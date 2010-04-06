Trading Room Indicator
- Indicadores
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 1.0
TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo
Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4, con líneas limpias y objetivos estructurados(TP1 - TP3) tanto al alza como a la baja.
Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA, con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave.
Características:
-
Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior.
-
Líneas claras de COMPRA / VENTA / PP (Pivote).
-
Los objetivosTP1 - TP3 se muestran tanto por encima como por debajo del precio.
-
Etiquetas centradas para facilitar la lectura.
-
Alertas integradas con enfriamiento personalizable.
-
Colores y estilos de línea totalmente personalizables.
-
Ligero y rápido - no requiere DLLs.
Posibilidad de utilizar zonas de COMPRA/VENTA como referencias opuestas de stop-loss.
Notas:
-
Funciona en todos los instrumentos (oro, pares de divisas, índices).