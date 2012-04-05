Apresentamos o bot de negociação THE INSIDE BAR, a solução inteligente para dominar a negociação GBP/USD com precisão e eficiência. Utiliza as velas da barra interna como gatilho. Projetado com algoritmos de ponta, este consultor especialista analisa as tendências de mercado em tempo real, proporcionando entradas de negociação precisas e gerenciamento de risco otimizado. O EA THE INSIDE BAR se adapta às condições dinâmicas do mercado, garantindo consistência e minimizando drawdowns. Sua interface intuitiva e configurações personalizáveis ​​permitem que os traders ajustem suas estratégias sem esforço. Aproveite o melhor da negociação automatizada, reduza as negociações emocionais e negocie como um profissional com o EA The Inside Bar. Eleve sua jornada de negociação hoje mesmo e domine o mercado GBP/USD como um profissional! 🔥 Principais Recursos. Par de moedas GBPUSD (melhor). Período de tempo M5, M15 e H1 Depósito mínimo de $10 Funciona em qualquer corretora. Todas as negociações são protegidas com um stop loss de 50 pips. Estratégia de saída com take profit. Use um VPS para que o EA funcione perfeitamente.