The inside bar

Presentamos el bot de trading THE INSIDE BAR, la solución inteligente para dominar el trading de GBP/USD con precisión y eficiencia. Utiliza las velas de la barra interna como activador. Diseñado con algoritmos de vanguardia, este asesor experto analiza las tendencias del mercado en tiempo real, ofreciendo entradas de operaciones precisas y una gestión de riesgos optimizada. THE INSIDE BAR EA se adapta a las condiciones dinámicas del mercado, garantizando la consistencia y minimizando las pérdidas. Su interfaz intuitiva y configuración personalizable permiten a los operadores ajustar sus estrategias sin esfuerzo. Aprovecha al máximo el trading automatizado, reduce el trading emocional y opera como un profesional con THE INSIDE BAR EA. ¡Mejora tu experiencia en trading hoy mismo y domina el mercado de GBP/USD como un profesional! 🔥

Características clave.

Par de divisas GBPUSD (mejor).

Periodo temporal M5, M15 y H1

Depósito mínimo de 10 $

Funciona con cualquier bróker.

Cada operación está protegida con un stop loss de 50 pips.

Estrategia de salida con take profit.

Utilice un VPS para que el EA funcione perfectamente.
Productos recomendados
PK Range Break Scalper
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Range Break Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para scalping Range Break 100 Index y Range Break 200 Index por Deriv y Binary broker en el 1 Minuto Timeframe. El EA/Robot espera la ruptura de un rango de precios para abrir posiciones y su objetivo es cerrar beneficios entre el rango de precios y no la ruptura del rango. El EA/Robot abre posiciones de compra al precio más bajo del rango y posiciones de venta al precio más alto del rango. NB: Este EA, a diferencia de mis otro
Alpha V1
Derrick Akampurira
Asesores Expertos
Alpha V1: Su socio de trading automatizado y disciplinado Este asesor experto se basa en la hipótesis de que, para un activo financiero específico (como el USD/JPY o el índice NASDAQ), existen patrones estadísticamente significativos basados en la hora del día o el día de la semana. Por ejemplo, una hipótesis podría ser "El NASDAQ tiende a subir entre las 4 AM y las 10 AM, hora del servidor, los miércoles y los viernes". El Alpha V1 es la herramienta para probar y explotar dicha hipótesis. Su é
BW Indicators
Sergei Gurov
Indicadores
Una herramienta para crear indicadores Bill Williams Nuestra herramienta ofrece la posibilidad de establecer indicadores Bill Williams en un gráfico con un clic del ratón. - El indicador Awesome Oscillator (AO) ayuda a evaluar la fuerza impulsora de la tendencia. - Indicador Alligator - determina el estado actual de la tendencia y los posibles puntos de entrada y salida. - Indicador Fractals - ayuda a identificar niveles significativos. - Indicador Accelerator Oscillator (AC) - muestra el cambi
FREE
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Diosa Envolvente para MetaTrader 5 Descubra el indicador Diosa Env olvente, una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 (MT5) que ayuda a los operadores a identificar patrones de velas envolventes. Este indicador está diseñado para proporcionar señales visuales que corresponden a patrones comunes utilizados en el análisis de mercado. El indicador Diosa Env olvente está diseñado para detectar varios tipos de patrones envolventes. Incluye una serie de filtros opcionales para r
Trend X EA
Derrick Akampurira
Asesores Expertos
La evolución de Trend X EA Años de operar meticulosamente con oro y dominar todos sus matices me inspiraron para transformar mis estrategias probadas en una solución automatizada. Un encuentro casual con un programador de ideas afines, igualmente apasionado por los mercados, desencadenó la creación de Trend X EA. Lo que empezaron siendo conversaciones informales sobre trading se convirtió rápidamente en una poderosa colaboración. Juntos, combinamos mi profundo conocimiento del comportamiento úni
Momentum Buddy
Ampa Ndyamuhaki
Asesores Expertos
El Momentum Buddy utiliza el cambio de impulso para identificar oportunidades de negociación. Cuando el RSI cruza el nivel 50 desde abajo, indica un cambio alcista en el impulso. Este cambio es confirmado por el indicador de Volumen en Balance (OBV) . Cuando el RSI cruza el nivel 50 desde arriba, indica un cambio de tendencia a la baja. El indicador de volumen en balance ( OBV ) confirma este cambio . Se coloca una orden de venta. Las salidas se basan totalmente en los valores de los indicadores
CandleStick 3 Candle Engulf
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Envolvente de Velas El indicador de 3 velas envolventes es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar patrones específicos de velas envolventes. Para una señal alcista , el indicador busca un patrón en el que una vela alcista envuelve completamente las tres velas bajistas precedentes. Por el contrario, una señal bajista se genera cuando una vela bajista engulle las tres velas alcistas anteriores. El indicador también está programado para detectar patrones envolvente
Fibo EA Digiteza
Martin Wandera
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE FIBO EA FiboEA – El Trader Inteligente de Retrocesos de Fibonacci ¡Desbloquea el verdadero poder del trading con Fibonacci! Fibo EA es un Asesor Experto (EA) de precisión, diseñado para ir mucho más allá de los bots de retroceso convencionales. Creado para traders profesionales , retos de cuentas financiadas (como FTMO, MyForexFunds, FundedNext, etc.) y sistemas automatizados de portafolio , Fibo EA combina una lógica inteligente de Fibonacci, gestión dinámica del riesgo y prot
