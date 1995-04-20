TR cpr
- Indicadores
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TR CPR Pivots - Niveles diarios profesionales
TR CPR Pivots es un indicador técnico profesional que calcula automáticamente el Rango Pivote Central (CPR) y los Niveles Pivote Diarios basándose en el Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior.
Diseñado para gráficos limpios, operaciones de precisión y compatibilidad con EA, este indicador ofrece niveles precisos de estilo institucional ampliamente utilizados por los operadores profesionales a través de Forex, índices, metales y cripto.
🔹
Características principales.
-
✅ Rango de pivote centralautomático (PV / TC / BC)
-
✅ Niveles de soporte y resistencia de pivotediario
-
R1 / R2 / R3 / R4
-
S1 / S2 / S3 / S4
-
-
✅ Niveles máximos y mínimos de ayer
-
✅ Etiquetas claras en el gráfico, centradas y no intrusivas
-
✅ Temporizador opcional de velas (por marco temporal)
-
✅ Totalmente compatible con EA (nombres y estructura de líneas limpias)
-
✅ Ligero, rápido y optimizado para todos los símbolos
-
✅ Funciona en cualquier timeframe (los niveles se calculan a partir de D1)
📌
¿Para quién es este indicador?
-
Day traders y scalpers que utilizan estrategias basadas en pivotes
-
Swing traders que buscan zonas precisas de reacción diaria
-
Traders de Algo que necesitan niveles de pivote fiables para la automatización
-
Traders que prefieren gráficos limpios y profesionales sin desorden
⚙️
Opciones de personalización
-
Activar / desactivar niveles R4 y S4
-
Alternar etiquetas en el gráfico
-
Ajustar colores, anchura de línea y estilos
-
Activar o desactivar el temporizador de cuenta atrás de velas
📊
Cómo lo usan los operadores
-
Identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad
-
Operar con retrocesos y rupturas en torno a la RCP
-
Combinar con filtros de acción de precios, volumen o tendencia
-
Utilice los niveles de pivote como objetivos, entradas o referencias de parada
🏆
¿Por qué TR CPR Pivots?
Este indicador se centra en la claridad, precisión y facilidad de uso.
Sin repintado. Sin retrasos. Sin lógica excesivamente complicada.
Solo niveles de pivote puros y de calidad profesional, tal y como los utilizan los operadores institucionales.
🔒
Notas
-
Indicador sin repintado
-
No requiere DLLs
-
Funciona con todos los brokers
-
Apto para trading manual y automatizado