VERSIÓN EN INGLÉS
TICK CHART SERVICE - Servicio profesional de gráficos de tick para MT5
📊 RESUMEN

Tick Chart Service es un innovador servicio para MetaTrader 5 que crea gráficos de ticks completos de cualquier instrumento en tiempo real. El sistema convierte el flujo de ticks en un símbolo personalizado, permitiéndole operar y analizar el mercado con el máximo detalle.

A diferencia de los marcos temporales clásicos (M1, M5, H1), los gráficos de ticks muestran cada movimiento del precio, lo que es fundamental para el scalping, la negociación de alta frecuencia y el análisis preciso de la volatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CREACIÓN DE GRÁFICOS DE TICK:

✓ Convierte cualquier símbolo en gráfico de tick.
✓ Crear símbolo personalizado con sufijo (por ejemplo, ORO → ORO_TICK).
✓ Copia completa de las propiedades del instrumento de origen
✓ Funciona 24/7 en segundo plano como servicio

📈 MODOS DE VISUALIZACIÓN:

- 1 Tick = 1 Barra (gráfico de líneas) - cada tick es un punto independiente.
- N Ticks = 1 Barra (gráfico de velas) - agrupación de ticks en velas.
- Ticks personalizables por barra (1, 10, 50, 100+)
- Datos OHLC reales para cada barra
- Spread flotante - valores reales de mercado
- Actualización automática cada N ticks para la eficiencia de la CPU

GESTIÓN DEL HISTORIAL 💾:

- Acumulación ilimitada del historial
- Limpieza automática de datos antiguos (opcional)
- Límite de barras personalizable en el historial
- Contador global de ticks: tiempo único para cada barra
- Protección contra la sobreescritura de datos

RENDIMIENTO:

- Retraso mínimo de procesamiento (Sleep 1ms)
- Actualizaciones de gráficos diferidas para la eficiencia de la CPU
- Escritura optimizada en el símbolo personalizado
- Soporte de datos de alta frecuencia
- Sincronización automática del mercado

FUNCIONES ADICIONALES:

- Apertura automática del gráfico al iniciarse
- Soporte de profundidad de mercado (nivel II) beta
- Personalización de colores y estilos de gráficos
- Modo de visualización de líneas o velas
- Integración de EA e indicadores

🔧 CÓMO FUNCIONA
1. INICIALIZACIÓN DEL SERVICIO
└─ Crea un símbolo personalizado con el sufijo _TICK
└─ Copia todas las propiedades del símbolo de origen
└─ Añade el símbolo a la vigilancia del mercado
└─ Abre el gráfico (opcional).

2. PROCESAMIENTO DEL FLUJO DE TICKS
└─ Se suscribe a los ticks del instrumento de origen
└─ Procesa cada nuevo tick en tiempo real
└─ Filtra los duplicados por time_msc
└─ Acumula los datos OHLC.

3. FORMACIÓN DE BARRAS
└─ Modo 1 tick = 1 barra: escribe cada tick por separado.
└─ N ticks = 1 modo de barra: agrupa los ticks en velas
└─ Guarda el spread real (Ask - Bid).
└─ Asigna una hora única a cada barra
└─ Desplazamiento automático del gráfico.

4. GESTIÓN DE LA MEMORIA
└─ Limpia periódicamente el historial antiguo (opcional)
└─ Guarda las últimas N barras
└─ Optimiza el uso del disco
└─ Protección contra desbordamientos

⚙️ AJUSTES
📊 Básico:
- SourceSymbol ("EURUSD") - instrumento de origen.
- TickSymbolSuffix ("_TICK") - sufijo del símbolo de tick.
- TicksPerBar (1) - ticks por barra.
└─ 1 = gráfico de líneas (cada tick por separado)
└─ 10+ = gráfico de velas (agrupación de ticks)

🎨 Visualización:
- AutoOpenChart (true) - apertura automática del gráfico.
- ChartUpdateEvery (10) - actualizar el gráfico cada N ticks.

💾 Gestión de datos:
- MaxHistoryBars (50000) - barras máximas en el historial
└─ 0 = ilimitado (historial ilimitado)
- CleanupEvery (10000) - limpieza cada N ticks.
└─ 0 = desactivar la limpieza automática

📡 Avanzado:
- UseBookData (false) - utilizar datos de profundidad de mercado.