Guide Xau Ea
Richard Rwabuto Akankwasa
Asesores Expertos
Guide XAU EA es un experto asesor potente, diseñado específicamente para operar XAUUSD en el marco temporal de 3 minutos (M3). Este EA está optimizado para operaciones de precisión a corto plazo y está diseñado para sobresalir durante las sesiones de Nueva York y Londres, cuando la volatilidad del mercado es mayor y las oportunidades de trading son abundantes. Guide XAU EA ofrece un enfoque disciplinado y estratégico para el trading de oro. Ya sea que busques capitalizar movimientos rápidos intr
PK Crash 3OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. PK Crash 300 EA muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. La función de trailing stop rastrea el 50% de los beneficios obtenidos, reduciendo así la caída. PK Crash 300 EA e
Auto Pattern and Trendline analyst
Gabriel Matovu
Utilidades
Software de reconocimiento automático de patrones para MT5 Líneas de tendencia Patrones gráficos comunes, como triángulos, banderas, banderines, etc. detección de rangos con los últimos niveles de soporte y resistencia Actualizaciones de objetos para evitar señales retrasadas. Actualizaciones de telegramas sólo tiene que colocar su ID de gráfico en la sección de entradas y le enviará capturas de pantalla en un intervalo determinado de lo que está sucediendo en el mercado para que no se pierda n
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
Tempesta
貴 広 井 上
Asesores Expertos
SCALPING BTC/USD Scalping EA Este es un programa de trading automatizado para monedas virtuales. Señales que se publicarán Par de divisas : BTC/USD con scalping óptimo y ajuste de beneficios. Tamaño del lote: 0.01~. Parámetros. Tamaño del lote: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Esto se utilizará como base para aumentar el número de lotes. Número de lotes: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Número de posiciones: 21 posiciones máximo. Marco temporal : M1 Co
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.61 (33)
Asesores Expertos
Candle Bot - es un Asesor Experto (EA) simple y eficaz para el comercio de oro en la plataforma Meta Trader 5. El Experto espera que la barra 1 sea una vela grande y que la barra 2 sea una vela pequeña, entonces abre una posición en la dirección de la vela pequeña. La dirección de la vela pequeña (alcista o bajista) no importa. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO). Marco temporal: M1,M5,M30 Depósito mínimo: $300 (recomendado $1000) Apalancamiento: Cualquiera Tipo de cuenta: Cualquiera(
FREE
Smart Candles EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Smart Candles utiliza configuraciones y combinaciones de velas inteligentes y varios recursos de Price Action para identificar patrones específicos en el gráfico para identificar una señal de entrada al mercado . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Smart Candles es para ti. Smart Candles no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra)
VR Quant
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix) Deje de Operar con Falsos Breakouts. Vea la "Verdad" Detrás del Precio. La mayoría de los operadores pierden dinero porque persiguen el movimiento del precio sin entender la energía que hay detrás. Una vela verde masiva con volumen cero se ve igual que una vela masiva con volumen enorme, pero una es un Breakout , y la otra es una Trampa . VR-Quant resuelve esto utilizando estadísticas de grado institucional para desacoplar el Volumen (Esfuerzo) del
PK Boom 5OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Boom 500 EA es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Boom 500 en el marco temporal M1. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Boom 500 EA muestra resultados comerciales estables. PK Boom 500 EA sólo opera en una dirección. Sólo compra, beneficiándose así de los picos que se producen en el índice Boom 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. Este EA no util
PK Boom 1OOO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Boom 1000 EA es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Boom 1000 en el marco temporal M1. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Boom 1000 EA muestra resultados comerciales estables. PK Boom 1000 EA sólo opera en una dirección. Sólo compra, beneficiándose así de los picos que se producen en el índice Boom 1000. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. Este AE se
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Asesores Expertos
Kit-Trader Golden Days para MT5 Un módulo completo y súper efectivo para ayudarte con tus operaciones. Operar en sí mismo es muy difícil. No es de extrañar que el 97% de los operadores sean perdedores, financiando las operaciones del 3% de los ganadores. Este módulo está diseñado para mejorar tu nivel de trading, ayudándote a tener un mayor control sobre tus órdenes. Un módulo con stop loss, take profit, trailing stop y ajustes dinámicos de órdenes ayuda a los operadores a: Controlar riesgos: e
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Asesores Expertos
La versión 6.0 de Papa EA está basada en la versión 3.0 de Big Boy. Se han agregado nuevas ideas y funciones comerciales. Esto hace que Papa EA sea mucho mejor que Big Boy: ¡piénsalo! Y las entradas no han cambiado mucho. Significa que todavía tienes en tus manos un EA muy fácil de usar. Simplemente cambie BasicBalance a 55 (o más) y configure el EA en un gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Señal PAPA EA en vivo <<< Aquí están las entradas: 1) ExpertComment (puedes cambiarlo): el comentario
