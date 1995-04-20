TR cpr

TR CPR Pivots - Niveles diarios profesionales


TR CPR Pivots es un indicador técnico profesional que calcula automáticamente el Rango Pivote Central (CPR) y los Niveles Pivote Diarios basándose en el Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior.


Diseñado para gráficos limpios, operaciones de precisión y compatibilidad con EA, este indicador ofrece niveles precisos de estilo institucional ampliamente utilizados por los operadores profesionales a través de Forex, índices, metales y cripto.

🔹

Características principales.

  • Rango de pivote centralautomático (PV / TC / BC)

  • Niveles de soporte y resistencia de pivotediario

    • R1 / R2 / R3 / R4

    • S1 / S2 / S3 / S4

  • ✅ Niveles máximos y mínimos de ayer

  • Etiquetas claras en el gráfico, centradas y no intrusivas

  • Temporizador opcional de velas (por marco temporal)

  • ✅ Totalmente compatible con EA (nombres y estructura de líneas limpias)

  • ✅ Ligero, rápido y optimizado para todos los símbolos

  • ✅ Funciona en cualquier timeframe (los niveles se calculan a partir de D1)

📌

¿Para quién es este indicador?

  • Day traders y scalpers que utilizan estrategias basadas en pivotes

  • Swing traders que buscan zonas precisas de reacción diaria

  • Traders de Algo que necesitan niveles de pivote fiables para la automatización

  • Traders que prefieren gráficos limpios y profesionales sin desorden

⚙️

Opciones de personalización

  • Activar / desactivar niveles R4 y S4

  • Alternar etiquetas en el gráfico

  • Ajustar colores, anchura de línea y estilos

  • Activar o desactivar el temporizador de cuenta atrás de velas

📊

Cómo lo usan los operadores

  • Identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad

  • Operar con retrocesos y rupturas en torno a la RCP

  • Combinar con filtros de acción de precios, volumen o tendencia

  • Utilice los niveles de pivote como objetivos, entradas o referencias de parada

🏆

¿Por qué TR CPR Pivots?


Este indicador se centra en la claridad, precisión y facilidad de uso.

Sin repintado. Sin retrasos. Sin lógica excesivamente complicada.

Solo niveles de pivote puros y de calidad profesional, tal y como los utilizan los operadores institucionales.

🔒

Notas

  • Indicador sin repintado

  • No requiere DLLs

  • Funciona con todos los brokers

  • Apto para trading manual y automatizado


Otros productos de este autor
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4 , con líneas limpias y objetivos estructurados (TP1 - TP3 ) tanto al alza como a la baja. Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA , con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave. Características: Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior. Lín
FREE
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR-LMP Pro - Zonas inteligentes de liquidez mapeadas automáticamente TR-LMP Pro es un indicador de mapeo de liquidez de grado institucional que detecta automáticamente los niveles de liquidez de alto valor por encima y por debajo del precio, destaca las zonas de liquidez del lado comprador y vendedor, y visualiza la intensidad de la liquidez utilizando una pantalla limpia, profesional y no minorista. En lugar de adivinar manualmente los niveles clave, TR-LMP Pro revela dónde es más probable qu
TR Basket AI Pro
Meshari F M Alkhawaled
Asesores Expertos
TR Basket AI Pro - Sistema de negociación de cestas adaptable Visión general TR Basket AI Pro es un avanzado sistema de negociación adaptable basado en cestas , diseñado para operadores que buscan consistencia, riesgo controlado y toma de decisiones automatizada . Está construido para Forex, Oro, Cripto e Índices , con un modelo de ejecución inteligente que prioriza la estabilidad del riesgo sobre la búsqueda agresiva de beneficios . Este sistema no es el típico Grid o Martingale. En su lug
