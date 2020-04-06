TR Basket AI Pro

TR Basket AI Pro - Sistema de negociación de cestas adaptable

📌 Visión general


TR Basket AI Pro es un avanzado sistema de negociación adaptable basado en cestas, diseñado para operadores que buscan consistencia, riesgo controlado y toma de decisiones automatizada.

Está construido para Forex, Oro, Cripto e Índices, con un modelo de ejecución inteligente que prioriza la estabilidad del riesgo sobre la búsqueda agresiva de beneficios.


Este sistema no es el típico Grid o Martingale.

En su lugar, opera utilizando un escalado inteligente por capas, una exposición ponderada al riesgo y una lógica de adaptación al mercado asistida por IA, lo que lo hace adecuado para cuentas reales y crecimiento a largo plazo.

Características principales


✔ Sistema de posicionamiento adaptativo de la cesta

✔ Capas de decisión asistidas por IA y adaptación al comportamiento del mercado

✔ Compatibilidad con múltiples mercados (divisas, oro, criptomonedas, índices)

✔ Ejecución Risk-First (sin bucles ciegos de martingala)

✔ Dimensionamiento automático de lotes a escala de capital

✔ Comportamiento de aprendizaje multi-sesión y filtros de tiempo

Funciona en el marco de tiempo H1 con Plug & Play archivos SET

✔ Soporta pequeñas, medianas y grandes cuentas

Diseñado para

  • Los comerciantes que prefieren la automatización sobre el comercio emocional

  • Inversores que quieren una exposición controlada y escalable

  • Cualquier persona cansada de la observación manual de gráficos y el trading reactivo

  • Usuarios que quieren un rendimiento realista y repetible a largo plazo


Este sistema no es un EA para hacerse rico rápidamente.
Está diseñado para el comercio estructurado profesional.

📊 Configuración y marco temporal

  • TF Recomendado: H1

  • Cuentas recomendadas: desde $1,500 hasta $100,000+

  • Mercados recomendados: Principales divisas + oro, cripto e índices opcionales

  • VPS: Se recomienda baja latencia

Archivos SET (Plug & Play)


Múltiples preajustes de riesgo equilibrado están disponibles para:

  • Cuentas pequeñas

  • Cuentas medianas

  • Grandes carteras

  • Modo conservador

  • Modo adaptativo inteligente

  • Modo mercado completo


El SET Pack oficial está incluido para todos los compradores.
Póngase en contacto con soporte después de la activación para la guía de instalación.

🛠 Soporte y comunidad de usuarios


Tras la compra, obtendrás acceso a nuestro canal de soporte privado, pasos de instalación detallados y asistencia para la configuración.


Canal de soporte de Telegram:

https://t.me/TR_app_kw

🏁 Nota final


Si está buscando un sistema automatizado profesional, estructurado y adaptable que se centre en la seguridad del capital y el desarrollo controlado,

TR Basket AI Pro está construido específicamente para usted.


