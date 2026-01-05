TR Wallmap
- Indicadores
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🔷 TR WALLMAP
Indicador Institucional de Confirmación de Pared y Mapa de Calor (MT4)
🧠 ¿Qué es TR WALLMAP?
TR WALLMAP es un indicador profesional de reacción y confirmación del mercado diseñado para exponer visualmente muros de liquidez ocultos, absorción de precios y zonas de reacción de alto impacto.
Esta herramienta no es un generador de señalesni un operador automático.
Funciona como un motor de confirmación que ayuda a los operadores a validar las entradas utilizando la lógica del comportamiento institucional.
Si opera en torno a niveles, pivotes, liquidez o retrocesos, TR WALLMAP le muestra dónde es más probable que reaccione el precio y por qué.
Concepto Básico (Importante)
MetaTrader 4 no proporciona un verdadero DOM de cambio.
TR WALLMAP utiliza un modelo avanzado de calor y reacción basado en ticks para simular el comportamiento de la concentración de órdenes y visualizarlo en tiempo real.
El resultado:
-
Ningún repintado
-
Ninguna predicción
-
Pura confirmación basada en la reacción
Características principales
✅ Mapa de calor visual (proxy de concentración de pedidos)
-
Mapa de calor dinámico en escalera en torno al precio actual
-
Celdas más oscuras / fuertes = mayor concentración de actividad
-
Diseño limpio y plano - sin desorden
Lógica de detección de paredes
TR WALLMAP detecta automáticamente las paredes de precios donde:
-
La actividad se acumula
-
El precio se estanca o absorbe
-
Aumenta la probabilidad de reversión
Las paredes se marcan visualmente y se rastrean.
✅ Motor de confirmación de inversión.
Sóloaparece una confirmación cuando se alinean todas las condiciones:
✔ El precio toca un Muro detectado
✔ Se produce una fuerte reacción / rechazo
✔ Se cumplen las condiciones de distancia y tiempo de reversión
✔ Proximidad opcional a:
-
Alto / Bajo
-
Pivote / Zona CPR
Cuando se confirma, aparece el indicador:
DOM CONFIRMAR
COMPRA
DOM CONFIRMAR VENTA
📌 No se ejecuta ninguna operación automáticamente.
✅ Filtro de RCP y estructura.
-
Cálculo opcional de CPR (día anterior)
-
Confirmación sólo permitida cuando el contexto del precio tiene sentido
-
Evita confirmaciones aleatorias o débiles
Modos principiante / profesional
-
Modo Principiante:
Visuales limpios, ruido mínimo, sólo confirmaciones.
-
Modo Pro:
Mapa de calor completo, paredes, zonas y diagnósticos
Conmutable directamente en el gráfico.
✅ Perfiles de rendimiento
-
ECO → Ligero / apto para VPS
-
NORMAL → Equilibrado (recomendado)
-
ULTRA → Máximo detalle y capacidad de respuesta
✅ Ligero y no intrusivo
-
Sin cálculos pesados
-
Sin recálculo histórico
-
Funciona sin problemas en:
-
Oro (XAUUSD)
-
Pares de divisas
-
Índices
-
Cripto CFDs
-
🧩 Cómo utilizan los operadores TR WALLMAP
TR WALLMAP se utiliza comúnmente como:
-
Confirmación de entrada tras:
-
Rechazo de pivote
-
Soporte / resistencia
-
Barrido de liquidez
-
-
Validación extra para:
-
Scalping
-
Operaciones intradía
-
Configuraciones inversas
-
Si el precio alcanza su nivel y TR WALLMAP confirma, la confianza aumenta.
❌ Qué NO es TR WALLMAP
-
❌ No es un servicio de señales
-
❌ No es una herramienta de predicción
-
❌ No es un EA de auto-negociación
-
❌ No es un indicador mágico
Esta herramienta está construida para los comerciantes que ya entienden el comportamiento de los precios.
⚙️ Entradas personalizables
-
Sensibilidad automática / manual
-
Intensidad y decaimiento del calor
-
Umbrales de pared
-
Distancia de inversión y temporización
-
Filtro CPR on/off
-
Control de elementos visuales
🖥 Compatibilidad de plataformas
-
✔ MetaTrader 4
-
✔ Funciona en todos los símbolos
-
✔ Cualquier marco temporal
-
✔ Sin repintado
📌 Uso recomendado
Los mejores resultados cuando se combina con:
-
Niveles de pivote
-
Soportes y resistencias
-
Estructura del mercado
-
Negociación basada en sesiones
🏁 Nota final
TR WALLMAP no le dice dónde operar.
Te dice cuando la reacción del precio es real.
Esa es la diferencia entre adivinar
y operar con confirmación.