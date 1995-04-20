Energy X
- Indicadores
- Chi Sum Poon
- Versión: 1.0
Indicador EnergyX
EnergyX es una herramienta única que visualiza la "energía" del mercado en una ventana independiente. Le ayuda a ver rápidamente cuándo la energía está subiendo o bajando, lo que facilita la detección de posibles oportunidades de negociación.
- Lasbarras amarillas muestran cuándo aumenta la energía.
- Lasbarras rojas muestran cuándo disminuye la energía.
Cómo utilizarlo:
- Cuando el precio se acerca a un nivel de resistencia:
- Si la energía es alta y está aumentando (amarillo), hay una mayor probabilidad de que el precio rompa la resistencia. Puede considerar una compra.
- Si la energía es baja o decreciente (rojo), hay una menor probabilidad de que el precio rompa la resistencia. Puede considerar una venta.
- Cuando el precio se acerca a un nivel de soporte:
- Si la energía es alta y está aumentando (amarillo), hay más probabilidades de que el precio rompa el soporte. Puede considerar una venta.
- Si la energía es baja o decreciente (rojo), hay menos posibilidades de que el precio rompa el soporte. Puede considerar una compra.
- Si ya tiene una orden y está en beneficios:
- Si la energía aumenta (amarillo), puede mantener su posición.
- Si la energía está disminuyendo (rojo), puede considerar tomar ganancias, ganancias parciales o establecer un trailing stop.
Compruebe el nivel de energía para ver si el mercado está ganando o perdiendo impulso. Utilice esta información para respaldar sus decisiones de negociación. Sencillo, claro y eficaz: añada EnergyX a su gráfico y observe la energía del mercado en acción.