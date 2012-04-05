Presentazione del bot di trading THE INSIDE BAR, la soluzione intelligente per padroneggiare il trading sulla coppia GBP/USD con precisione ed efficienza. Utilizza le candele della barra interna come trigger. Progettato con algoritmi all'avanguardia, questo consulente esperto analizza i trend di mercato in tempo reale, offrendo ingressi di trading accurati e una gestione del rischio ottimizzata. L'EA di THE INSIDE BAR si adatta alle condizioni di mercato dinamiche, garantendo coerenza e riducendo al minimo i drawdown. La sua interfaccia intuitiva e le impostazioni personalizzabili consentono ai trader di perfezionare le strategie senza sforzo. Sfrutta al meglio il trading automatizzato, riduci il trading emotivo e fai trading come un professionista con l'EA di The Inside Bar. Migliora il tuo percorso di trading oggi stesso e domina il mercato GBP/USD come un professionista! 🔥 Caratteristiche principali. Coppia di valute GBPUSD (migliore). Timeframe M5, M15 e H1 Deposito minimo $10 Funziona con qualsiasi broker. Ogni operazione è protetta da uno stop loss di 50 pip. Strategia di uscita con take profit. Per far funzionare perfettamente l'EA, utilizza un VPS.