Zeus Hedge AI 是一款融合 人工智能（AI）机器学习与深度学习技术 的高端智能交易系统，由专业算法团队历经多次实盘优化与模型训练研发而成。
系统在 黄金（XAUUSD） 上进行了深度优化，同时完美兼容 欧元（EURUSD）欧元兑英镑（EURGBP） 等主要货币对，在不同波动周期和市场结构下均能保持高稳定性与低风险运行。

EA通过 深度学习算法 对价格行为、波动结构、趋势强度及量能特征进行实时识别，智能判断市场趋势与反转节点。
与传统依赖固定指标的EA不同，Zeus Hedge AI 能够根据市场变化动态调整策略逻辑，自动优化开仓时机、止损区间与仓位比例，实现真正意义上的“自适应智能交易”。

其核心采用 先进的对冲逻辑（Smart Hedging Logic），在单边与震荡行情中均可通过多维仓位布局进行风险分散，降低资金回撤，保持资金曲线平滑增长。
系统同时具备多层安全防护，包括自适应手数控制、动态资金管理、极端行情防御与自动风险削减机制，使EA在复杂市场条件下依然稳健运行。

💡 推荐设置：

  • 黄金（XAUUSD）15分钟周期（M15）

  • 欧元（EURUSD）15分钟周期（M15）

  • 欧元兑英镑（EURGBP）15分钟周期（M15）

  • 建议资金： 不少于 3000美元，以确保在波动性较高的环境中具备充足安全缓冲。

⚙️ 特别参数说明：
EA内置参数如下：

Risk switch (off recommended)

该参数为 风控开关（Risk Switch）
👉 在进行 实盘交易或回测 时，请务必 将此开关关闭（OFF），以保证策略的正常运行。
此开关仅用于系统内部测试与功能验证模式，非实盘交易使用选项。

💎 核心优势：

AI深度学习 · 智能决策 —— 采用多层神经网络算法，智能识别趋势与反转信号。
多品种适配 · 黄金与欧系货币兼容 —— 支持多资产组合运行，灵活应对不同市场结构。
对冲逻辑 · 稳定运行 —— 自动执行双向仓位管理，平衡风险与收益。
自学习优化 · 长期稳健 —— 系统可持续学习与自我调整，保持长期稳定盈利能力。

