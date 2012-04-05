The inside bar

Apresentamos o bot de negociação THE INSIDE BAR, a solução inteligente para dominar a negociação GBP/USD com precisão e eficiência. Utiliza as velas da barra interna como gatilho. Projetado com algoritmos de ponta, este consultor especialista analisa as tendências de mercado em tempo real, proporcionando entradas de negociação precisas e gerenciamento de risco otimizado. O EA THE INSIDE BAR se adapta às condições dinâmicas do mercado, garantindo consistência e minimizando drawdowns. Sua interface intuitiva e configurações personalizáveis ​​permitem que os traders ajustem suas estratégias sem esforço. Aproveite o melhor da negociação automatizada, reduza as negociações emocionais e negocie como um profissional com o EA The Inside Bar. Eleve sua jornada de negociação hoje mesmo e domine o mercado GBP/USD como um profissional! 🔥

Principais Recursos.

Par de moedas GBPUSD (melhor).

Período de tempo M5, M15 e H1

Depósito mínimo de $10

Funciona em qualquer corretora.

Todas as negociações são protegidas com um stop loss de 50 pips.

Estratégia de saída com take profit.

Use um VPS para que o EA funcione perfeitamente.
Produtos recomendados
PK Range Break Scalper
Prudence Kiconco
Experts
PK Range Break Scalper  is an Expert Advisor designed specifically for scalping Range Break 100 Index and Range Break 200 Index  by Deriv and Binary broker on the 1 Minute Timeframe. The EA/Robot waits for a range price breakout to open positions and it aims at closing profits between the range price and not the range breakout. The EA/Robot opens buy positions at the lowest range price and sell positions at the highest range price. NB:   This EA, unlike my other EA's, doesn't come with optimized
Alpha V1
Derrick Akampurira
Experts
Alpha V1: Your Automated, Disciplined Trading Partner This expert advisor relies on the hypothesis that, for a specific financial asset (like USD/JPY or the NASDAQ index), there are statistically significant patterns based on the time of day or day of the week. For example, a hypothesis might be "The NASDAQ tends to rise between 4 AM and 10 AM server time on Wednesdays and Fridays." The Alpha V1 is the tool to test and exploit such a hypothesis. Its success is   entirely dependent on whether th
BW Indicators
Sergei Gurov
Indicadores
A tool for creating Bill Williams indicators Our tool provides the ability to set Bill Williams indicators on a chart with a mouse click. - The Awesome Oscillator (AO) indicator helps to assess the driving force of the trend. - Alligator indicator — determines the current state of the trend and possible entry and exit points. - Fractals indicator — helps to identify significant levels  - Accelerator Oscillator (AC) indicator — shows the change in trend acceleration. - Market Facilitation Index
FREE
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Engulfing Goddess Indicator for MetaTrader 5 Discover the Engulfing Goddess Indicator , a technical analysis tool for MetaTrader 5 (MT5) that helps traders identify engulfing candlestick patterns. This indicator is designed to provide visual signals that correspond to common patterns used in market analysis. The Engulfing Goddess Indicator is built to detect various types of engulfing patterns. It includes a range of optional filters to refine pattern detection, giving you the flexibility to cu
Trend X EA
Derrick Akampurira
Experts
The Evolution of Trend X EA Years of meticulously trading gold and mastering its every nuance inspired me to transform my proven strategies into an automated solution. A chance meeting with a like-minded programmer, equally passionate about the markets, sparked the creation of Trend X EA. What began as casual conversations about trading quickly evolved into a powerful partnership. Together, we combined my deep understanding of gold’s unique behavior with cutting-edge machine learning, leading to
Momentum Buddy
Ampa Ndyamuhaki
Experts
The Momentum Buddy uses momentum shift to identify trading opportunities. When the RSI crosses the 50 level from below, it indicates an upward shift in momentum. This shift is confirmed by the On Balance Volume ( OBV)  indicator. A buy order is placed.  When the RSI crosses the 50 level from above, it indicates a downward shift in momentum. This shift is confirmed by the On Balance Volume ( OBV)  indicator. A sell order is placed. Exits are entirely based on indicator values. The EA works better
CandleStick 3 Candle Engulf
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Candlestick Engulf Indicator The 3 Candlestick Engulf Indicator is a technical analysis tool designed to identify specific engulfing candlestick patterns. For a bullish signal , the indicator looks for a pattern where a bullish candle completely engulfs the preceding three bearish candles. Conversely, a bearish signal is generated when a bearish candle engulfs the prior three bullish candles. The indicator is also programmed to detect standard, single-candle engulfing patterns, which are marked
Fibo EA Digiteza
Martin Wandera
Experts
