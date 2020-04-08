Deep Momentum Analyzer

Deep Momentum Analyzer es un indicador de detección de tendencias basado en IA que visualiza el impulso del mercado a través de un histograma intuitivo, ayudando a los operadores a identificar las condiciones alcistas y bajistas del mercado con precisión y claridad.

Visión general

El Deep Momentum Analyzer transforma datos complejos del mercado en señales claras y procesables utilizando algoritmos analíticos avanzados. Este indicador de calidad profesional ofrece a los operadores información visual instantánea sobre los cambios en el impulso del mercado, lo que facilita las entradas y salidas con confianza.
El indicador muestra el impulso del mercado como un histograma codificado por colores en una ventana separada debajo de su gráfico:
  • Barras grises = Momento alcista (posibles señales de compra)
  • Barras rojas = Momento bajista (Posibles señales de venta)
Este sencillo sistema visual elimina la confusión y ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas.


Plazos recomendados por mercado

Tipo de Mercado Plazos recomendados
Forex M15, M30, H1, H4
Índices M30, H1, H4, D1
Cripto M15, H1, H4, D1
Índices sintéticos M1, M5, M15, M30
Boom & Crash M1, M5, M15


Por qué le conviene este indicador

Análisis multiperiodo

El Deep Momentum Analyzer utiliza un sofisticado sistema de análisis de tres capas que combina periodos rápidos, medios y lentos. Este enfoque filtra el ruido del mercado e identifica la verdadera dirección de la tendencia, proporcionando señales más fiables en comparación con los indicadores de un solo marco temporal.

Compatibilidad Universal

Funciona eficazmente en todos los tipos de mercado y marcos temporales. Tanto si opera con divisas principales, índices bursátiles, criptodivisas o instrumentos sintéticos volátiles, el indicador se adapta a sus condiciones de mercado y ofrece resultados consistentes.

Señales visuales claras

No requiere una interpretación compleja. El formato de histograma hace que sea fácil detectar los cambios de impulso de un vistazo, ayudándole a mantenerse en el lado correcto de la tendencia del mercado. Cuando el impulso cambia, usted lo ve inmediatamente.

Elimina las conjeturas

Deje de cuestionar sus operaciones. El indicador proporciona señales objetivas basadas en algoritmos que eliminan la toma de decisiones emocionales de su proceso de negociación. Obtendrá lecturas claramente alcistas o bajistas basadas en datos de mercado puros.


Adecuado para todos los estilos de negociación

  • Los especuladores pueden utilizar plazos más cortos para obtener cambios rápidos en el impulso.
  • Los operadores diarios se benefician de la claridad del impulso intradiario
  • Los operadores de swing obtienen una confirmación fiable de la tendencia en plazos superiores
  • Los operadores de posición pueden filtrar los principales cambios de tendencia


    • Características principales

  • Cálculo del impulso basado en IA
  • Visualización limpia y no intrusiva del histograma
  • Actualización de señales en tiempo real
  • Funciona en todos los instrumentos y plazos
  • Sin repintado (las señales permanecen fijas una vez formadas)
  • Configuración por defecto optimizada (lista para usar inmediatamente)
  • Bajo consumo de recursos (no ralentiza su terminal)
  • Compatible con MT5


    • Cómo utilizarlo

    1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico
    2. Espere a que las barras del histograma aparezcan debajo del gráfico
    3. Las barras grises indican un impulso alcista (considere oportunidades de compra)
    4. Las barras rojas indican un impulso bajista (considere oportunidades de venta)
    5. Combínelo con su estrategia actual para obtener confirmación

    A quién va dirigido este indicador

  • Principiantes que buscan señales claras y fáciles de leer
  • Operadores experimentados que buscan confirmación del impulso
  • Operadores que quieren eliminar la toma de decisiones emocionales
  • Cualquiera que opere en Forex, Índices, Cripto o Mercados Sintéticos
  • Scalpers, day traders, swing traders y traders de posición


    • Notas importantes

    Este indicador es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones. Debe utilizarse como parte de una estrategia de negociación completa que incluya una gestión adecuada del riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de operar en vivo.
    Para soporte o preguntas, contáctenos a través del sistema de mensajería MQL5.


