CRT After Manipulation Candle

CRT Vela Después de la Manipulación
Este Asesor Experto está construido alrededor de un poderoso concepto: operar después de la manipulación, no antes.
¿Qué es CRT ?
Candle Range Theory (CRT) es un método de acción del precio que identifica los momentos en los que la liquidez es barrida - cuando el precio caza stop losses por encima de un máximo o por debajo de un mínimo - y luego revierte. El mercado manipula. Este EA espera a que se produzca esa manipulación y se posiciona en el otro lado. Sin adivinar. Sin perseguir. Sólo reaccionando a lo que el mercado ya ha mostrado.

IMPORTANTE :
Cómo funciona
El EA busca un patrón específico de tres velas: La vela 1 crea el rango: un máximo y un mínimo claros que definen el campo de batalla. Vela 2 barre más allá de ese rango con su mecha, agarrando liquidez, pero se cierra de nuevo dentro. Esta es la vela de manipulación. La vela 3 es donde el EA interviene, entrando en la dirección opuesta del barrido, montando la inversión. Cuando el precio barre el máximo y vuelve a cerrar dentro, el EA se prepara para vender. Cuando el precio barre el mínimo y vuelve a cerrar dentro, el EA se prepara para comprar. Es sencillo. Es lógico. Y se basa en cómo se mueve la liquidez en los mercados reales.
Opciones de entrada
Usted elige cómo entra el EA: Opción 1 - Orden limitada colocada en un Gap de Valor Justo no mitigado en el marco de tiempo inferior para entradas refinadas. Opción 2 - Orden limitada al nivel de retroceso del 50% de la vela de manipulación. Opción 3 - Orden de mercado ejecutada inmediatamente cuando el patrón se completa.
Lo que hace diferente a este EA
No opera en cada vela. No inunda su cuenta con posiciones. Espera un escenario específico - el barrido de manipulación - y sólo actúa cuando aparece esa configuración. El EA incluye: Monitoreo de múltiples símbolos desde un solo gráfico Análisis de doble marco de tiempo para la detección de patrones y la sincronización de entrada Detección incorporada de Fair Value Gap Filtros basados en ATR para la calidad de la vela Tamaño de lote automático basado en su porcentaje de riesgo Dos niveles de take profit con funcionalidad de cierre parcial Ajuste de punto de equilibrio después del primer objetivo Trailing stop opcional Filtros de sesión para Londres, Nueva York, o las horas de Asia Tablero de instrumentos en el gráfico que muestra el estado en vivo.
Sólo quedan 2 copias por 35$ precio siguiente es 70$ . El precio se duplica cada 10 ventas.
Requisitos
Broker: ECN o Raw spread cuenta recomendada Depósito mínimo: \$200 con ajustes de riesgo adecuados Apalancamiento: 1:100 mínimo, 1:500 recomendado Tipo de cuenta: Cobertura VPS: Recomendado para operar 24/5
Configuración sencilla Conéctese a su gráfico, seleccione sus símbolos, establezca su porcentaje de riesgo, elija su método de entrada - el EA se encarga del resto. No necesita ninguna optimización compleja.
Divulgación del riesgo
Operar implica riesgo. Este EA ejecuta operaciones basándose en patrones detectados y en los ajustes configurados. Pruebe siempre primero en una cuenta demo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.