DESCRIÇÃO DO FIBO EA FiboEA – O Trader Inteligente de Retração de Fibonacci Desbloqueie o verdadeiro poder do trading com Fibonacci! Fibo EA é um Expert Advisor (EA) de alta precisão, desenvolvido para ir muito além dos robôs de retração comuns. Projetado para traders profissionais , desafios de contas financiadas (como FTMO, MyForexFunds, FundedNext) e sistemas de portfólio automatizados , o Fibo EA combina lógica inteligente de Fibonacci, gestão dinâmica de risco e proteção automática de op
Guide Xau Ea
Richard Rwabuto Akankwasa
Experts
Guide XAU EA é um poderoso robô trader especialmente desenvolvido para operar XAUUSD no timeframe de 3 minutos (M3). Este EA é otimizado para operações de precisão de curto prazo e foi projetado para se destacar durante as sessões de Nova York e Londres, quando a volatilidade do mercado é mais alta e as oportunidades de trading são abundantes. Guide XAU EA oferece uma abordagem disciplinada e estratégica para o trading de ouro. Se você quer aproveitar movimentos rápidos intradiários ou adicionar
PK Crash 3OO EA
Prudence Kiconco
Experts
PK Crash 300 EA  is an EA designed specifically to trade Crash 300 Index on the M2 Timeframe. PK Crash 300 EA shows stable trading results. PK Crash 300 EA only trades one direction. It only sells thus profiting from the drops that occur in the Crash 300 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. The trailing stop feature tracks 50% of the profit gained thus reducing on the drawdown. PK Crash 300 EA is very simple to use. All you have to do is to
Auto Pattern and Trendline analyst
Gabriel Matovu
Utilitários
Automatic pattern recognition software for MT5 Trend lines Common chart patterns eg triangles, flags, pennants etc range detection with latest support and resistance levels. object updates to avoid lagging signals. Telegram updates  just place your chart ID in the inputs section and it will send you screenshots at a given interval of what is happening in the market so you do not miss out on any opportunity) free updates. all timeframes, all symbols, all brokers copyright @ GABRIEL MATOVU, BSc.
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Reversal Candlestick Patterns Indicator — Free Version This MT5 indicator identifies common bullish and bearish candlestick reversal patterns and displays them directly on the chart. It can be used on any market and timeframe, providing traders with clear visual references for potential reversal points. Main Features Automatic detection of well-known candlestick reversal patterns Works on all available MT5 timeframes Can be applied to Forex, Stocks, Commodities, Indices, and Cryptocurrency char
FREE
Tempesta
貴 広 井 上
Experts
BTC/USD  SCALPING スキャルピング型EA こちらは仮想通貨向け自動売買プログラムとなっております。 シグナル公開予定 通貨ペア ：BTC/USDに最適なナンピン及び利確設定をしております ロット数：0.01～ パラメータ ・ロット数：最初の注文ロット数を入力してください。これを基準に、ナンピンに増加していきます。 ・ナンピン：ONにするとナンピンを行いますので、ONにしてご利用ください。 ポジション数： 最大21ポジション 時間足 ：M1 注文条件 ・EA起動後、一定の値動きで逆張りを行います。 ・100BTC/USDごとにナンピンを行います。(ただし証拠金維持率が500%以上のあいだ) ・一定の利益にて全決済を行います。 その他 ・マーチングゲールではありませんが、ナンピンを行うため、ある程度のリスクがございます。 ・証拠金は1000USD以上を推奨しております。
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.61 (33)
Experts
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Smart Candles EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
O Smart Candles usa configurações e combinações inteligentes de candles e diversos recursos de Price Action, afim de identificar no gráfico, padrões específicos para identificar um Sinal de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Smart Candles é pra você. O Smart Candles não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto,
VR Quant
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
VR-Quant: The Regime Vector (Smart VSA Matrix) Stop Trading False Breakouts. See the "Truth" Behind the Price. Most traders lose money because they chase price movement without understanding the energy behind it. A massive green candle with zero volume looks the same as a massive candle with huge volume, but one is a Breakout , and the other is a Trap . VR-Quant solves this by using institutional-grade statistics to decouple Volume (Effort) from Range (Result) . It processes these two data stre
PK Boom 5OO EA
Prudence Kiconco
Experts
PK Boom 500 EA  is an EA designed specifically to trade Boom 500 Index on the M1 Timeframe. The minimum deposit is 100 USD per 0.2 Lot Size for a 1:500 leverage account. PK Boom 500 EA shows stable trading results. PK Boom 500 EA only trades one direction. It only buys thus profiting from the spikes that occur in the Boom 500 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. This EA doesn't use trailing stop since it automatically detects a change in t
PK Boom 1OOO EA
Prudence Kiconco
Experts
PK Boom 1000 EA  is an EA designed specifically to trade Boom 1000 Index on the M1 Timeframe. The minimum deposit is 100 USD per 0.2 Lot Size for a 1:500 leverage account. PK Boom 1000 EA shows stable trading results. PK Boom 1000 EA only trades one direction. It only buys thus profiting from the spikes that occur in the Boom 1000 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. This EA targets the spike trends that's why it has a huge take profit tar
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Kit-Trader Golden Days para MT5 Um boletim completo e super eficaz para ajudar você em suas negociações. Negociar em si é muito difícil. Não é de se admirar que 97% dos traders sejam perdedores, financiando as negociações dos 3% que ganham. Este boletim visa melhorar seu nível de negociação, ajudando você a ter mais controle sobre suas ordens. Um boletim com stop loss, take profit, trailing stop e ajustes dinâmicos de ordens ajuda os traders a: Controlar riscos – O stop loss limita as perdas aut