    Productos recomendados
    BreakoutPulse MT5
    Guilherme Jose Mattes
    5 (9)
    Asesores Expertos
    ATENCIÓN: NO UTILICE EL JUEGO PREDETERMINADO. UTILICE LOS SETS RECOMENDADOS A CONTINUACIÓN DESCARGUE AQUÍ V8.0 Setfiles - actualizado 06/11/2025 (nuevos sets XAUUSD) Por favor, añada ahora el enlace http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC a su terminal MT5. Este es un sistema scalper, y el tick backtest es más realista para este tipo de sistema. Presentamos BreakoutPulse: Su compañero de trading definitivo para XAUUSD, US30 y USTEC - y también puede crear sus propios archivos de conjuntos
    Pip Movement Alert MT5
    Biswarup Banerjee
    Indicadores
    Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT5, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
    FREE
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Asesores Expertos
    Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
    SuperTrend Indicator for MT5
    Vijaykumar Jayantilal Panchal
    Indicadores
    Supertrend es un indicador técnico relativamente impopular que fue desarrollado, como se indicó anteriormente, por Olivier Sebam para ayudar a los comerciantes a identificar tendencias y saber cuándo comprar o vender un activo financiero. El indicador no se encuentra por defecto en TradingView y MetaTrader. Aún así, puede encontrar indicadores Supertrend hechos a medida en el mercado. Cuando se aplica en un gráfico, el indicador de supertendencia es visible con sus dos colores. Si bien se pued
    Volatility 75 Machine
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Volatility 75 Machine EA - Descripción  Información General Nombre: Volatility 75 Machine v2.0 Desarrollador: World Inversor Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5) Copyright: 2025 Especificaciones de Trading Configuración de Capital y Lotaje Capital Mínimo Requerido: $1,000 USD Lotaje Estándar: 0.10 lotes por cada $1,000 USD de capital Gestión de Riesgo: Proporcional al tamaño de la cuenta Timeframe Recomendado Temporalidad: M5 (5 minutos) Instrumento: Volatility 75 Index Parámetros Técnicos del Sistem
    Mega Spikes Max
    Niccyril Chirindo
    1 (2)
    Indicadores
    Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
    Mathematical predictionn
    Mikhail Bilan
    Indicadores
    Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
    Advanced Sessions Indicator MT5
    Albertas Guscius
    5 (1)
    Indicadores
    Indicador de Sesión MT5: Siga las horas de los mercados globales con precisión Impulse su estrategia de negociación con este indicador de sesión GRATUITO para MetaTrader 5 , diseñado para ayudarle a identificar sin esfuerzo las sesiones de negociación activas en los mercados mundiales. Perfecto para los operadores de divisas, acciones y materias primas, esta herramienta destaca las horas clave del mercado (asiático, europeo, norteamericano y superposiciones) directamente en su gráfico, asegurand
    FREE
    Secutor CFD MT5
    Evren Caglar
    5 (6)
    Asesores Expertos
    ¿Por qué Secutor y si se puede utilizar con Prop Trading desafíos? El EA SECUTOR es un sofisticado sistema de trading basado en cuantiles que utiliza el análisis estadístico de percentiles combinado con el filtrado de volatilidad a través del Índice Ulcer. La estrategia identifica los extremos del mercado mediante la comparación de los niveles de precios actuales con las distribuciones históricas de cuantiles y entra en posiciones cuando se superan los umbrales de percentiles específicos . Una d
    FREE
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Asesores Expertos
    Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
    Universal US100 HFT
    Murad Nagiev
    Asesores Expertos
    "Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
    Var moment pulse indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    VarMomentPulse es un algoritmo único de negociación manual desarrollado con precisión y flexibilidad en mente, basado en un extenso cúmulo de datos históricos. Su funcionamiento se basa en los principios de análisis de cruces entre medias móviles normalizadas y dispersiones a lo largo de varios intervalos de tiempo, lo que le permite descubrir nuevas oportunidades a la hora de evaluar las tendencias del mercado. Características principales del indicador VarMomentPulse: Adaptabilidad a la volati
    A Plus Engulfing Strong and Weak
    Alam Bakhtiar
    Indicadores
    Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
    SuperTrend Signals
    Quang Huy Quach
    Indicadores
