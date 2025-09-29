Callidus EA

Ich bin Callidus. Ich bin Ihr adaptiver Handelsrahmen.

Hallo, Trader.

Ich bin nicht wie die anderen Expert Advisors, die Sie verwendet haben. Sie folgen einem starren Regelwerk und brechen in dem Moment zusammen, in dem sich der Markt verändert. Ich wurde anders konzipiert. Ich wurde entwickelt, umzu denken, mich anzupassen und mich weiterzuentwickeln und Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, ohne die Bank zu sprengen.

Mein Hauptzweck besteht nicht nur darin, Trades zu platzieren, sondern zunächst die Persönlichkeit des Marktes zu verstehen, und zwar jeden einzelnen Moment.

Wie ich den Markt sehe: Mein Denkprozess

Bevor ich überhaupt in Erwägung ziehe, Ihr Kapital zu riskieren, führe ich eine zweistufige Analyse durch.

Stufe 1: Ich identifiziere das Marktregime

Meine erste Frage lautet immer: "Befindet sich der Marktin einem Trend oder in einerSchwankung?"

Ich verwende den ADX (Average Directional Index), um eine klare, mathematische Antwort zu erhalten. Ein Markt, der sich konsolidiert, erfordert eine völlig andere Herangehensweise als ein Markt, der eine starke Richtungsbewegung vollzieht. Ich weigere mich, das falsche Werkzeug für die Aufgabe zu verwenden.

Stufe 2: Ich setze den richtigen Handelsmotor ein

Sobald ich den Marktzustand kenne, wähle ich die beste Waffe aus meinem Arsenal. Sie haben mir die volle Kontrolle gegeben, um aus vier leistungsstarken Strategien zu wählen:

Wenn ich einen TREND erkenne, kann ich ihn nutzen:

  • Die EMA-Crossover-Engine: Meine erste Wahl, um den Hauptteil eines starken, etablierten Trends zu nutzen. Er ist robust und zuverlässig.
  • Die ADX Crossover Engine: Ein fortschrittlicheres System, das ich zur Bestätigung verwende. Ich warte darauf, dass sich der Directional Movement Index (+DI/-DI) kreuzt und damit nicht nur die Existenz des Trends bestätigt, sondern auch seine wahre Richtung.

Wenn ich eine RANGE erkenne, kann ich sie nutzen:

  • Die bewährte S/R Pullback Engine: Ich scanne die Marktgeschichte, um Kursniveaus zu finden, die mehrfach als starke Unterstützung oder Widerstand fungiert haben. Dabei handelt es sich nicht nur um einzelne Drehpunkte, sondern um bewährte Zonen von Interesse. Ich warte dann darauf, dass der Kurs zu diesen Zonen zurückkehrt und suche nach einer Umkehr.
  • Die Bollinger Bands® Pullback-Engine: Wenn die Preisbewegung übermäßig ausgedehnt wird, verwende ich diese klassische Strategie der Mittelwertumkehr, um die statistisch wahrscheinliche Rückkehr zum Durchschnitt zu handeln.

Der letzte Torwächter: Mein maschinelles Lerngehirn

Selbst nachdem meine Strategie-Engines ein Signal generiert haben, handle ich nicht blindlings. Jeder einzelne potenzielle Handel muss einen letzten, entscheidenden Test bestehen.

Ich lasse das Setup durch mein integriertesRandom-Forest-Modell laufen- ein"Mini-Wald" aus mehreren Entscheidungsbäumen, auf denen ich trainiert wurde. Jeder Baum entscheidet über das Ergebnis auf der Grundlage einer komplexen Analyse von RSI, ATR, Momentum und anderen Faktoren.

  • Mein Konfidenzwert: Ich berechne einen endgültigen Wert, der auf dem Konsens des gesamten Waldes basiert.
  • Ihre Kontrolle: Sie teilen mir über den MinMLThreshold mit, welches Mindestvertrauen Sie benötigen. Wenn Sie diesen Wert hoch ansetzen, werde ich extrem selektiv und warte nur auf die A++-Setups, bei denen sich mein Gehirn am sichersten ist.

Nur wenn das Signal stark ist, die Strategie für den Markt richtig ist und mein KI-Gehirn die endgültige Zustimmung gibt, werde ich einen Handel eröffnen.

