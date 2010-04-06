Trading Room Indicator

TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo


Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4, con líneas limpias y objetivos estructurados(TP1 - TP3) tanto al alza como a la baja.

Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA, con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave.


Características:

  • Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior.

  • Líneas claras de COMPRA / VENTA / PP (Pivote).

  • Los objetivosTP1 - TP3 se muestran tanto por encima como por debajo del precio.

  • Etiquetas centradas para facilitar la lectura.

  • Alertas integradas con enfriamiento personalizable.

  • Colores y estilos de línea totalmente personalizables.

  • Ligero y rápido - no requiere DLLs.

    Posibilidad de utilizar zonas de COMPRA/VENTA como referencias opuestas de stop-loss.


Notas:

  • Funciona en todos los instrumentos (oro, pares de divisas, índices).