    El indicador Supertrend es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección de las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada/salida. Funciona basándose en los datos de precios y en el Average True Range (ATR) para crear una línea de señal dinámica que cambia de color en función de la tendencia actual. Color verde: indica una tendencia alcista. Color rojo: indica una tendencia bajista. La supertendencia
    FREE
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Asesores Expertos
    Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
    R trend sync indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    El indicador r-Trend Sync es un sistema de trading manual para mercados con volatilidad extra. Principales características del sistema : El algoritmo del indicador se basa en el análisis de una amplia gama de datos históricos (desde 1995 para EURUSD & EURJPY y desde 2004 para XAUUSD), lo que garantizó la identificación de patrones generales en el comportamiento de estos pares a través de una amplia gama de marcos temporales. El análisis de los datos históricos ayudó al sistema a aprender a recon
    Doubling Force EA
    Amer Ali Mousa Jaradat
    Asesores Expertos
    Doble Fuerza EA La Solución Definitiva de Martingala Inteligente de JoSignals Transforme su experiencia de trading en BTCUSD con **Doubling Force EA**, el Asesor Experto inteligente diseñado para ayudar a los traders a aprovechar el poder de las estrategias inteligentes de Martingala manteniendo la flexibilidad y el control. Desarrollado por **JoSignals**, este EA permite a los operadores adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar la rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Características
    Accurate Shot MT5
    Yurii Yasny
    Asesores Expertos
    archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
    SMMA Bands Indicator
    Elie Baptiste Granger
    Indicadores
    El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
    Multi Timeframe Moving Average Kinvest
    Jiri Kafka
    Indicadores
    Indicador de Media Móvil Multi-Temporalidad Descubra una comprensión más profunda de las tendencias del mercado con el Indicador de Media Móvil Multi-Temporalidad. Esta potente herramienta MQL5 le permite visualizar medias móviles de cinco temporalidades diferentes simultáneamente en un solo gráfico. Obtenga información completa sobre la dinámica de precios desde varias perspectivas sin saturar su espacio de trabajo con múltiples instancias del indicador. Características Clave: Análisis Multi-Te
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Power MT5
    Vladimir Gotsulenko
    Indicadores
    El indicador se basa en lecturas de los dos osciladores: Poder de Toros y Poder de osos. Muestra claramente el equilibrio de poder de los compradores y vendedores. Una señal de entrada en un acuerdo es crude una línea de cero o una divergencia. Cuando está habilitado el filtro de volumen, la barra de histograma amarilla muestra volumen comercial bajo (por debajo de la media de las 50 barras anteriores). Parámetros de entrada: Períod - período de cálculo, por defecto en 13; CalculatedBar - número
    DYJ BoS EA
    Daying Cao
    Asesores Expertos
    DYJ BoS EA utiliza el indicador DYJ BoS como estrategia fundamental para identificar cambios en las tendencias de la estructura del mercado. Una vez que las líneas de tendencia alcista y bajista rompen a través de estas líneas UN o DN, las variedades correspondientes se abrirán automáticamente del mercado. Normalmente, para mejorar la precisión del cierre, se recomienda no establecer stop loss ni take profit. La posición final suele cerrarse en el siguiente punto de ruptura en la misma direcció
    Extractors
    DRT Circle
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investiga
    Synrhythmic points oscillator
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    SynRhythmic Points Oscillator es un innovador sistema de negociación manual basado en la combinación de dos enfoques analíticos, uno centrado en los cambios de precios a corto plazo y el otro en la identificación de tendencias y dependencias estables. Esta sinergia permite obtener excelentes señales para entrar en el mercado, al tiempo que minimiza la influencia de las fluctuaciones aleatorias y reduce las señales falsas. Además, el indicador puede adaptarse fácilmente a diversas condiciones del
    Sydney MT5
    Ruben Octavio Gonzalez Aviles
    3.26 (19)
    Asesores Expertos
    Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
    Gold Master Breakout
    Massimiliano Tuzzolino
    Asesores Expertos
