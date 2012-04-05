Présentation du bot de trading THE INSIDE BAR – la solution intelligente pour maîtriser le trading GBP/USD avec précision et efficacité. Il utilise les chandeliers d'Inside Bar comme déclencheur. Conçu avec des algorithmes de pointe, cet expert advisor analyse les tendances du marché en temps réel, offrant des entrées de trade précises et une gestion des risques optimisée. THE INSIDE BAR EA s'adapte aux conditions de marché dynamiques, garantissant une cohérence tout en minimisant les drawdowns. Son interface intuitive et ses paramètres personnalisables permettent aux traders d'affiner leurs stratégies sans effort. Profitez du trading automatisé à son meilleur, réduisez l'impact des émotions et tradez comme un pro avec The Inside Bar EA. Élevez votre niveau de trading dès aujourd'hui et dominez le marché GBP/USD ! 🔥

Caractéristiques principales :

Paire de devises: GBPUSD (optimal).

Unité de temps: M5, M15 et H1

Dépôt minimum: $10

Fonctionne avec n'importe quel broker.

Chaque trade est protégé par un stop-loss de 50 pips.

Stratégie de sortie avec un take profit.

Utilisez un VPS pour assurer le bon fonctionnement de l’EA.



