Silver Bullet Pro

SilverBullet Pro es un EA de trading de rejilla que opera a través de las fluctuaciones de precios y la cobertura, reaccionando a las condiciones del mercado en tiempo real sin utilizar indicadores o predicciones históricas. Funciona en brokers con cobertura (preferidos) y brokers sin cobertura, operando exclusivamente en cuentas Estándar con un tamaño de lote inicial de 0,01 y un apalancamiento de 1:100 a 1:400.

El EA funciona bien en gráficos M15, M30 o H1 (preferiblemente M30) utilizando hasta 6 pares volátiles no correlacionados simultáneamente con la configuración por defecto. Principales pares volátiles (a octubre de 2025): GBPJPY, GBPNZD, AUDJPY, EURGBP, NZDJPY, GBPCHF. La selección de pares debe hacer referencia a https://indicatorchart.com/most-volatile-forex-pairs/ ordenados por pips más altos.

Importante: SilverBullet Pro debe ser el único EA en un par; las operaciones manuales (magic no 1) se incorporan a su cesta de operaciones.

Ajustes clave:

StopTrading (False = por defecto) detiene las operaciones después del cierre de la siguiente cesta .

Lotes fijados en 0.01 (o 0.1 si el broker lo requiere).

EnableBidirectionalGrid (True = por defecto) permite la compra/venta simultánea.

Gestión de riesgo SafeEquity incluye :

SafeEquity (True) cierra la cesta en el porcentaje de reducción definido ;

SafeEquityRisk (5% = por defecto) establece el nivel de riesgo aceptable (mínimo = 3) ;

ResumeAfterStopOut (True) reanuda automáticamente la negociación ;

HoursToWaitAfterEstop (48 horas) establece el periodo de espera de normalización.

MagicNumber (1 = por defecto) identifica las operaciones del EA.

Notas críticas: Se recomienda un máximo de 6 pares; superarlo reduce la volatilidad y la rentabilidad. Evite operar desde mediados de diciembre hasta mediados de enero debido a la insuficiente volatilidad del mercado. Considere cerrar las cestas antes de los fines de semana estableciendo StopTrading = True jueves/viernes, reanudando el lunes a la apertura de Londres.

Consejos de negociación: Utilice el indicador iExposure para supervisar las operaciones. Las actualizaciones/instalaciones de EA no interrumpen las operaciones en vivo. Ejecute pruebas retrospectivas inicialmente para verificar la configuración del tamaño de lote con su broker.