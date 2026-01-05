



Indicador Institucional de Confirmación de Pared y Mapa de Calor (MT4)

🧠 ¿Qué es TR WALLMAP?





TR WALLMAP es un indicador profesional de reacción y confirmación del mercado diseñado para exponer visualmente muros de liquidez ocultos, absorción de precios y zonas de reacción de alto impacto.





Esta herramienta no es un generador de señalesni un operador automático.

Funciona como un motor de confirmación que ayuda a los operadores a validar las entradas utilizando la lógica del comportamiento institucional.





Si opera en torno a niveles, pivotes, liquidez o retrocesos, TR WALLMAP le muestra dónde es más probable que reaccione el precio y por qué .

Concepto Básico (Importante)





MetaTrader 4 no proporciona un verdadero DOM de cambio.

TR WALLMAP utiliza un modelo avanzado de calor y reacción basado en ticks para simular el comportamiento de la concentración de órdenes y visualizarlo en tiempo real.





El resultado:

Ningún repintado

Ninguna predicción

Pura confirmación basada en la reacción

Características principales





✅ Mapa de calor visual (proxy de concentración de pedidos)

Mapa de calor dinámico en escalera en torno al precio actual

Celdas más oscuras / fuertes = mayor concentración de actividad

Diseño limpio y plano - sin desorden





Lógica de detección de paredes





TR WALLMAP detecta automáticamente las paredes de precios donde:

La actividad se acumula

El precio se estanca o absorbe

Aumenta la probabilidad de reversión





Las paredes se marcan visualmente y se rastrean.

✅ Motor de confirmación de inversión.





Sóloaparece una confirmación cuando se alinean todas las condiciones:





✔ El precio toca un Muro detectado

✔ Se produce una fuerte reacción / rechazo

✔ Se cumplen las condiciones de distancia y tiempo de reversión

✔ Proximidad opcional a:

Alto / Bajo

Pivote / Zona CPR





Cuando se confirma, aparece el indicador:





DOM CONFIRMAR

COMPRA

DOM CONFIRMAR VENTA





📌 No se ejecuta ninguna operación automáticamente.

✅ Filtro de RCP y estructura.

Cálculo opcional de CPR (día anterior)

Confirmación sólo permitida cuando el contexto del precio tiene sentido

Evita confirmaciones aleatorias o débiles

Modos principiante / profesional

Modo Principiante : Visuales limpios, ruido mínimo, sólo confirmaciones.

Modo Pro: Mapa de calor completo, paredes, zonas y diagnósticos





Conmutable directamente en el gráfico.

✅ Perfiles de rendimiento

ECO → Ligero / apto para VPS

NORMAL → Equilibrado (recomendado)

ULTRA → Máximo detalle y capacidad de respuesta

✅ Ligero y no intrusivo

Sin cálculos pesados

Sin recálculo histórico

Funciona sin problemas en: Oro (XAUUSD) Pares de divisas Índices Cripto CFDs



🧩 Cómo utilizan los operadores TR WALLMAP





TR WALLMAP se utiliza comúnmente como:

Confirmación de entrada tras: Rechazo de pivote Soporte / resistencia Barrido de liquidez

Validación extra para: Scalping Operaciones intradía Configuraciones inversas







Si el precio alcanza su nivel y TR WALLMAP confirma , la confianza aumenta.

❌ Qué NO es TR WALLMAP

❌ No es un servicio de señales

❌ No es una herramienta de predicción

❌ No es un EA de auto-negociación

❌ No es un indicador mágico





Esta herramienta está construida para los comerciantes que ya entienden el comportamiento de los precios.

⚙️ Entradas personalizables

Sensibilidad automática / manual

Intensidad y decaimiento del calor

Umbrales de pared

Distancia de inversión y temporización

Filtro CPR on/off

Control de elementos visuales

🖥 Compatibilidad de plataformas

✔ MetaTrader 4

✔ Funciona en todos los símbolos

✔ Cualquier marco temporal

✔ Sin repintado

📌 Uso recomendado





Los mejores resultados cuando se combina con:

Niveles de pivote

Soportes y resistencias

Estructura del mercado

Negociación basada en sesiones

🏁 Nota final





TR WALLMAP no le dice dónde operar.

Te dice cuando la reacción del precio es real.





Esa es la diferencia entre adivinar

y operar con confirmación.