Liquid Gold EA Pro 2

🔥 Liquid Gold Pro D – Expert Advisor para XAUUSD (Scalping Institucional Anti-Impulso)

Liquid Gold Pro  es un Asesor Experto diseñado para operar el oro (XAUUSD) con un enfoque conservador basado en la detección de impulsos extremos y reversiones técnicas de alta probabilidad. Su lógica está optimizada para las primeras horas de la sesión de Nueva York, donde el volumen del oro es más estable y estructurado.

El EA trabaja sin martingala, sin grid y sin reabrir posiciones múltiples simultáneas. Cada entrada se calcula con un riesgo fijo basado en porcentaje del balance, lo que asegura estabilidad en cuentas reales, cuentas de fondeo y pruebas de backtesting extendido.

🌟 Características Principales

  • Operativa en contra de impulsos fuertes: Detecta movimientos extremos y opera la reversión técnica con parámetros ajustables.
  • Gestión de riesgo profesional: Lotes calculados en base a porcentaje del balance (RiskPercent), con límite máximo configurable.
  • Trailing Stop dinámico optimizado: Configuración avanzada con TrailingStart, TrailingStep y TrailingDistance.
  • Filtro horario integrado: Permite operar exclusivamente en las ventanas más estables del oro.
  • Filtro de spread: Evita operaciones en condiciones perjudiciales.
  • Sin martingala y sin grid: Operación limpia, segura y estable.
  • Una sola operación por señal: Estructura clara y controlada.
  • Manejo de slippage: Protección ante ejecuciones negativas.
  • Modo de Backtesting: Ajustes específicos para pruebas precisas en Strategy Tester.

📈 Resultados Comprobados (Backtest 2021–2025)

Probado en XAUUSD con modelado del 90% durante casi 5 años completos:

  • Factor de beneficio: 2.7 – 3.1
  • Drawdown máximo: 0.79% – 1.4%
  • Más de 8,000 operaciones evaluadas
  • Consistencia excepcional en periodos volátiles

Estos resultados no garantizan desempeño futuro, pero reflejan la estabilidad y solidez de la lógica estratégica aplicada.

⚙️ Requisitos del EA

  • Recomendado para XAUUSD.
  • Timeframe sugerido: M5. en M1 es Agresivo y requiere otra configuracion que proveemos
  • Cuenta con baja latencia recomendada.
  • Spread recomendado: hasta 10–12 pips para mejor rendimiento (el EA se adapta hasta spreads mayores con ajuste de parámetros).
  • No requiere VPS, pero se recomienda para operaciones 24/5.

🛠️ Parámetros configurables

  • MinImpulsePips – tamaño mínimo del impulso para activar la lógica.
  • MaxImpulseTimeSec – tiempo máximo permitido para completar el impulso.
  • StopLossDistancePips – control del riesgo inicial.
  • TrailingStart / TrailingStep / TrailingDistance – manejo de ganancias.
  • RiskPercent – riesgo por operación basado en el balance.
  • MaxLot – límite superior de volumen permitido.
  • MaxSpreadPips – operaciones solo si el spread es favorable.
  • UseTimeFilter – activa o desactiva el filtro horario.
  • UseDailyLossLimit – protección contra exceso de pérdidas.

🎯 Ventajas de Liquid Gold Pro 2

  • Diseñado para estabilidad a largo plazo.
  • Bajo drawdown y excelente control del riesgo.
  • Lógica ideal para cuentas de fondeo.
  • Compatible con condiciones de mercado reales.
  • Fácil de configurar.

📌 Aviso Importante

Los resultados pasados de backtesting no garantizan la rentabilidad futura. El rendimiento puede variar según condiciones del broker, spread, latencia y liquidez real.

🤝 Soporte Técnico

Soporte dedicado para instalación, configuración e interpretación de resultados. El EA es actualizado regularmente para adaptarse a las condiciones del oro y mejorar la eficiencia.

