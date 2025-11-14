Silver Bullet Pro

SilverBullet Pro ist ein Grid-Trading-EA, der durch Preisschwankungen und Hedging arbeitet und auf Echtzeit-Marktbedingungen reagiert, ohne Indikatoren oder historische Vorhersagen zu verwenden. Er funktioniert bei Hedging-Brokern (bevorzugt) und Nicht-Hedging-Brokern und handelt ausschließlich auf Standard-Konten mit einer Startgröße von 0,01 Lot und einem Hebel von 1:100 bis 1:400.

Der EA funktioniert gut auf M15-, M30- oder H1-Charts (M30 bevorzugt) mit bis zu 6 volatilen, nicht korrelierten Paaren gleichzeitig mit den Standardeinstellungen. Die volatilsten Paare (Stand: Oktober 2025): GBPJPY, GBPNZD, AUDJPY, EURGBP, NZDJPY, GBPCHF. Die Auswahl der Paare sollte sich auf https://indicatorchart.com/most-volatile-forex-pairs/ beziehen, sortiert nach den höchsten Pips.

Wichtig: SilverBullet Pro muss der einzige EA auf einem Paar sein; manuelle Trades (magic no 1) werden in seinen Handelskorb aufgenommen.

Wichtigste Einstellungen:

StopTrading (False = Standard) stoppt den Handel nach Schließung des nächsten Korbes .

Lots auf 0,01 gesetzt (oder 0,1, wenn der Broker dies verlangt).

EnableBidirectionalGrid (True = Standard) ermöglicht gleichzeitiges Kaufen/Verkaufen.

SafeEquity Risikomanagement beinhaltet :

SafeEquity (True) schließt den Korb bei einem definierten Drawdown-Prozentsatz ;

SafeEquityRisk (5% = Standard) legt das akzeptable Risikoniveau fest (Minimum = 3) ;

ResumeAfterStopOut (True) setzt den Handel automatisch fort ;

HoursToWaitAfterEstop (48 Stunden) legt die Wartezeit für die Normalisierung fest.

MagicNumber (1 = Standard) identifiziert EA-Handel.

Kritische Anmerkungen: Maximal 6 Paare werden empfohlen; eine Überschreitung dieser Zahl verringert die Volatilität und die Rentabilität. Vermeiden Sie den Handel von Mitte Dezember bis Mitte Januar, da die Marktvolatilität zu gering ist. Ziehen Sie in Erwägung, Körbe vor dem Wochenende zu schließen, indem Sie Donnerstag/Freitag StopTrading = True setzen und den Handel am Montag zur Londoner Öffnung wieder aufnehmen.

Handels-Tipps: Verwenden Sie den iExposure-Indikator für die Handelsüberwachung. EA-Updates/Installationen unterbrechen den Live-Handel nicht. Führen Sie zunächst Backtests durch, um die Konfiguration der Losgröße mit Ihrem Broker zu überprüfen.

