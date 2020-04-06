Liquid Gold EA Pro 2
- Asesores Expertos
- Jose Medina
- Versión: 1.2
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Liquid Gold Pro es un Asesor Experto diseñado para operar el oro (XAUUSD) con un enfoque conservador basado en la detección de impulsos extremos y reversiones técnicas de alta probabilidad. Su lógica está optimizada para las primeras horas de la sesión de Nueva York, donde el volumen del oro es más estable y estructurado.
El EA trabaja sin martingala, sin grid y sin reabrir posiciones múltiples simultáneas. Cada entrada se calcula con un riesgo fijo basado en porcentaje del balance, lo que asegura estabilidad en cuentas reales, cuentas de fondeo y pruebas de backtesting extendido.
🌟 Características Principales
- Operativa en contra de impulsos fuertes: Detecta movimientos extremos y opera la reversión técnica con parámetros ajustables.
- Gestión de riesgo profesional: Lotes calculados en base a porcentaje del balance (RiskPercent), con límite máximo configurable.
- Trailing Stop dinámico optimizado: Configuración avanzada con TrailingStart, TrailingStep y TrailingDistance.
- Filtro horario integrado: Permite operar exclusivamente en las ventanas más estables del oro.
- Filtro de spread: Evita operaciones en condiciones perjudiciales.
- Sin martingala y sin grid: Operación limpia, segura y estable.
- Una sola operación por señal: Estructura clara y controlada.
- Manejo de slippage: Protección ante ejecuciones negativas.
- Modo de Backtesting: Ajustes específicos para pruebas precisas en Strategy Tester.
📈 Resultados Comprobados (Backtest 2021–2025)
Probado en XAUUSD con modelado del 90% durante casi 5 años completos:
- Factor de beneficio: 2.7 – 3.1
- Drawdown máximo: 0.79% – 1.4%
- Más de 8,000 operaciones evaluadas
- Consistencia excepcional en periodos volátiles
Estos resultados no garantizan desempeño futuro, pero reflejan la estabilidad y solidez de la lógica estratégica aplicada.
⚙️ Requisitos del EA
- Recomendado para XAUUSD.
- Timeframe sugerido: M5. en M1 es Agresivo y requiere otra configuracion que proveemos
- Cuenta con baja latencia recomendada.
- Spread recomendado: hasta 10–12 pips para mejor rendimiento (el EA se adapta hasta spreads mayores con ajuste de parámetros).
- No requiere VPS, pero se recomienda para operaciones 24/5.
🛠️ Parámetros configurables
- MinImpulsePips – tamaño mínimo del impulso para activar la lógica.
- MaxImpulseTimeSec – tiempo máximo permitido para completar el impulso.
- StopLossDistancePips – control del riesgo inicial.
- TrailingStart / TrailingStep / TrailingDistance – manejo de ganancias.
- RiskPercent – riesgo por operación basado en el balance.
- MaxLot – límite superior de volumen permitido.
- MaxSpreadPips – operaciones solo si el spread es favorable.
- UseTimeFilter – activa o desactiva el filtro horario.
- UseDailyLossLimit – protección contra exceso de pérdidas.
🎯 Ventajas de Liquid Gold Pro 2
- Diseñado para estabilidad a largo plazo.
- Bajo drawdown y excelente control del riesgo.
- Lógica ideal para cuentas de fondeo.
- Compatible con condiciones de mercado reales.
- Fácil de configurar.
📌 Aviso Importante
Los resultados pasados de backtesting no garantizan la rentabilidad futura. El rendimiento puede variar según condiciones del broker, spread, latencia y liquidez real.
🤝 Soporte Técnico
Soporte dedicado para instalación, configuración e interpretación de resultados. El EA es actualizado regularmente para adaptarse a las condiciones del oro y mejorar la eficiencia.