🎯 CAPACIDADES DEL SERVICIO DE GRÁFICOS DE TICKS
✅ CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN:

- Scalping con micro-marcos de tiempo
- Negociación de alta frecuencia (HFT)
- Análisis preciso de la volatilidad
- Detección de microestructuras de mercado
- Detección de patrones a nivel de tick
- Negociación basada en diferenciales

✅ CAPACIDADES ANALÍTICAS:

- Visualización de cada tick
- Análisis de spreads flotantes
- Estudio de la velocidad de los precios
- Detección de deslizamientos
- Seguimiento de la liquidez
- Estudio del flujo de órdenes

✅ CAPACIDADES TÉCNICAS:

- Creación ilimitada de gráficos de tick
- Funciona con cualquier instrumento (divisas, metales, criptomonedas, acciones)
- Compatible con todos los EAs e indicadores de MT5
- Exportación de datos de tick para análisis
- Backtesting sobre datos de ticks
- Optimización de estrategias con precisión de ticks

INTEGRACIÓN:

- Trabajo directo con asesores expertos (EA)
- Compatibilidad con todos los indicadores de MT5
- Copia de operaciones desde gráficos de ticks
- Scripts y utilidades para datos de ticks
- API para aplicaciones de terceros

💡 VENTAJAS DE LOS GRÁFICOS DE TICK
🎯 EN COMPARACIÓN CON LOS MARCOS TEMPORALES M1/M5:

✓ No hay movimientos perdidos - cada tick contado
✓ Puntos de entrada/salida precisos - entre velas M1
✓ Velocidad real del mercado - ver cuando el movimiento se ralentiza
Volatilidad real - no promediada en el tiempo
✓ Detección de manipulación - ver stop-hunting a nivel de tick

🎯 PARA SCALPERS:

✓ Trabaja con micro-movimientos de 1-5 puntos
✓ Entradas entre velas del timeframe.
✓ Momento preciso de entrada
✓ Mínimo riesgo - ver los retrocesos al instante
✓ Máximo beneficio - salida en el pico del movimiento

🎯 PARA EL TRADING ALGORÍTMICO:

✓ Elimina los "artefactos del timeframe"
✓ Patrones de mercado reales
Optimización de la precisión del tick
✓ Backtesting sobre datos reales
✓ Detección de anomalías

📚 CASOS DE USO
🔹 EJEMPLO 1: Gold Scalping

Configuración:
- SourceSymbol = "ORO"
- TicksPerBar = 1 (cada tick por separado)
- DrawAskLine = true (ver spread)
- MaxHistoryBars = 10000

Resultado:
└─ Gráfico de líneas donde cada punto = 1 tick
└─ Micro-movimientos visibles 0,1-0,5$.
└─ Entradas entre velas M1.
└─ Trabajo con diferencial de 3 a 10 puntos.

🔹 EJEMPLO 2: Análisis de velas EUR/USD

Ajustes:
- SourceSymbol = "EURUSD"
- TicksPerBar = 50 (agrupa 50 ticks en 1 vela).
- DrawAskLine = false
- MaxHistoryBars = 50000

Resultado:
└─ Gráfico de velas independiente del tiempo
└─ Cada vela = 50 ticks (unos 5-30 segundos dependiendo de la actividad)
└─ Velas uniformes durante los periodos de alta/baja volatilidad
└─ Los patrones funcionan con mayor precisión que en M1

🔹 EJEMPLO 3: Monitorización del Spread

Ajustes:
- SourceSymbol = "GBPJPY"
- TicksPerBar = 1
- DrawAskLine = true
- ChartUpdateEvery = 1 (cada tick)

Resultado:
└─ Seguimiento visual de la ampliación del spread.
└─ Detección de momentos de alta volatilidad
└─ Búsqueda del momento de entrada óptimo
└─ Protección frente a la negociación con spread amplio

🔹 EJEMPLO 4: Negociación de alta frecuencia (HFT)

Configuración:
- SourceSymbol = "BTCUSD"
- TicksPerBar = 1
- MaxHistoryBars = 100000
- LimpiezaCada = 50000

Resultado:
└─ Historial de ticks ilimitado
└─ Análisis de la microestructura del mercado
└─ Detección de patrones de flujo de órdenes
└─ Optimización del algoritmo HFT

🎓 RECOMENDACIONES DE USO
📌 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

1. Compila TickChartService.mq5 (.ex5 debería aparecer).
2. Ir a la sección "Servicios" en MT5 (Herramientas → Opciones → Asesores Expertos).
3. Permitir la ejecución del servicio en la configuración
4. Abre la pestaña "Navegador" → "Servicios"
5. Arrastre TickChartService a cualquier gráfico
6. Configure los parámetros y haga clic en "Aceptar"
7. ¡El gráfico GOLD_TICK se abrirá automáticamente!

