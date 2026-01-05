TR Wallmap

🔷 TR WALLMAP


Indicador Institucional de Confirmación de Pared y Mapa de Calor (MT4)

🧠 ¿Qué es TR WALLMAP?


TR WALLMAP es un indicador profesional de reacción y confirmación del mercado diseñado para exponer visualmente muros de liquidez ocultos, absorción de precios y zonas de reacción de alto impacto.


Esta herramienta no es un generador de señalesni un operador automático.

Funciona como un motor de confirmación que ayuda a los operadores a validar las entradas utilizando la lógica del comportamiento institucional.


Si opera en torno a niveles, pivotes, liquidez o retrocesos, TR WALLMAP le muestra dónde es más probable que reaccione el precio y por qué.

Concepto Básico (Importante)


MetaTrader 4 no proporciona un verdadero DOM de cambio.

TR WALLMAP utiliza un modelo avanzado de calor y reacción basado en ticks para simular el comportamiento de la concentración de órdenes y visualizarlo en tiempo real.


El resultado:

  • Ningún repintado

  • Ninguna predicción

  • Pura confirmación basada en la reacción

Características principales


✅ Mapa de calor visual (proxy de concentración de pedidos)

  • Mapa de calor dinámico en escalera en torno al precio actual

  • Celdas más oscuras / fuertes = mayor concentración de actividad

  • Diseño limpio y plano - sin desorden


Lógica de detección de paredes


TR WALLMAP detecta automáticamente las paredes de precios donde:

  • La actividad se acumula

  • El precio se estanca o absorbe

  • Aumenta la probabilidad de reversión


Las paredes se marcan visualmente y se rastrean.

✅ Motor de confirmación de inversión.


Sóloaparece una confirmación cuando se alinean todas las condiciones:


✔ El precio toca un Muro detectado

✔ Se produce una fuerte reacción / rechazo

✔ Se cumplen las condiciones de distancia y tiempo de reversión

✔ Proximidad opcional a:

  • Alto / Bajo

  • Pivote / Zona CPR


Cuando se confirma, aparece el indicador:


DOM CONFIRMAR
COMPRA
DOM CONFIRMAR VENTA


📌 No se ejecuta ninguna operación automáticamente.

✅ Filtro de RCP y estructura.

  • Cálculo opcional de CPR (día anterior)

  • Confirmación sólo permitida cuando el contexto del precio tiene sentido

  • Evita confirmaciones aleatorias o débiles

Modos principiante / profesional

  • Modo Principiante:

    Visuales limpios, ruido mínimo, sólo confirmaciones.

  • Modo Pro:

    Mapa de calor completo, paredes, zonas y diagnósticos


Conmutable directamente en el gráfico.

✅ Perfiles de rendimiento

  • ECO → Ligero / apto para VPS

  • NORMAL → Equilibrado (recomendado)

  • ULTRA → Máximo detalle y capacidad de respuesta

✅ Ligero y no intrusivo

  • Sin cálculos pesados

  • Sin recálculo histórico

  • Funciona sin problemas en:

    • Oro (XAUUSD)

    • Pares de divisas

    • Índices

    • Cripto CFDs

🧩 Cómo utilizan los operadores TR WALLMAP


TR WALLMAP se utiliza comúnmente como:

  • Confirmación de entrada tras:

    • Rechazo de pivote

    • Soporte / resistencia

    • Barrido de liquidez

  • Validación extra para:

    • Scalping

    • Operaciones intradía

    • Configuraciones inversas


Si el precio alcanza su nivel y TR WALLMAP confirma, la confianza aumenta.

❌ Qué NO es TR WALLMAP

  • ❌ No es un servicio de señales

  • ❌ No es una herramienta de predicción

  • ❌ No es un EA de auto-negociación

  • ❌ No es un indicador mágico


Esta herramienta está construida para los comerciantes que ya entienden el comportamiento de los precios.

⚙️ Entradas personalizables

  • Sensibilidad automática / manual

  • Intensidad y decaimiento del calor

  • Umbrales de pared

  • Distancia de inversión y temporización

  • Filtro CPR on/off

  • Control de elementos visuales

🖥 Compatibilidad de plataformas

  • ✔ MetaTrader 4

  • ✔ Funciona en todos los símbolos

  • ✔ Cualquier marco temporal

  • ✔ Sin repintado

📌 Uso recomendado


Los mejores resultados cuando se combina con:

  • Niveles de pivote

  • Soportes y resistencias

  • Estructura del mercado

  • Negociación basada en sesiones

🏁 Nota final


TR WALLMAP no le dice dónde operar.

Te dice cuando la reacción del precio es real.


Esa es la diferencia entre adivinar

y operar con confirmación.


