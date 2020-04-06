Scaffle Scalp

Limited-Time Launch Offer:

No pierda la oportunidad de adquirir el SCAFFLE SCALP EA a 49$ durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.


SCAFFLE SCALP EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo M15

¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro con una estrategia algorítmica?

PresentamosSCAFFLE SCALP EA, el moderno Asesor Experto diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Mediante la aplicación de Estrategias de Scalping con 1:4 de Recompensa y Riesgo, el EA SCAFFLE SCALP aprovecha la volatilidad del mercado del Oro para obtener beneficios rápidos en lugar de mayores beneficios junto con un mayor riesgo. Construido sobre la estabilidad delmarco temporal M15, este EA utiliza unaestrategia algorítmica propia para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin Martingala.

Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. SCAFFLE SCALP EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.

Con SCAFFLE SCALP EA, las operaciones capaces de gestionar :

  • Automatización Consciente del Riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingale, usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.

  • Construido para el Oro: XAUUSD requiere un enfoque especializado. Nuestra IA está ajustada para comprender la volatilidad única del oro, los patrones de tendencia y los movimientos de gran volumen.

  • Personalizable según su estilo: Tanto si es un operador de crecimiento agresivo como un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.


Principales características y ventajas

Característica
 Beneficios para el operador
Utiliza unaestrategia algorítmica propia
 Optimización dinámica: La estrategia algorítmica se adapta, lo que le proporciona una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones del mercado del oro.
Protección total de SL
 Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.
Sin Martingala / Sin Cuadrícula
 Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable.Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.
Múltiples entradas por sesión
 Múltiplesoportunidades de trading: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del Oro, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de trading.
Gestión flexible del riesgo
 Control total: Elija entre tres potentes modos de TPSL:TPSL optimizado ( para un crecimiento agresivo),TPSL protegido ( para una estabilidad conservadora) oConfiguración manual ( para su perfil de riesgo personalizado).
Filtro de Condiciones de Mercado
 Trading Inteligente: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.
Plataforma / Par / Plazo MT5, XAUUSD (Oro), M15. Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.


Entradas y Parámetros
Entrada Descripción
EA Número Mágico Base Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds
Comentario EA Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición
Tipo de Riesgo Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)
Lote para Estático Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático
Lote para Compuesto Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.
Lote basado en el Porcentaje de Riesgo Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo
Posición abierta máxima permitida La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)
Posición abierta máxima permitida por sesión La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)
Dirección de Operación El operador puede establecer la dirección de operación deseada
Take Profit General en pips Valor en pips para Take Profit protegido o manual
Stop Loss General en pips
 Valor de pips para Stop Loss protegido o manual