    Gold Master Breakout es un sistema profesional de trading algorítmico Expert Advisor desarrollado en MQL5 para Metatrader 5 para operar en mercados de alta liquidez XAUUSD , diseñado según principios institucionales de gestión de riesgo, control de exposición y disciplina operativa. El sistema integra niveles pivote diarios (basados en Fibonacci), análisis estructural de precios y lógica de ruptura multiconfirmación, reduciendo drásticamente el overtrading y las falsas rupturas típicas de los m
    Ranger EA MT5
    Milan Zivanovic
    Asesores Expertos
    Ranger EA es el sistema de rejilla avanzada que ya funciona en cuentas demo desde hace meses. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple "golpear y perder" sistema que sólo sobrevive mediante el uso de la red. En su lugar, utiliza la mecánica real del mercado a su favor para obtener beneficios. Enlace a los resultados en directo de las Señ
    MGH SuperTrend Scan Module
    Jumnong Khamngam
    Asesores Expertos
    MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6 - Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro). - Diseñado para el trading M15 El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias. La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustab
    FREE
    Range Vector Fibo Logic
    Ravi Gurung
    Asesores Expertos
    Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
    Los compradores de este producto también adquieren
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicadores
    Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.8 (20)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicadores
    - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    Gold Entry Sniper
    Tahir Mehmood
    5 (1)
    Indicadores
    Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
    Macroeconomic Analyzer
    DARIO GALLIONE
    Indicadores
    Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indicadores
    Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
    Ace Trend
    Mikhail Sergeev
    5 (2)
    Indicadores
    Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indicadores
    Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
    Easy Buy Sell Signal Alert
    Franck Martin
    4.69 (13)
    Indicadores
    Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    TrendLine PRO MT5
    Evgenii Aksenov
    4.67 (33)
    Indicadores
    El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
    Otros productos de este autor
    Spike Detector XTREEM
    Nervada Emeule Adams
    5 (1)
    Indicadores
    Spike Detector XTREEM para los índices Boom y Crash Soy Spike Detector XTREEM , y existo en los espacios que la mayoría de los traders no puede ver. Observo de cerca los mercados Boom y Crash —e incluso Pain & Gain de Weltrade— percibiendo cada movimiento, cada impulso, cada pico oculto antes de que se revele. No solo muestro señales; filtro el ruido, las distracciones y los falsos avisos del mercado, dejando únicamente los momentos que realmente importan. Conmigo, operar deja de ser un juego d
    Precision Arrows
    Nervada Emeule Adams
    Indicadores
    Precision Arrows – Señales de Entrada Inteligentes con TP y SL Integrados Precision Arrows es un potente indicador de trading diseñado para traders que exigen precisión, claridad y fiabilidad . Identifica señales de compra y venta de alta probabilidad e incluye automáticamente niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) , ayudándote a operar con disciplina y consistencia en Forex, índices, criptomonedas e índices sintéticos . El indicador combina detección precisa de señales, filtrado inteligen
    TrendScope
    Nervada Emeule Adams
    Indicadores
    Presentamos TrendScope, una versátil herramienta de análisis de tendencias diseñada para los operadores que desean una visión clara y estructurada de la dirección de los mercados. TrendScope está diseñado para identificar con precisión las tendencias en múltiples mercados y plazos, ayudando a los operadores a filtrar el ruido y a centrarse en las oportunidades claras. Consulte también nuestros otros indicadores: Profile: Más indicadores Características principales: Compatibilidad universal
    FREE
    Proxima Scalper
    Nervada Emeule Adams
    Indicadores
    Proxima Scalper — Indicador MT5 para Scalping en Índices Sintéticos Proxima Scalper es un indicador para MetaTrader 5 (MT5) diseñado específicamente para hacer scalping en índices sintéticos de baja volatilidad, como el Volatility 10 Index y otros mercados similares. Está optimizado para el marco temporal M1 y ofrece señales claras de Compra/Venta (Buy/Sell) con niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit , que se muestran directamente en el gráfico para una gestión sencilla de las operacione