📌 SELECCIÓN DE MODO:

- TicksPerBar = 1
└─ Para scalping y máximo detalle.
└─ Gráfico de líneas, cada punto = tick
└─ Recomendado para ORO, índices, criptomonedas.

- TicksPerBar = 10-50
└─ Para el análisis de velas
└─ Velas independientes del tiempo
└─ Recomendado para pares de Forex de alta actividad

- TicksPerBar = 100+
└─ Para un análisis más "lento"
└─ Velas más grandes = menos ruido
└─ Recomendado para pares exóticos

📌 OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO:

- DrawAskLine = false si la línea Ask no es necesaria (ahorra CPU).
- ChartUpdateEvery = 10-50 para reducir la carga del gráfico
- MaxHistoryBars = 10000-50000 para limitar la memoria
- CleanupEvery = 10000+ para limpieza periódica

📌 VISUALIZACIÓN DE SPREADS:

- DrawAskLine = true para el control visual del spread.
- Línea roja Ask siempre por encima de la línea azul Bid
- Distancia entre líneas = spread actual
- Ampliación de la distancia = aumento de la volatilidad
- Estrechamiento = mercado en calma, buen momento de entrada

📌 TRABAJANDO CON EA:

- Adjuntar EA a gráfico de tick (GOLD_TICK).
- EA recibirá señales en cada tick
- Abrir operaciones en el símbolo real (GOLD)
- Configurar RealSymbol en EA si se utiliza el sufijo
- Pruebe en datos de ticks para obtener la máxima precisión

📌 GESTIÓN DE LA HISTORIA:

- MaxHistoryBars = 0 → historial ilimitado (¡cuidado con el disco!)
- MaxHistoryBars = 50000 → alrededor de 1-2 días en el instrumento activo
- CleanupEvery → limpieza periódica sin parada del servicio.
- Datos guardados en: MQL5\Bases\TickCharts\...

⚠️ REQUISITOS TÉCNICOS
Plataforma: MetaTrader 5 (build 3300+)
✅ Tipo de archivo: Servicio (se ejecuta en segundo plano)
✅ Permisos: Permitida la creación de símbolos personalizados
✅ CPU: Carga media (optimizada)
✅ Memoria: 100-500 MB en función del historial.
✅ Disco: 10-100 MB por cada 100.000 ticks
✅ Internet: Conexión estable para el flujo de ticks

🚀 CAPACIDADES DE EXPANSIÓN
Tick Chart Service proporciona la base para:

- Desarrollo de indicadores de tick
- Creación de sistemas de negociación HFT
- Análisis de flujos de órdenes y perfiles de mercado
- Investigación de la microestructura del mercado
- Backtesting con precisión de tick
- Copia de operaciones en tiempo real
- Supervisión del diferencial y la liquidez
- Detección de manipulaciones y anomalías

💼 PÚBLICO OBJETIVO
- Scalpers y operadores del día
- Desarrolladores de sistemas HFT
- Operadores algorítmicos
- Analistas de mercado
- Investigadores de microestructuras
- Operadores profesionales que requieren la máxima precisión

🎁 QUÉ INCLUYE
✓ Código fuente de TickChartService.mq5
✓ Archivo .ex5 compilado
✓ Documentación detallada
✓ Ejemplos de configuración para diferentes instrumentos
✓ Instrucciones de integración de EA
✓ Soporte técnico

⭐ VENTAJAS CLAVE
🏆 Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en modo de fondo
🏆 Soporte para cualquier instrumento
🏆 Visualización de spread flotante si el indicador TickChartAskLine está instalado.
🏆 Historial ilimitado
🏆 Rendimiento optimizado
🏆 Integración total con el ecosistema MT5
🏆 Código fuente abierto para modificaciones

LISTO PARA ACEPTAR COMENTARIOS PARA MEJORAR
ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN EN EL TRADING - ¡GRÁFICOS DE TICK!
¡VER LO QUE ESTÁ OCULTO A OTROS COMERCIANTES!
