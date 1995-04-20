TR CPR Pivots - Niveles diarios profesionales





TR CPR Pivots es un indicador técnico profesional que calcula automáticamente el Rango Pivote Central (CPR) y los Niveles Pivote Diarios basándose en el Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior.





Diseñado para gráficos limpios, operaciones de precisión y compatibilidad con EA, este indicador ofrece niveles precisos de estilo institucional ampliamente utilizados por los operadores profesionales a través de Forex, índices, metales y cripto.

🔹

Características principales.

✅ Rango de pivote central automático (PV / TC / BC)

✅ Niveles de soporte y resistencia de pivote diario R1 / R2 / R3 / R4 S1 / S2 / S3 / S4

✅ Niveles máximos y mínimos de ayer

✅ Etiquetas claras en el gráfico , centradas y no intrusivas

✅ Temporizador opcional de velas (por marco temporal)

✅ Totalmente compatible con EA (nombres y estructura de líneas limpias)

✅ Ligero, rápido y optimizado para todos los símbolos

✅ Funciona en cualquier timeframe (los niveles se calculan a partir de D1)

📌

¿Para quién es este indicador?

Day traders y scalpers que utilizan estrategias basadas en pivotes

Swing traders que buscan zonas precisas de reacción diaria

Traders de Algo que necesitan niveles de pivote fiables para la automatización

Traders que prefieren gráficos limpios y profesionales sin desorden

⚙️

Opciones de personalización

Activar / desactivar niveles R4 y S4

Alternar etiquetas en el gráfico

Ajustar colores, anchura de línea y estilos

Activar o desactivar el temporizador de cuenta atrás de velas

📊

Cómo lo usan los operadores

Identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad

Operar con retrocesos y rupturas en torno a la RCP

Combinar con filtros de acción de precios, volumen o tendencia

Utilice los niveles de pivote como objetivos, entradas o referencias de parada

🏆

¿Por qué TR CPR Pivots?





Este indicador se centra en la claridad, precisión y facilidad de uso.

Sin repintado. Sin retrasos. Sin lógica excesivamente complicada.

Solo niveles de pivote puros y de calidad profesional, tal y como los utilizan los operadores institucionales.

🔒

Notas