The inside bar
- Эксперты
- Emmy Akampurira
- Версия: 1.0
- Активации: 12
Представляем торгового бота THE INSIDE BAR – умное решение для точной и эффективной торговли GBP/USD. Использует свечи внутреннего бара для определения точек входа. Оснащён передовыми алгоритмами, этот экспертный советник анализирует рыночные тенденции в режиме реального времени, обеспечивая точные входы в сделки и оптимизированное управление рисками. THE INSIDE BAR EA адаптируется к динамическим условиям рынка, обеспечивая стабильность и минимизируя просадки. Интуитивно понятный интерфейс и настраиваемые параметры позволяют трейдерам легко корректировать стратегии. Оцените преимущества автоматической торговли, избавьтесь от эмоционального трейдинга и торгуйте как профессионал с The Inside Bar EA. Повышайте уровень вашей торговли и доминируйте на рынке GBP/USD! 🔥
Основные характеристики:
-
Валютные пары: GBPUSD (оптимально)'
-
Таймфрейм: M5, M15 и H1
-
Минимальный депозит: $10
Работает с любым брокером.
Каждая сделка защищена стоп-лоссом в 50 пунктов.
Стратегия выхода с фиксацией прибыли.
Используйте VPS для стабильной работы советника.