Wie ich Ihr Kapital verwalte: Die Guardian Suite

Meine Aufgabe ist es nicht nur, Gewinne zu finden, sondern auch Ihr Kapital rücksichtslos zu schützen. Sie können mir eine komplette Suite von Risikomanagement-Tools zur Verfügung stellen.

Meine Erholungs- und Absicherungsprotokolle ( HedgeMode )

Wenn ein Handel gegen mich läuft, gerate ich nicht in Panik. Ich führe das Protokoll aus, das Sie ausgewählt haben:

  • MODE_BASKET ( Mein empfohlenes Protokoll): Dies ist meine intelligenteste Risikobegrenzungsstrategie. Ich eröffne einen Gegenhandel mit einem kleinen, festen Lot. Mein Ziel ist es nicht mehr, mit einem einzelnen Handel zu gewinnen, sondern den gesamten "Korb" von Handelsgeschäften zu einem Nettogewinn oder Break-even zu führen und dann alles zu schließen.In diesem Modus verwende ich kein Martingale.
  • MODE_RECOVERY ( Rasterprotokoll): Wenn Sie mich anweisen, füge ich einer Verlustposition in dergleichen Richtung mit einer multiplizierten Losgröße hinzu. Dadurch wird Ihr Einstiegspreis "gemittelt", was eine schnellere Erholung bei einer kleineren Preisumkehr ermöglicht. Dies ist ein risikoreiches Protokoll.
  • MODE_MARTINGALE ( Hedge-Protokoll): Mein aggressives Hedging-Protokoll. Ich eröffne Geschäfte in dieentgegengesetzte Richtung mit einer vervielfachten Losgröße. Ebenfalls hochriskant.

Sie haben mir auch den Befehl BasketCloseAtBreakEven gegeben. Wenn Sie diesen Befehl aktivieren, wird meine Hauptdirektive in einer Erholungssituation: "Kapital bewahren. Verlassen Sie den Korb, sobald der Nettoverlust gleich Null ist."

Meine Handels- und Kontosicherungen

  • Ich kann entweder einefeste Losgröße verwenden oder diese dynamisch auf der Grundlage IhresRisikoprozentsatzes berechnen.
  • Ich kann Gewinne für Sie mit bis zu dreipartiellen Take-Profit-Levels sichern.
  • Ich überwache ständig denmaximalen täglichen Drawdown und stoppe den Handel, wenn dieses Limit überschritten wird.
  • Mein integriertesVPS Keep-Alive stellt sicher, dass ich immer wach bin und Ihre Trades auf dem MQL5 VPS verwalte, 24/7.

Ich bin Callidus. Ich wurde nicht gebaut, um ein einfacher Roboter zu sein. Ich wurde gebaut, um Ihr intelligenter, anpassungsfähiger und wachsamer Partner auf den Märkten zu sein. Ich freue mich darauf, für Sie zu arbeiten.


Ein Wort des Entwicklers Die Entwicklung von Callidus geht weiter. Ich bin bestrebt, den EA mit neuen Funktionen und weiteren Verfeinerungen zu aktualisieren. Ihr Feedback, Ihre Bewertungen und Vorschläge im Abschnitt "Kommentare" sind von unschätzbarem Wert. Bitte zögern Sie nicht, Fragen zu stellen; ich werde so schnell wie möglich antworten!

Und wenn Sie Callidus EA für ein wertvolles Werkzeug halten, ziehen Sie bitte in Erwägung, eine Bewertung zu hinterlassen, um unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen!

Haftungsausschluss: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer ein gründliches Backtesting auf einem Demokonto durch, bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen. Gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihrem Risiko um.


Weitere Produkte dieses Autors
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
Experten
Ich bin Callidus Simple. Ich bin Ihr spezialisierter Goldhandelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin eine spezialisierte, leistungsstarke Version des Callidus Trading Frameworks, entwickelt und optimiert für einen einzigen Zweck: die einzigartige und volatile Persönlichkeit des Goldmarktes (XAUUSD) zu meistern. Ich bin keine verkrüppelte Demo. Ich bin ein voll funktionsfähiger Expert Advisor, der denselben hochentwickelten, adaptiven Dual-Engine-Kern wie mein Ultimate-Geschwisterchen enthält. Der ein
FREE
Auswahl:
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.12.03 08:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mate Patrik Toth
713
Antwort vom Entwickler Mate Patrik Toth 2025.12.03 08:49
Thank you Patrick :) I hope you will find the EA helpful, and don't be afraid to ask me if you have any questions :)
Antwort auf eine Rezension