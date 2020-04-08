AW Heiken Ashi MT5
- 指标
- AW Trading Software Limited
- 版本: 1.0
- 激活: 15
AW Heiken Ashi — 智能趋势和止盈位指标。这款高级指标基于经典 Heiken Ashi 打造，专为交易者打造，灵活性更高、更清晰易懂。与标准指标不同， AW Heiken Ashi有助于分析趋势、确定盈利目标并过滤虚假信号，从而提供更自信的交易决策。
Ventajas de AW Heiken Ashi:
- Funciona con cualquier activo y en cualquier plazo.
- Altamente adaptable al estilo del trader,
- Cálculo dinámico de niveles de entrada y salida,
- Interfaz fácil de usar + carga mínima en el terminal,
- Adecuado para su uso como estrategia comercial completa.
Posibilidades:
1) Visualización avanzada de tendencias: Crea velas Heiken Ashi de colores según la dirección de la tendencia actual: una interpretación conveniente y visual de la situación del mercado.
2) Niveles de TakeProfit flexibles (TP1 y TP2): Los objetivos visuales se registran directamente en el gráfico, con la posibilidad de ajustar el objetivo para cada uno.
3) Filtro personalizable por número de velas: Permite evitar señales falsas y ruido de mercado. El operador controla en qué vela se mostrará la señal y qué parte de la tendencia debe confirmarse.
4) Selección de anti-aliasing (4 métodos): Aplique diferentes tipos y períodos de suavizado para adaptar el indicador a su estrategia y al mercado.
5) Nunca repinta: Las señales se forman al cierre de la vela y permanecen estables, lo que es especialmente importante para el trading algorítmico y manual.
6) Sistema de notificación multinivel: Recibir señales vía Notificación Push, Correo Electrónico o Alerta, notificaciones cuando se reciben señales.
7) Optimización de gráficos y rendimiento: El indicador se puede mostrar antes o detrás de las velas, habilitar/deshabilitar elementos de texto y el panel, ahorrando así recursos si es necesario.
8) Personalización flexible del diseño visual: Los colores, tamaños y estilo de visualización de todos los elementos se pueden adaptar a su plantilla de gráfico.
9) Panel de análisis interactivo de múltiples fotogramas: Mostrar la tendencia actual en otros marcos temporales de forma compacta o completa es una herramienta poderosa para analizar el panorama general del mercado.
Recomendaciones:
- Del 5 al 15 de marzo, la entrada mediante señal confirmada + filtrado de tendencia en H1 funciona muy bien.
- Para un enfoque agresivo, puedes reducir la cantidad de tapones de filtro y usar TP1 como objetivo principal.
- Para una estrategia conservadora, aumente el marco temporal y utilice TP2 o salga ante una señal de reversión.