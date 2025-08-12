AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — Indicateur intelligent de tendance et de niveaux de TP. Indicateur avancé basé sur le Heiken Ashi classique, adapté aux traders, offrant plus de flexibilité et de clarté. Contrairement à l'indicateur standard, AW Heiken Ashi permet d'analyser la tendance, de déterminer les objectifs de profit et de filtrer les faux signaux, pour des décisions de trading plus sûres.

Guide d'installation et instructions - Ici / Version MT4 - Ici

Avantages de AW Heiken Ashi :

  • Fonctionne sur tous les actifs et délais,
  • Hautement adaptable au style du trader,
  • Calcul dynamique des niveaux d'entrée et de sortie,
  • Interface conviviale + charge minimale sur le terminal,
  • Convient pour être utilisé comme stratégie de trading à part entière.

Possibilités :

1) Visualisation avancée des tendances : Crée des bougies Heiken Ashi colorées selon la tendance actuelle - une interprétation pratique et visuelle de la situation du marché.

2) Niveaux de TakeProfit flexibles (TP1 et TP2) : Les objectifs visuels sont enregistrés directement sur le graphique, avec la possibilité d'affiner la cible pour chaque objectif.

3) Filtre personnalisable par nombre de bougies : Permet d'éviter les faux signaux et le bruit du marché. Le trader contrôle la bougie sur laquelle le signal sera affiché et la mesure dans laquelle la tendance doit être confirmée.

4) Sélection de l'anticrénelage (4 méthodes) : Appliquez différents types et périodes de lissage pour adapter l’indicateur à votre stratégie et au marché.

5) Ne repeint jamais : Les signaux se forment à la clôture de la bougie et restent stables, ce qui est particulièrement important pour le trading algorithmique et manuel.

6) Système de notification à plusieurs niveaux : Recevez des signaux via notification push, e-mail ou alerte, des notifications lorsque des signaux sont reçus.

7) Optimisation des graphismes et des performances : L'indicateur peut être affiché avant ou derrière les bougies, activer/désactiver les éléments de texte et le panneau, économisant ainsi des ressources si nécessaire.

8) Personnalisation flexible de la conception visuelle : Les couleurs, les tailles et le style d'affichage de tous les éléments peuvent être adaptés à votre modèle de graphique.

9) Tableau de bord d'analyse multi-images interactif : L’affichage de la tendance actuelle sur d’autres périodes sous une forme compacte ou complète est un outil puissant pour analyser la situation globale du marché.

Recommandations :

  • Sur M5–M15, l’entrée par signal confirmé + filtrage de tendance sur H1 fonctionne très bien.
  • Pour une approche agressive, vous pouvez réduire le nombre de bouchons de filtre et utiliser TP1 comme cible principale.
  • Pour une approche conservatrice, augmentez la période et utilisez TP2 ou sortez sur un signal de retournement.