Productos recomendados
MonexScalp
Behzad Shadfar
Asesores Expertos
Monex Scalp es un robot de trading inteligente diseñado para marcos temporales de 1 minuto, que ofrece simplicidad y eficiencia a los traders. Características principales: - Ajustes fáciles de usar: Monex Scalp ofrece ajustes sencillos, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles de experiencia. - Programación de sesiones: Personalice las sesiones de negociación para que coincidan con las distintas horas del mercado, lo que mejora la ejecución de la estrategia. - Stop-Loss
Lunexa MT4
Aren Davidian
Asesores Expertos
Lunexa - El Robot de Trading Inteligente MT5 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/143765 productos Lista : https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Señales: https://www.mql5.com/en/signals/2341558 ¿Por qué Lunexa? En el despiadado mundo del trading, no hay lugar para la suerte-sólo los algoritmos inteligentes y los sistemas adaptativos sobreviven. Lunexa es el resultado de más de 20 años de investigación, desarrollo y pruebas sobre más de 2 millones de puntos de d
Equilibrium Trader
Stefan Petkov
5 (1)
Asesores Expertos
¡Por favor, ten en cuenta!   No intentes probar Equilibrium Trader en el Probador de Estrategias debido a las limitaciones de la plataforma MetaTrader 4 y la disponibilidad de probar solo un par a la vez. Equilibrium Trader mantiene posiciones en varios pares de divisas FX al mismo tiempo. Resultados de trading en vivo :  https://www.mql5.com/es/signals/1877603 Versión de MetaTrader 5 :  https://www.mql5.com/es/market/product/94695 Equilibrium Trader   es una interfaz de trading totalmente auto
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - M30 Estrategias que puede utilizar tanto es fijo con MA, banda de Bollinger, Candlestick Niveles Funciones de Cierre - Estrategias M30 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, Ma
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se pueden utilizar ambas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H1, H4 y D1 se pueden utilizar ambas. MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread - hasta
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Asesores Expertos
Esta estrategia se caracteriza por la sencillez y la rudeza. Las cosas simples, es ampliamente aplicable, duradero, fuerte estabilidad. Esta es una ventaja de tener una cierta cantidad de dinero, porque la demanda de dinero grande es estable. La necesidad de pequeño capital es la eficiencia. La eficiencia requiere una agricultura intensiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar para aumentar la eficiencia. Pero no estoy seguro de que pueda construir una sofisticada máquina de dinero EA. Ef
DMZ X Zone Robot
Suriya Thammalungka
Asesores Expertos
DMZ X Zone Robot es el comercio de Asesores Expertos con una combinación de múltiples algoritmos de negociación de estrategia (Tendencia, Cobertura, y la gestión del dinero con la recuperación de Martingala Zona). Los algoritmos de negociación. 1. Seguir las tendencias con Indicadores es Media móvil y Sobres. 2. Orden abierta de dos maneras que el comercio tanto de COMPRA y VENTA. 3. Abrir órdenes STOP para la cobertura con la distancia de recuperación de la zona. 4. Cerrar órdenes y salir con
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Big Player EA USDJPY es un EA que genera señales de trading con estrategias personalizadas. El EA escanea 5 meses de historia y genera señales y compra o vende en estas señales. Al menos 5 meses de datos deben estar detrás al probar el EA. Además, se implementan estrategias cruzadas Takeprofit en el EA. Se aplican estrategias TP simples, dobles, triples y cuádruples. Gracias a las estrategias cruzadas Takeprofit, el EA funciona fácilmente incluso en momentos de alta actividad. Familia de EAs B
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Kovner System
Burcak Sengezer
Asesores Expertos
Kovner System EA es un scalper profesional y automatizado. Fácil de usar, estrategia probada y sólo se centró en EURCHF. Este EA utiliza algunas acciones de precios calculados con confirmaciones de 7 indicadores. El EA establece todo automáticamente. Ventajas NO Grid, NO Martingale, NO Averaging y estrategias de alto riesgo. El EA siempre utiliza Stop Loss y Trailing. El estilo de gestión de dinero desplegable se puede configurar fácilmente. También, tamaño de lote fijo disponible. No necesita
EA Semi Auto Trade
Santi Dankamjad
Asesores Expertos
Descripción del EA de negociación semiautomática Este EA está diseñado para el trading semiautomático, requiriendo que el usuario tenga un buen conocimiento de las siguientes funciones: Trading Automático con 3 MAs : El EA analiza y opera en base a señales generadas por tres Medias Móviles (MA). El usuario debe configurar las MA de acuerdo con su estrategia. Dibujo de líneas de tendencia : Los usuarios pueden dibujar líneas de tendencia en la plataforma de negociación para identificar las tenden
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
Pure Rage MT4
Andrey Barinov
Asesores Expertos
Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA. ¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Asesores Expertos
Aviso de riesgo: El mercado de divisas es uno de los mercados más impredecibles del universo. Backtest que autor proporcionó no podía garantizar que van a tener un excelente resultado en el comercio a plazo. Como la razón anterior, por favor, tenga en cuenta si utiliza este EA con gran cantidad de financiación que no podía esfuerzo para perder. Resultados en vivo !! Live Signal 1 -> Por favor PM para el enlace Resumen: El colector, al igual que su nombre, este EA es semi totalmente automatiza
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Asesores Expertos
Dicen que el mercado de divisas es plana la mayor parte del tiempo. NEON Bot EA basado en este principio a saber, en el precio de la lógica de retorno al valor medio con el filtrado de entrada debido a la costumbre indicador. EA utiliza la estrategia de martingala por lo tanto, establece stop-loss para cada posición por separado. También la cantidad de órdenes en la parrilla es limitada. No intente cambiar la MM recomendada para evitar un gran drawdown. Señales: https: // www.mql5.com/ru/users/s
