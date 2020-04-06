CRT After Manipulation Candle

El Momentum Buddy utiliza el cambio de impulso para identificar oportunidades de negociación. Cuando el RSI cruza el nivel 50 desde abajo, indica un cambio alcista en el impulso. Este cambio es confirmado por el indicador de Volumen en Balance (OBV) . Cuando el RSI cruza el nivel 50 desde arriba, indica un cambio de tendencia a la baja. El indicador de volumen en balance ( OBV ) confirma este cambio . Se coloca una orden de venta. Las salidas se basan totalmente en los valores de los indicadores