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Experts
Papa EA versão 6.0 é baseado no Big Boy versão 3.0. Existem novas ideias e funções comerciais que foram adicionadas. Isso torna o Papa EA muito melhor que o Big Boy: pense nisso! E os insumos não mudaram muito. Isso significa que você ainda tem um EA muito simples de usar em mãos. Basta alterar BasicBalance para 55 (ou mais) e definir o EA em um gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Sinal PAPA EA ao vivo <<< Aqui estão as entradas: 1) ExpertComment (você pode alterá-lo): O comentário básico us
Atlas Trend Engine ATE
Bashir Abdi Jama
Experts
ATLAS Trend Engine (ATE) v3 Institutional-Grade Multi-Asset Trend Trading System ATLAS Trend Engine (ATE) v3 is a professional, rule-based trend-following Expert Advisor designed for traders who value robust execution, controlled risk, and long-term stability across multiple markets. ATE v3 is built around a multi-layer market validation framework , ensuring trades are only executed when broader market conditions, directional bias, and execution quality align. This approach significantly reduces
PK Boom 3OO EA
Prudence Kiconco
Experts
PK Boom 300 EA  is an EA designed specifically to trade Boom 300 Index on the M2 Timeframe. The  recommended deposit is 100 USD per 1 Lot Size for a 1:500 leverage account. PK Boom 300 EA shows stable trading results. PK Boom 300 EA only trades one direction. It only buys thus profiting from the spikes that occur in the Boom 300 Index. This unique feature allows the EA to maximize your profits and minimize the drawdown. This EA uses a trailing stop of 50% profit gained to minimize account drawd
CRT After Manipulation Candle
Derick Alituha
Experts
CRT After Manipulation Candle   This Expert Advisor is built around one powerful concept: trading after the manipulation, not before it.  What is CRT?  Candle Range Theory (CRT) is a price action method that identifies moments when liquidity gets swept — when price hunts stop losses above a high or below a low — and then reverses. The market manipulates. This EA waits for that manipulation to happen, then positions itself on the other side. No guessing. No chasing. Just reacting to what the mar
FREE
Ict Asia Range strategy
Mohammed Lamine Kasmi
Experts
CT Asia Range EA: Trade the "Judas Swing" Like a Pro Are you tired of setting your bias correctly, only to be stopped out by a sudden, manipulative spike before the market moves in your intended direction? Do you see the market constantly engineering liquidity grabs above the Asian session high, only to reverse moments later? It's time to stop being the victim of stop hunts. The ICT Asia Range EA is meticulously engineered to turn this common market manipulation into your most reliable trading s
FREE
Universal Pattern Trader
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Universal Pattern Trader EA A Customizable Tool for Strategy Developers and Traders The Universal Pattern Trader (UPT) is an Expert Advisor designed for traders who want a solid foundation to build upon and optimize. This EA is based on a classic and understandable trading logic, making it an ideal starting point for creating a personalized automated trading strategy. Please Note: This Expert Advisor is provided as a foundational tool. It has not been pre-optimized for any specific symbol or ti
Gold Cracker AI
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
EazyTrader
Arjun N S
Utilitários
Not just a copy trader. A signal factory! Imagine trading without surrendering your day to charts. While you’re out living, an engine that never gets tired is busy reading markets, scanning news, spotting high-quality entries, and dropping Telegram alerts with full explanations and screenshots. And when a setup hits? One tap. Lot sizing, entries, SL/TP, risk control, breakevens, news tracking — all done automatically. You keep your freedom; your side hustle keeps running. EazyTrader — the essen
FREE
Price action auto trade bot
Gabriel Matovu
4.17 (6)
Experts
PRICE ACTION Semi-auto trade bot:  (SPECIALLY DEIGNED FOR XAUUSD  ) This is a simple quantitative model that trades GOLD(XAUUSD) using automatic price action analysis algorithms Place it on any symbol or timeframe. MThe position sizes are calculated by multiplying 0.01 per USD 500 on account to ensure low risk exposure and also leaving free margin for hedging positions that reduce the overall risk exposure . This is what leads to stability in the model though it is possible that the model like
FREE
Intuition AlgBot
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indicadores
It is very easy to use the Fibrillar indicator, since the simplest is to look at the chart and act according to the indications of the colored arrows. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on measuring each of the price drops (H / C, H / O, LC, LO) - which gives more detailed information, but also more averaged. When calculating this indicator, logarithmic gains are first calculated at the closing price, which allows you to filter out the tren
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - H1 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/ 2321875 Principais Recursos:
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário