado y toma de decisiones automatizada.
Está construido para Forex, Oro, Cripto e Índices, con un modelo de ejecución inteligente que prioriza la estabilidad del riesgo sobre la búsqueda agresiva de beneficios.
Este sistema no es el típico Grid o Martingale.
En su lugar, opera utilizando un escalado inteligente por capas, una exposición ponderada al riesgo y una lógica de adaptación al mercado asistida por IA, lo que lo hace adecuado para cuentas reales y crecimiento a largo plazo.
Características principales
✔ Sistema de posicionamiento adaptativo de la cesta
✔ Capas de decisión asistidas por IA y adaptación al comportamiento del mercado
✔ Compatibilidad con múltiples mercados (divisas, oro, criptomonedas, índices)
✔ Ejecución Risk-First (sin bucles ciegos de martingala)
✔ Dimensionamiento automático de lotes a escala de capital
✔ Comportamiento de aprendizaje multi-sesión y filtros de tiempo
✔Funciona en el marco de tiempo H1 con Plug & Play archivos SET
✔ Soporta pequeñas, medianas y grandes cuentas
Diseñado para
-
Los comerciantes que prefieren la automatización sobre el comercio emocional
-
Inversores que quieren una exposición controlada y escalable
-
Cualquier persona cansada de la observación manual de gráficos y el trading reactivo
-
Usuarios que quieren un rendimiento realista y repetible a largo plazo
Este sistema no es un EA para hacerse rico rápidamente.
Está diseñado para el comercio estructurado profesional.
📊 Configuración y marco temporal
-
TF Recomendado: H1
-
Cuentas recomendadas: desde $1,500 hasta $100,000+
-
Mercados recomendados: Principales divisas + oro, cripto e índices opcionales
-
VPS: Se recomienda baja latencia
Archivos SET (Plug & Play)
Múltiples preajustes de riesgo equilibrado están disponibles para:
-
Cuentas pequeñas
-
Cuentas medianas
-
Grandes carteras
-
Modo conservador
-
Modo adaptativo inteligente
-
Modo mercado completo
El SET Pack oficial está incluido para todos los compradores.
Póngase en contacto con soporte después de la activación para la guía de instalación.
🛠 Soporte y comunidad de usuarios
Tras la compra, obtendrás acceso a nuestro canal de soporte privado, pasos de instalación detallados y asistencia para la configuración.
Canal de soporte de Telegram:
🏁 Nota final
Si está buscando un sistema automatizado profesional, estructurado y adaptable que se centre en la seguridad del capital y el desarrollo controlado,
TR Basket AI Pro está construido específicamente para usted.