Atlas Trend Engine ATE
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
Motor de Tendencias ATLAS (ATE) v3 Sistema de Trading de Tendencias Multi-Activos de Grado Institucional ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias basado en reglas, diseñado para operadores que valoran una ejecución sólida, un riesgo controlado y la estabilidad a largo plazo en múltiples mercados. ATE v3 se basa en un marco de validación de mercado multicapa , que garantiza que las operaciones sólo se ejecutan cuando las condiciones generales del m
PK Boom 3OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Boom 300 EA es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Boom 300 en el marco temporal M2. El depósito recomendado es de 100 USD por 1 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Boom 300 EA muestra resultados comerciales estables. PK Boom 300 EA sólo opera en una dirección. Sólo compra, beneficiándose así de los picos que se producen en el Boom 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. Este EA utiliza un
CRT After Manipulation Candle
Derick Alituha
Asesores Expertos
CRT Vela Después de la Manipulación Este Asesor Experto está construido alrededor de un poderoso concepto: operar después de la manipulación, no antes. ¿Qué es CRT ? Candle Range Theory (CRT) es un método de acción del precio que identifica los momentos en los que la liquidez es barrida - cuando el precio caza stop losses por encima de un máximo o por debajo de un mínimo - y luego revierte. El mercado manipula. Este EA espera a que se produzca esa manipulación y se posiciona en el otro lado. Si
FREE
Ict Asia Range strategy
Mohammed Lamine Kasmi
Asesores Expertos
CT Asia Range EA: Opere el "columpio de Judas" como un profesional ¿Está cansado de establecer su sesgo correctamente, sólo para ser detenido por un repentino pico manipulador antes de que el mercado se mueva en la dirección deseada? ¿Ve que el mercado está constantemente generando liquidez por encima del máximo de la sesión asiática, sólo para revertir momentos después? Es hora de dejar de ser víctima de la caza de stops. El EA ICT Asia Range está meticulosamente diseñado para convertir esta ma
FREE
Universal Pattern Trader
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Universal Pattern Trader EA Una herramienta personalizable para desarrolladores de estrategias y operadores El Universal Pattern Trader (UPT) es un Asesor Experto diseñado para operadores que desean una base sólida sobre la que construir y optimizar. Este EA se basa en una lógica de trading clásica y comprensible, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para crear una estrategia de trading automatizada personalizada. Nota: Este Asesor Experto se proporciona como una herramienta básica.
Gold Cracker AI
J Gomat
Asesores Expertos
Solo las primeras 5 copias costarán 50$ y luego se convertirá a su precio original. Depósito 500 $ Beneficio 2500 $ + en 1 Mes de Oro Trading. Este robot funciona muy bien en el oro. Da buenos beneficios. Características principales: Muy fácil de usar Símbolos de trabajo: XAUUSD(GOLD) Tiempo de trabajo: M1, M5, M30 Todos los plazos El depósito mínimo $100, $500 Aquí puede ajustar el tamaño del lote, Auto lote, SL, TP, Tiempo de operación, Pips de ganancia, Porcentaje de equidad, relación fija d
EazyTrader
Arjun N S
Utilidades
No sólo un copy trader. ¡Una fábrica de señales! Imagina operar sin rendir tu día a los gráficos. Mientras tú estás fuera, un motor que nunca se cansa está ocupado leyendo mercados, escaneando noticias, detectando entradas de alta calidad y lanzando alertas de Telegram con explicaciones completas y capturas de pantalla. ¿Y cuando se produce una situación? Un toque. Tamaño del lote, entradas, SL/TP, control del riesgo, equilibrio, seguimiento de noticias... todo se hace automáticamente. Usted ma
FREE
Price action auto trade bot
Gabriel Matovu
4.17 (6)
Asesores Expertos
PRICE ACTION Semi-auto trade bot: (ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA XAUUSD ) Este es un modelo cuantitativo simple que opera con ORO(XAUUSD) usando algoritmos automáticos de análisis de la acción del precio. Colóquelo en cualquier símbolo o marco de tiempo. El tamaño de las posiciones se calcula multiplicando 0,01 por 500 USD en la cuenta para garantizar una baja exposición al riesgo y también dejando margen libre para posiciones de cobertura que reducen la exposición global al riesgo. Esto es lo qu
FREE
Intuition AlgBot
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Intuition Bot - Su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas Intuition Bot es un sistema experto avanzado diseñado para optimizar el proceso de negociación en el mercado Forex. Este bot permite a los operadores de todos los niveles de experiencia gestionar eficazmente sus estrategias de negociación sin centrarse excesivamente en la predicción de beneficios. Gracias a su arquitectura interna mejorada, Intuition Bot puede operar con una amplia gama de pares d
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Es muy fácil utilizar el indicador Fibrilar , ya que lo más sencillo es mirar el gráfico y actuar según las indicaciones de las flechas de colores. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, y este método también se centra en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da una información más detallada, pero también más promediado. Al calcular este indicador, primero se calculan las ganancias logarítmicas al precio de cierre, lo que permite filtra
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario