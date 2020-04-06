Limited-Time Launch Offer: No pierda la oportunidad de adquirir el SCAFFLE SCALP EA a 49$ durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.





SCAFFLE SCALP EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo M15

¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro con una estrategia algorítmica?

PresentamosSCAFFLE SCALP EA, el moderno Asesor Experto diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Mediante la aplicación de Estrategias de Scalping con 1:4 de Recompensa y Riesgo, el EA SCAFFLE SCALP aprovecha la volatilidad del mercado del Oro para obtener beneficios rápidos en lugar de mayores beneficios junto con un mayor riesgo. Construido sobre la estabilidad delmarco temporal M15, este EA utiliza unaestrategia algorítmica propia para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin Martingala.

Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. SCAFFLE SCALP EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.

Con SCAFFLE SCALP EA, las operaciones capaces de gestionar :

Automatización Consciente del Riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingale , usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.

Construido para el Oro: XAUUSD requiere un enfoque especializado. Nuestra IA está ajustada para comprender la volatilidad única del oro, los patrones de tendencia y los movimientos de gran volumen.

Personalizable según su estilo: Tanto si es un operador de crecimiento agresivo como un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.

Principales características y ventajas

Característica

Beneficios para el operador

Utiliza unaestrategia algorítmica propia

Optimización dinámica: La estrategia algorítmica se adapta, lo que le proporciona una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones del mercado del oro.

Protección total de SL

Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.

Sin Martingala / Sin Cuadrícula

Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable.Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.

Múltiples entradas por sesión

Múltiplesoportunidades de trading: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del Oro, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de trading.

Gestión flexible del riesgo

Control total: Elija entre tres potentes modos de TPSL:TPSL optimizado ( para un crecimiento agresivo),TPSL protegido ( para una estabilidad conservadora) oConfiguración manual ( para su perfil de riesgo personalizado).

Filtro de Condiciones de Mercado

Trading Inteligente: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.

Plataforma / Par / Plazo MT5, XAUUSD (Oro), M15 . Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.

Entradas y Parámetros