Productos recomendados
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Lazy Locker
Alexey Viktorov
Asesores Expertos
El Asesor Experto sólo opera con divisas Forex en cuentas de cobertura. La estrategia depende del modo de negociación seleccionado. Modo de negociación - Semanal/Diario. Esto significa que el ciclo de negociación se limita a una semana o un día. Tamaño de lote - Tamaño de lote fijo. Se establece manualmente. El número de barras de las posiciones abiertas - índice de barras desde el inicio del período de negociación seleccionado para la apertura de órdenes Limit o Stop. En caso de modo Semanal, s
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Asesores Expertos
MSync EA Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para sincronizar múltiples señales de trading, tendencias de mercado y marcos temporales, ofreciendo una ejecución de operaciones precisa, inteligente y consistente. Diseñado para operadores que valoran la flexibilidad, la estabilidad y la automatización inteligente, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado de divisas, metales, índices y cripto pares. Concepto central El nombre "MSync" signific
FREE
ScriptBot
Fabio Luis Pretti
4.86 (7)
Asesores Expertos
ScriptBot es un robot multi-estrategia diseñado para ser práctico y robusto, con ScriptBot usted es capaz de crear diferentes estrategias propias, instalar hasta 51 indicadores de su agrado y configurar sus propios disparadores utilizando simples expresiones lógicas. AVISO: Este Experto está desactualizado , se está reescribiendo un nuevo ScriptBot desde cero. A continuación te contamos un poco sobre la estructura: Indicadores: ScriptBot no tiene indicadores en su codificación, lo que significa
FREE
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Asesores Expertos
Ultimatum Breakout - este sistema de comercio utiliza la estrategia de rupturas válidas, utilizando múltiples indicadores personalizados para eliminar las malas señales. El EA utiliza un SL muy pequeño por lo que la cuenta está siempre protegida de la reducción de la equidad con un muy bajo riesgo por operación. El EA está totalmente adaptado: calcula el spread - para órdenes pendientes, stop loss, trailing stop, breakeven. Ha sido backtestado y optimizado utilizando ticks reales con una calidad
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Asesores Expertos
Jinn - Fair Value Gap Trading Asesor Experto Sistema profesional de trading automatizado que identifica y negocia Fair Value Gaps (FVGs) con gestión avanzada del riesgo. Qué hace: Detecta automáticamente Fair Value Gaps en H1 y M15 marcos de tiempo Ejecuta entradas precisas cuando el precio retrocede a las zonas FVG Implementa múltiples modos de entrada: Conservador, Moderado y Agresivo Soporta múltiples posiciones simultáneas con límites personalizables Características principales: Detección In
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Asesores Expertos
LarryTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal de 5 minutos. El algoritmo se basa en un modelo dinámico de ruptura e impulso, diseñado para capitalizar los movimientos de precios intradía con un estricto control del riesgo. Se adapta de forma inteligente a las condiciones del mercado utilizando confirmación de volumen, filtros de volatilidad y gestión adaptativa de stop-loss. El EA incluye herramientas de riesgo avanzadas como la tom
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
La estrategia de los Asesores Expertos provino de un grupo EA Nation de Facebook. El grupo tiene más de 40 mil miembros. Abre una operación de cobertura para cada nueva vela y abre la cuadrícula cuando la posición está en el lado perdedor de la operación. Cuadrícula promedio = N                     = la suma de 6 barras antes de la barra actual / N Marco de tiempo = abre una nueva operación de cobertura cuando aparece una nueva barra Lote automático = 1 lote significa que en $ 10,000
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Asesores Expertos
Inteligente Martingala Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA canal de progreso de comercio: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Características principales: 6 Estrategias de señal incorporadas (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Sistema inteligente de gestión de cestas Protección Trailing Stop avanzada Gestión de riesgos personalizable Compatibilidad con múltiples marcos temporales Sistema de depuración profesional NUEVO en v2.4
Boom Trader
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv ahora enlace en mi perfil>>>> Boom Trader Este robot está desarrollado para el comercio Boom 1000 que está disponible en Deriv. Boom 1000 es uno de los muchos índices que su comportamiento es para formar el pico de unos pocos pips, los picos siempre ocurren después de 1000 garrapatas. Para evitar los picos se me ocurrió la idea de desarrollar el robot que toma vende y compra pocos. ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instal
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Robot EMPIRE 15M CADJPY El robot EMPIRE 15M CADJPY ha sido desarrollado para operar en el par de divisas CAD/JPY con un gráfico de 15 minutos. Utilizando una combinación de indicadores técnicos, el robot identifica los puntos de entrada y salida en el mercado, centrándose en una gestión eficiente del riesgo. Está indicado para traders que buscan un enfoque conservador, recomendándose un saldo inicial de $300 USD. Características de funcionamiento - Duración: 15 minutos - Por Moedas: CAD/JPY -
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
FREE
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¡Transforma tu trading manual con la mejor boleta gratuita para MT5! ¿Cansado del ticket estándar de MetaTrader—lento y sin información clave? Trader Panel Grid Alpha es un panel de órdenes de nivel profesional diseñado para brindarte velocidad, control y claridad. Esta herramienta gratuita no es solo otro ticket; es una estación de mando que coloca tus acciones y datos más importantes directamente en el gráfico, permitiéndote centrarte en lo realmente esencial: tu análisis. FUNCIONES DE LA VERS
FREE
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
One Shot One Kill
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill": trading de precisión para oro (XAU/USD) Domine el mercado del oro con una estrategia de trading segura y rentable "One Shot One Kill" es un asesor experto (EA) de nivel profesional optimizado específicamente para operar con oro (XAU/USD) y, al mismo tiempo, lo suficientemente versátil como para operar con los principales pares de divisas. Este EA sigue
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Scalpers MA
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se distingue por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss. El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los aj
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
Ganesha EA
Tuti Imelda
Asesores Expertos
Presentamos Ganesha EA - Expert Advisor basado en la determinación de la Tendencia con análisis de la estructura del mercado y el nivel de Oferta Demanda y OrderBlock. Yo diseño Ganesha EA para XAUUSD / Oro y GBPUSD pares, y no utilizar ninguna estrategia peligrosa como martingala, cuadrícula, etc.. Este EA protegido por Auto Stoploss y Takeprofit. Recomendación de instalación Ejecutar Ganesha EA en los pares GBPUSD y/o XAUUSD en marcos de tiempo H1 . Usted puede comenzar a operar con $ 300 Depó
MP RiskOracle MT5
Alexandru Chirila
Utilidades
Descripción de Risk Oracle - Expert Advisor Risk Oracle es un Asesor Experto (EA) sofisticado pero fácil de usar, diseñado para la gestión del riesgo y la ejecución de operaciones. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los operadores a ejecutar órdenes a precios óptimos y gestionar el riesgo de forma eficaz, sin necesidad de calcular manualmente los volúmenes y otros parámetros. Al automatizar estos aspectos críticos, Risk Oracle simplifica el proceso de negociación y permite a los operad
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
FujiSan EA
Juwita Sari
3.5 (2)
Asesores Expertos
Limited-Time Launch Offer: Price Escalation No pierda la oportunidad de adquirir el FUJI-SAN EA al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo: Precio de lanzamiento : 79 $. Precio actual a 149 $. Precio final será de 399 $. Actúe rápido para asegurarse una licencia de por vida al mejor precio. FUJI-SAN ( 富士山) EA : Sistema de Trading Avanzado para USDJPY en Marco de Tiempo H1 Presentamos FUJI-SAN EA , el Asesor Experto de última generación diseñado esp
Everest Gold
Juwita Sari
1 (1)
Asesores Expertos
Limited-Time Launch Offer: No pierdas la oportunidad de adquirir el EA EVEREST GOLD al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo: Precio de lanzamiento : 99 $. Ahora precio hasta 299 $. Próximo Precio: $399 :) El precio final será de 749 $. ¡Actúe rápido para asegurar su licencia de por vida al mejor precio! EVERST GOLD EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo H1 ¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario