The inside bar
- Asesores Expertos
- Emmy Akampurira
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
Presentamos el bot de trading THE INSIDE BAR, la solución inteligente para dominar el trading de GBP/USD con precisión y eficiencia. Utiliza las velas de la barra interna como activador. Diseñado con algoritmos de vanguardia, este asesor experto analiza las tendencias del mercado en tiempo real, ofreciendo entradas de operaciones precisas y una gestión de riesgos optimizada. THE INSIDE BAR EA se adapta a las condiciones dinámicas del mercado, garantizando la consistencia y minimizando las pérdidas. Su interfaz intuitiva y configuración personalizable permiten a los operadores ajustar sus estrategias sin esfuerzo. Aprovecha al máximo el trading automatizado, reduce el trading emocional y opera como un profesional con THE INSIDE BAR EA. ¡Mejora tu experiencia en trading hoy mismo y domina el mercado de GBP/USD como un profesional! 🔥
Características clave.
Par de divisas GBPUSD (mejor).
Periodo temporal M5, M15 y H1
Depósito mínimo de 10 $
Funciona con cualquier bróker.
Cada operación está protegida con un stop loss de 50 pips.
Estrategia de salida con take profit.
Utilice un VPS para que el EA funcione perfectamente.