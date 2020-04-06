Liquid Gold EA Pro 2

🌟 Características Principales

Operativa en contra de impulsos fuertes: Detecta movimientos extremos y opera la reversión técnica con parámetros ajustables.

Detecta movimientos extremos y opera la reversión técnica con parámetros ajustables. Gestión de riesgo profesional: Lotes calculados en base a porcentaje del balance (RiskPercent), con límite máximo configurable.

Lotes calculados en base a porcentaje del balance (RiskPercent), con límite máximo configurable. Trailing Stop dinámico optimizado: Configuración avanzada con TrailingStart, TrailingStep y TrailingDistance.

Configuración avanzada con TrailingStart, TrailingStep y TrailingDistance. Filtro horario integrado: Permite operar exclusivamente en las ventanas más estables del oro.

Permite operar exclusivamente en las ventanas más estables del oro. Filtro de spread: Evita operaciones en condiciones perjudiciales.

Evita operaciones en condiciones perjudiciales. Sin martingala y sin grid: Operación limpia, segura y estable.

Operación limpia, segura y estable. Una sola operación por señal: Estructura clara y controlada.

Estructura clara y controlada. Manejo de slippage: Protección ante ejecuciones negativas.

Protección ante ejecuciones negativas. Modo de Backtesting: Ajustes específicos para pruebas precisas en Strategy Tester.

📈 Resultados Comprobados (Backtest 2021–2025)

es un Asesor Experto diseñado para operar el oro (XAUUSD) con un enfoque conservador basado en la detección de impulsos extremos y reversiones técnicas de alta probabilidad. Su lógica está optimizada para las primeras horas de la sesión de Nueva York, donde el volumen del oro es más estable y estructurado.El EA trabaja sin martingala, sin grid y sin reabrir posiciones múltiples simultáneas. Cada entrada se calcula con un riesgo fijo basado en porcentaje del balance, lo que asegura estabilidad en cuentas reales, cuentas de fondeo y pruebas de backtesting extendido.

Probado en XAUUSD con modelado del 90% durante casi 5 años completos:

Factor de beneficio: 2.7 – 3.1

2.7 – 3.1 Drawdown máximo: 0.79% – 1.4%

0.79% – 1.4% Más de 8,000 operaciones evaluadas

Consistencia excepcional en periodos volátiles

Estos resultados no garantizan desempeño futuro, pero reflejan la estabilidad y solidez de la lógica estratégica aplicada.

⚙️ Requisitos del EA

Recomendado para XAUUSD .

. Timeframe sugerido: M5 . en M1 es Agresivo y requiere otra configuracion que proveemos

. en M1 es Agresivo y requiere otra configuracion que proveemos Cuenta con baja latencia recomendada.

Spread recomendado: hasta 10–12 pips para mejor rendimiento (el EA se adapta hasta spreads mayores con ajuste de parámetros).

para mejor rendimiento (el EA se adapta hasta spreads mayores con ajuste de parámetros). No requiere VPS, pero se recomienda para operaciones 24/5.

🛠️ Parámetros configurables

MinImpulsePips – tamaño mínimo del impulso para activar la lógica.

– tamaño mínimo del impulso para activar la lógica. MaxImpulseTimeSec – tiempo máximo permitido para completar el impulso.

– tiempo máximo permitido para completar el impulso. StopLossDistancePips – control del riesgo inicial.

– control del riesgo inicial. TrailingStart / TrailingStep / TrailingDistance – manejo de ganancias.

– manejo de ganancias. RiskPercent – riesgo por operación basado en el balance.

– riesgo por operación basado en el balance. MaxLot – límite superior de volumen permitido.

– límite superior de volumen permitido. MaxSpreadPips – operaciones solo si el spread es favorable.

– operaciones solo si el spread es favorable. UseTimeFilter – activa o desactiva el filtro horario.

– activa o desactiva el filtro horario. UseDailyLossLimit – protección contra exceso de pérdidas.

🎯 Ventajas de Liquid Gold Pro 2

Diseñado para estabilidad a largo plazo.

Bajo drawdown y excelente control del riesgo.

Lógica ideal para cuentas de fondeo.

Compatible con condiciones de mercado reales.

Fácil de configurar.

📌 Aviso Importante

Los resultados pasados de backtesting no garantizan la rentabilidad futura. El rendimiento puede variar según condiciones del broker, spread, latencia y liquidez real.

🤝 Soporte Técnico

Soporte dedicado para instalación, configuración e interpretación de resultados. El EA es actualizado regularmente para adaptarse a las condiciones del oro y mejorar la eficiencia.