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja sobre el indicador de media móvil Calculando el número de puntos del precio actual y el índice Entrando en un trato de ganancia 5 pips Si la tendencia se invierte con una nueva señal, entra en un comercio con la tendencia con la apertura de operaciones de consolidación con el mismo tamaño del lote original Con el cierre de todos juntos en un beneficio de 5 puntos Enfriamiento trata con el mismo tamaño del lote básico 15 pips abre una nueva operación Trabaja en el
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Asesores Expertos
Pip Profesional: Un asesor fiable Pip Professional es un asesor fiable que funciona con un nuevo algoritmo con tres filtros y utiliza medias móviles (MA) para determinar la tendencia. Recomendaciones: Max Spread: Las operaciones no se abrirán una vez que se alcance el valor de spread establecido. Deslizamiento: Desviación del precio en el momento de la apertura de la orden. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lotes: Tamaño de operación de 0,1. Marco temporal: De M1 a D1. Pares de divisas:
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Asesores Expertos
Este EA se crea sólo para RSI Puntos de Entrada Indicador (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Prueba, para mostrar los indicadores de parámetros rentables y dar a los compradores potenciales posibilidad de backtest indicador Entradas. EA abre órdenes de compra en las flechas de compra y órdenes de venta en las flechas de venta del indicador, las órdenes se cierran en señales opuestas. EA no es creado para el comercio automatizado en vivo, que no es el objetivo de vender EA, pero de t
Athekros
Jacob Zerella
Asesores Expertos
Introducción a Athekros El equipo de desarrollo tiene formación en finanzas y gestión de riesgos y por esta razón el EA explota las principales teorías financieras para operar. El sistema de trading ha sido construido con un objetivo principal: replicar las estrategias de los fondos de inversión explotando la accesibilidad de los sistemas de trading minoristas. Por esta razón el rendimiento está diseñado para horizontes temporales más largos. Usted no necesita ningún conocimiento, utilizar la co
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
Asesores Expertos
OpenScalp GXT es un sistema de scalping sencillo respaldado por el consenso de los últimos modelos GPT. Puedes seleccionar el modelo que prefieras desde el menú desplegable en la configuración o dejar que el EA lo elija automáticamente. Cada orden se ejecuta por separado, una a la vez, sin martingala ni estrategias de cuadrícula. Además, cada posición está protegida por un sistema de stop loss dinámico virtual con opción de stop loss fijo completamente personalizable. El consenso de la IA junto
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto funciona colgando operaciones pendientes que se mueven con el precio al activar una operación Se cierra en el stop loss o en un beneficio de la búsqueda de beneficios Trabaja en pares de divisas de bajo spread Como la divisa dólar yen Trabaja con la misma configuración que el experto, o puede modificarse a gusto del usuario Trabaja sobre un timing de 15M o más a gusto del usuario parámetros: Transacción_Movimiento : Movimiento =true . no Movimiento=false . Lote1: Tamaño
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Asesores Expertos
LENA Scalp Con tecnología avanzada de stop-loss utilizando inteligencia artificial, Lena Expert Advisor ofrece una experiencia de trading innovadora. El robot de Lena evita grandes niveles de stop-loss, el uso de Martingale y el trading de rejilla. En su lugar, utiliza un sistema dinámico de stop-loss que se adapta a las condiciones del mercado. El análisis impulsado por inteligencia artificial ayuda a identificar oportunidades clave en el mercado, alineándose con su estrategia cuidadosamente d
Hedge Way
Everton Fontes Dos Santos
Asesores Expertos
Hedge Way Presentamos Hedge Way, un innovador Asesor Experto (EA) que utiliza estratégicamente la estrategia de cobertura para cerrar órdenes completas y parciales, con el objetivo de minimizar el riesgo y optimizar los resultados. Este es el lanzamiento de un EA avanzado, reconocido por su capacidad operativa única. Aunque puede abrir órdenes automáticamente, su verdadero potencial se revela cuando se utiliza manualmente como parte de una estrategia. En lugar de depender únicamente del stop lo
Pemburu Uanx Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Asesores Expertos
EA Pemburu Uanx Ultimate es una combinación de la antigua EA comprar vender scalper, ea estado de ánimo y el período de rejilla ea. La rentabilidad media en el conjunto óptimo es de 12-25% por mes, en el conjunto conservador 5-15%, en el conjunto agresivo de 30 a 150% por mes.EA Pemburu Uanx Ultimate es un EA con un sistema de estrategia de scalping mediante la apertura de posiciones de compra y venta juntos, se recomienda el uso de la equidad grande y suficiente porque esta EA es un sistema de
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Otros productos de este autor
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4 , con líneas limpias y objetivos estructurados (TP1 - TP3 ) tanto al alza como a la baja. Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA , con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave. Características: Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior. Lín
FREE
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR-LMP Pro - Zonas inteligentes de liquidez mapeadas automáticamente TR-LMP Pro es un indicador de mapeo de liquidez de grado institucional que detecta automáticamente los niveles de liquidez de alto valor por encima y por debajo del precio, destaca las zonas de liquidez del lado comprador y vendedor, y visualiza la intensidad de la liquidez utilizando una pantalla limpia, profesional y no minorista. En lugar de adivinar manualmente los niveles clave, TR-LMP Pro revela dónde es más probable qu
TR cpr
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Pivots - Niveles diarios profesionales TR CPR Pivots es un indicador técnico profesional que calcula automáticamente el Rango Pivote Central (CPR) y los Niveles Pivote Diarios basándose en el Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior . Diseñado para gráficos limpios, operaciones de precisión y compatibilidad con EA, este indicador ofrece niveles precisos de estilo institucional ampliamente utilizados por los operadores profesionales a través de Forex, índices, metales y cripto. Carac
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario