The inside bar

GBP/USD ticaretinde hassasiyet ve verimlilikle ustalaşmak için akıllı çözüm olan THE INSIDE BAR ticaret botunu tanıtıyoruz. Tetikleyici olarak iç çubuk mumlarını kullanır. Son teknoloji algoritmalarla tasarlanan bu uzman danışman, piyasa eğilimlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek doğru ticaret girişleri ve optimize edilmiş risk yönetimi sunar. THE INSIDE BAR EA, dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayarak tutarlılığı garanti ederken düşüşleri en aza indirir. Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir ayarları, yatırımcıların stratejileri zahmetsizce ince ayarlamasına olanak tanır. Otomatik ticaretin en iyisinden yararlanın, duygusal ticareti azaltın ve The Inside Bar EA ile bir profesyonel gibi ticaret yapın. Bugün ticaret yolculuğunuzu yükseltin ve GBP/USD piyasasına bir profesyonel gibi hakim olun! 🔥

Temel Özellikler.

Döviz çifti GBPUSD (en iyi).

Zaman dilimi M5, M15 ve H1

Minimum depozito 10$

Herhangi bir brokerda çalışır.

Her işlem 50 piplik bir zarar durdurma ile korunur.

Kar alma ile çıkış stratejisi.

EA'nın kusursuz çalışması için bir VPS kullanın.
